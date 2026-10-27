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Τις πιέσεις που δέχεται η ναυτιλία από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα αναλύσει ο Νίκος Τσάκος, ως κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο και την εκδήλωση απονομής βραβείων της NAMEPA, στις 29 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βορειοαμερικανικής ένωσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation θα εστιάσει στις μεταβολές των εμπορικών ροών, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην περιβαλλοντική ευθύνη του κλάδου.

Η παρέμβασή του θα βασιστεί στην εμπειρία του από τη διοίκηση της TEN, την οποία ίδρυσε το 1993. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μεταφορά αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και υγροποιημένου φυσικού αερίου, διαθέτοντας επίσης εξειδικευμένα δεξαμενόπλοια shuttle tankers. Ο ίδιος έχει διατελέσει πρόεδρος της INTERTANKO και της HELMEPA.

Με θέμα «Balancing Commerce & Conservation», η διοργάνωση θέτει το ερώτημα πώς μπορούν να συνδυαστούν οι εμπορικές ανάγκες της ναυτιλίας με την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις επιχειρησιακές δυσκολίες των πλοίων, τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τη διατήρηση επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού. Ξεχωριστή ενότητα αφιερώνεται στις τεχνολογικές λύσεις, από τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και τα μελλοντικά καύσιμα έως τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

Στους ομιλητές περιλαμβάνεται ο Jan-Willem van den Dijssel της Cargill Ocean Transportation, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία της NAMEPA. Η αμερικανική Ακτοφυλακή θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της για τη θαλάσσια ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη συνεργασία με τη βιομηχανία.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με το ετήσιο δείπνο και την απονομή βραβείων. Μεταξύ των τιμώμενων είναι ο απερχόμενος πρόεδρος της NAMEPA, Joe Hughes, ο οποίος θα λάβει το βραβείο συνολικής προσφοράς του οργανισμού.