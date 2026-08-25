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Στο επίκεντρο της νέας κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη φορά δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων. Το LR2 tanker Metro Venetian, που συνδέεται με τη Metrostar Management του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να μείνει ακυβέρνητο.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Το Metro Venetian, χωρητικότητας 115.000 dwt και κατασκευής 2025, βρισκόταν περίπου εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η αναφορά για το περιστατικό ελήφθη στις 20:25 GMT το βράδυ της Δευτέρας. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι βλήμα έπληξε το πλοίο προκαλώντας ζημιές στον χώρο του μηχανοστασίου, με συνέπεια το tanker να χάσει την πρόωσή του.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής προειδοποίησης δεν υπήρχε σαφής εικόνα για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, η UKMTO δεν απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση σε συγκεκριμένη πλευρά και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος του βλήματος.

Η Vanguard Tech ταυτοποίησε το πλοίο ως το υπό σημαία Λιβερίας Metro Venetian. Η Metrostar Management Corp, με έδρα την Ελλάδα, καταγράφεται ως beneficial owner του tanker, ενώ ως ultimate beneficial owner αναφέρεται ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

Το νέο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης εναντίον του VLCC Amzan ανοικτά του Yanbu, στην Ερυθρά Θάλασσα. Το υπό σαουδαραβική σημαία tanker, χωρητικότητας 320.900 dwt και κατασκευής 2014, το οποίο διαχειρίζεται η Bahri, είχε δεχθεί πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο κύριο κατάστρωμα. Και σε εκείνο το περιστατικό το πλήρωμα είχε αναφερθεί ασφαλές.

Η διαδοχή των δύο επιθέσεων σε διαφορετικές πλευρές της Αραβικής Χερσονήσου εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών θαλάσσιων διαδρομών. Για τους operators των tankers, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον σε ένα μόνο μέτωπο, καθώς τα περιστατικά καταγράφονται τόσο στην Ερυθρά Θάλασσα όσο και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του Ομάν, σε μία περίοδο κατά την οποία οι ροές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής βρίσκονται ήδη υπό ισχυρή πίεση.

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