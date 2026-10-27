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Τρεις εναλλακτικές ακτοπλοϊκές λύσεις, με χρόνους ταξιδιού από 1 ώρα και 45 λεπτά έως 6,5 ώρες, προτείνει η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συγκοινωνιακές επιπτώσεις από την προγραμματισμένη τετράμηνη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού, από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Με επιστολή της προς τα συναρμόδια υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, ζητά την άμεση κατάρτιση σχεδίου μετακινήσεων, τη διασφάλιση των επειγουσών αεροδιακομιδών και την επιτάχυνση των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί νέα παράταση.

Η παρέμβαση της Λέσχης έρχεται μετά την ενημέρωση για τη διάρκεια της διακοπής των αεροπορικών συνδέσεων, η οποία, σύμφωνα με όσα επισημαίνει, αρχικά είχε υπολογιστεί σε περίπου δύο μήνες, αλλά πλέον προβλέπεται να φθάσει τους τέσσερις.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για την εξυπηρέτηση περίπου 50.000 κατοίκων, καθώς η Χίος καλείται να αντιμετωπίσει μια παρατεταμένη περίοδο χωρίς τακτικές αεροπορικές συνδέσεις, με άμεσες συνέπειες στις επαγγελματικές μετακινήσεις, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό και στην οικονομική δραστηριότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, διαμόρφωσε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες απέστειλε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους βουλευτές του νησιού, στους δήμους Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, καθώς και σε επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης της ακτοπλοΐας ως βασικού μέσου αναπλήρωσης της αεροπορικής συγκοινωνίας, με ταχύτερα πλοία και δρομολόγια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιβατών.

Η πρώτη πρόταση αφορά την καθιέρωση καθημερινής ταχείας σύνδεσης της Χίου με το Λαύριο ή τη Ραφήνα, με εκτιμώμενη διάρκεια ταξιδιού περίπου 3,5 ώρες. Πρόκειται για ένα σενάριο που, εφόσον αποδειχθεί τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτό, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο θαλάσσιας μετακίνησης προς την Αττική. Η Λέσχη εισηγείται τα ωράρια να σχεδιαστούν με κριτήριο την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των εργαζομένων και των επαγγελματιών, ώστε να διευκολύνονται ακόμη και αυθημερόν μετακινήσεις. Η συγκεκριμένη επιλογή προϋποθέτει, ωστόσο, την εξεύρεση κατάλληλου ταχύπλοου, την αξιολόγηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της γραμμής και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα μπορεί να εξυπηρετεί αξιόπιστα το επιβατικό κοινό κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η δεύτερη πρόταση επικεντρώνεται στην καθημερινή σύνδεση Χίου – Πειραιά με ταχύπλοο συμβατικό πλοίο, υπηρεσιακής ταχύτητας περίπου 26 κόμβων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παραθέτει η Ναυτιλιακή Λέσχη, ένα τέτοιο πλοίο θα μπορούσε να πραγματοποιεί τη διαδρομή σε περίπου 6,5 ώρες, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση απευθείας πρόσβασης στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις ώρες αναχώρησης και άφιξης, καθώς ζητούμενο δεν είναι μόνο η συντόμευση του ταξιδιού, αλλά και η δυνατότητα των επιβατών να συνεχίζουν χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις τη μετακίνησή τους μέσω των συγκοινωνιακών υποδομών της Αττικής.

Η τρίτη πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας τακτικής θαλάσσιας γέφυρας μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, με δύο καθημερινά ταχύπλοα δρομολόγια, ένα πρωινό και ένα απογευματινό. Η εκτιμώμενη διάρκεια του ταξιδιού προσδιορίζεται σε 1 ώρα και 45 λεπτά, με βασικό στόχο την αξιοποίηση του αεροδρομίου Μυτιλήνης ως εναλλακτικής πύλης αεροπορικής εξυπηρέτησης για τους κατοίκους της Χίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες θα μπορούσαν να μεταβαίνουν στη Λέσβο και από εκεί να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες αεροπορικές συνδέσεις προς την Αθήνα ή άλλους προορισμούς.

Η Λέσχη επισημαίνει ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης λύσης εξαρτάται από τον συντονισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων με τις αναχωρήσεις και αφίξεις των αεροσκαφών στη Μυτιλήνη. Διαφορετικά, η ανάγκη πολύωρης αναμονής θα μπορούσε να περιορίσει την πρακτική χρησιμότητα της σύνδεσης. Οι τρεις προτάσεις κατατίθενται ως επιλογές προς διερεύνηση και όχι ως ήδη συμφωνημένα δρομολόγια. Για την υλοποίησή τους απαιτείται συνεργασία των υπουργείων, των λιμενικών και συγκοινωνιακών αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς η δρομολόγηση πρόσθετων ταχύπλοων κατά τη χειμερινή περίοδο συνεπάγεται αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό η Λέσχη ζητά να εξεταστούν οικονομικά ή άλλα μέτρα στήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πραγματοποίηση των πρόσθετων δρομολογίων.

Πέρα από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υγειονομική κάλυψη του νησιού. Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων ζητά να εξασφαλιστεί μόνιμη επιχειρησιακή δυνατότητα αεροδιακομιδής καθ’ όλη τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου, με κατάλληλο ελικόπτερο και το απαραίτητο προσωπικό. Η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση της άμεσης μεταφοράς ασθενών που χρειάζονται εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη εκτός Χίου, χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις λόγω της απουσίας τακτικών πτήσεων.

Στην επιστολή ζητείται επίσης σαφές επιχειρησιακό σχέδιο για επείγοντα περιστατικά κατά τις νυχτερινές ώρες ή υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στον βαθμό που επιτρέπεται από τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της παρέμβασης αφορά την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο και την ανάγκη να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο διάστημα η πλήρης διακοπή της λειτουργίας του.

Η Λέσχη προτείνει ενίσχυση των εργοταξίων με επιπλέον συνεργεία, εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και διεύρυνση του ωραρίου εργασιών, ακόμη και σε 24ωρη βάση όπου αυτό είναι εφικτό και με την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ανά στάδιο κατασκευής, τακτική δημόσια ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν οι χειμερινές καιρικές συνθήκες.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η διερεύνηση δυνατότητας σταδιακής επαναλειτουργίας του αεροδρομίου ή ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών πριν από τις 15 Μαρτίου 2027, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τη Λέσχη, θα πρέπει να αποτελέσει πραγματικό ανώτατο χρονικό όριο και όχι αφετηρία για ενδεχόμενη νέα παράταση. Η απαίτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η αρχική εκτίμηση για δίμηνη διακοπή έχει ήδη μεταβληθεί σε τετράμηνη, δημιουργώντας αβεβαιότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιού.

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις 15 Νοεμβρίου, ώστε η Χίος να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τη διακοπή των πτήσεων χωρίς επαρκείς εναλλακτικές επιλογές. Η Ναυτιλιακή Λέσχη ζητά από τους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης πριν από την έναρξη των εργασιών που θα διακόψουν τις αεροπορικές συνδέσεις. Ταυτόχρονα, θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή επίσημη ενημέρωση των κατοίκων για το χρονοδιάγραμμα, τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης και οποιαδήποτε μεταβολή επηρεάζει την πρόσβαση από και προς το νησί.

Η παρέμβαση φέρνει στο προσκήνιο και ένα ευρύτερο ζήτημα για την ελληνική ακτοπλοΐα: τη δυνατότητα ταχείας αναδιάταξης δρομολογίων και πλοίων όταν κρίσιμες υποδομές των νησιών τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Στην περίπτωση της Χίου, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη λόγω της διάρκειας της διακοπής, της χειμερινής περιόδου και των ιδιαίτερων αναγκών ενός ακριτικού νησιού με ισχυρή ναυτιλιακή και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, καπετάν Αντώνης Πιτσιλός, και η γενική γραμματέας, Μαρία Τριπολίτη, καταλήγει με αίτημα άμεσης κινητοποίησης της Πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων.

Το επόμενο βήμα ανήκει στα συναρμόδια υπουργεία και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που καλούνται να εξετάσουν ποιες από τις προτεινόμενες συνδέσεις μπορούν να υλοποιηθούν, με ποια πλοία, με ποιο κόστος και σε ποιο χρονικό διάστημα.

Αυτά είναι και τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν διακοπεί η αεροπορική σύνδεση της Χίου, ώστε το τετράμηνο των εργασιών να μην εξελιχθεί σε τετράμηνο σοβαρών συγκοινωνιακών περιορισμών για το νησί.