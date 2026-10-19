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Στην ίδρυση νέας κατά 100% θυγατρικής εταιρείας προχωρά ο ΟΛΠ. Η εταιρεία, με την επωνυμία «Πύλη Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πειραιά» θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η ΟΛΠ A.E. ανακοινώνει ότι, προχωράει στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», με έδρα τον Πειραιά, όπως αυτό αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της κατά την συνεδρίαση της 19/10/2026.

Ως σκοπός της «ΠΥΛΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), των μεταφορών και των λιμενικών και συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής, της αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής εμπορευμάτων, καθώς και της παροχής συναφών υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων.

Παράλληλα, η Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση, υλοποίηση και εκμετάλλευση επενδύσεων και επιχειρηματικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας, της ενέργειας, των υποδομών, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ακίνητης περιουσίας και της τεχνολογίας.

Στον σκοπό της περιλαμβάνονται επίσης η συνεργασία και σύμπραξη με τρίτους, καθώς και η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση εταιρικών συμμετοχών.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 30.000,00 και η συμμετοχή της ΟΛΠ A.E. στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 100%.

Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση με την οριστικοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης της νέας θυγατρικής.