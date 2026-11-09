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Στη σύσταση νέας θυγατρικής εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Η νεοσυσταθείσα εταιρεία, με την επωνυμία «Πύλη Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πειραιά Μονοπρόσωπη ΑΕ», ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΟΛΠ και διαθέτει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία Logistics Centre επιφάνειας 60.000 τ.μ., προϋπολογισμού 77,5 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσει τις δυνατότητες του Πειραιά στη διαχείριση και διακίνηση εμπορευμάτων. Το καταστατικό της θυγατρικής προβλέπει ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, πέρα από τα logistics και τις μεταφορές, που περιλαμβάνει λιμενικές υποδομές, αξιοποίηση ακινήτων, τουρισμό, ενέργεια, περιβάλλον και τεχνολογία. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες εταιρείες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΠ, βασικός στόχος είναι η προσέλκυση κυρίως ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Ωστόσο, η κίνηση προκαλεί προβληματισμό στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), λόγω του ενδεχομένου υπερβολικής καθετοποίησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και πιθανών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό. Η νέα εταιρική δομή ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω επέκταση του ΟΛΠ στην αγορά των logistics, αναδεικνύοντας παράλληλα το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ επενδυτικής ανάπτυξης και υγιούς ανταγωνισμού.