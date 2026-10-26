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Στο 1 δολάριο ανά κοινή μετοχή, από 0,50 δολάρια στην αντίστοιχη διανομή του 2026, αυξάνει η TEN την πρώτη εξαμηνιαία μερισματική καταβολή, προγραμματίζοντας την πληρωμή για τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, η ναυτιλιακή ανακοίνωσε την έγκριση επαναγορών κοινών και προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους έως 150 εκατ. δολαρίων.

Οι αποφάσεις γνωστοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου, αφού προηγήθηκε η συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TEN».

Η αύξηση του μερίσματος κατά 100% αφορά συγκεκριμένα την πρώτη εξαμηνιαία καταβολή προς τους κατόχους κοινών μετοχών. Η ακριβής ημερομηνία πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων, θα ανακοινωθούν αργότερα. Το δελτίο τύπου δεν προσδιορίζει το συνολικό μέρισμα για το 2027.

Στο σκέλος των επαναγορών, η έγκριση παρέχει στην TEN τη δυνατότητα να διαθέσει έως 150 εκατ. δολάρια για την απόκτηση μετοχών της. Ο χρόνος πραγματοποίησης των αγορών, οι τιμές και ο ακριβής αριθμός των τίτλων που θα αποκτηθούν θα καθοριστούν από τις συνθήκες της αγοράς. Συνεπώς, η ανακοίνωση αφορά την εξουσιοδότηση για επαναγορές και δεν ισοδυναμεί με ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ή με δέσμευση εξάντλησης ολόκληρου του ποσού.

Η TEN ιδρύθηκε το 1993 και συμπληρώνει 33 χρόνια ως εισηγμένη εταιρεία, εκ των οποίων τα 24 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο διαφοροποιημένος στόλος μεταφοράς ενεργειακών φορτίων της αριθμεί, σε βάση pro forma, 80 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 10,4 εκατ. τόνων νεκρού βάρους (dwt).