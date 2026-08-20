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Για πρώτη φορά στα Καρδάμυλα, έναν από τους σημαντικότερους ναυτογενείς τόπους της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη θερινή εκδήλωση της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων. Η φετινή επιλογή του τόπου δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ανέδειξε την επιδίωξη της Λέσχης να ενισχύσει την παρουσία της στις κοινότητες του νησιού που διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους με τη θάλασσα και εξακολουθούν να τροφοδοτούν την ελληνική ναυτιλία με στελέχη και ναυτικούς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στην Προκυμαία των Καρδαμύλων, συγκεντρώνοντας μέλη και φίλους της Λέσχης, καθώς και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο.

Πέρα από τον κοινωνικό και εορταστικό της χαρακτήρα, η συνάντηση αποτέλεσε πεδίο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων της χιακής ναυτιλιακής κοινότητας. Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν νέες συνεργασίες, κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς των ανθρώπων της θάλασσας με τον τόπο καταγωγής τους.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης στα Καρδάμυλα υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο της περιοχής στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Πρόκειται για έναν τόπο που έχει αναδείξει επί σειρά γενεών ναυτικούς, πλοιάρχους, μηχανικούς και εφοπλιστές, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό ναυτιλιακό αποτύπωμα με διεθνή παρουσία.

Ο πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, καπτ. Αντώνης Πιτσιλός, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαρίστησαν όσους παρευρέθηκαν, καθώς και εκείνους που συνέβαλαν στη διοργάνωση.

Η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τις δράσεις της με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων της ναυτιλίας και την ανάδειξη της συμβολής της Χίου στη διαμόρφωση και την εξέλιξη της ελληνικής ναυτοσύνης.

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