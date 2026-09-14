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Εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ, χρειάζονται οι χώρες του Περσικού Κόλπου, καθώς η πολύμηνη σύγκρουση συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές.

Ο υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών του Ομάν, Σαλίμ Αλ-Αουφί, κάλεσε τις χώρες παραγωγούς και τους traders να αναζητήσουν νέες επιλογές για τη μεταφορά του LNG προς τις διεθνείς αγορές.

«Ας εντοπίσουμε εναλλακτικές επιλογές εξαγωγών. Είτε προς τον βορρά είτε μέσω του Ομάν ή μέσω της Υεμένης. Να διαφοροποιήσετε τις επιλογές σας για να βγάλετε τους πόρους από την περιοχή», δήλωσε στη διάσκεψη Gastech στην Μπανγκόκ.

Στο επίκεντρο νέες εγκαταστάσεις LNG

Οι δηλώσεις του υπουργού έρχονται την ώρα που η Adnoc Gas εξετάζει τη δημιουργία νέας εγκατάστασης εξαγωγής LNG εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά αποτελούν σε κανονικές συνθήκες μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Το Ομάν διαθέτει ήδη μία εγκατάσταση εξαγωγής LNG στην ανατολική πλευρά της χώρας, η λειτουργία της οποίας δεν εξαρτάται από τη διέλευση μέσω του Ορμούζ.

Η ευπάθεια του Περσικού Κόλπου

Ο πόλεμος στην περιοχή ανέδειξε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο την εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από μία και μοναδική θαλάσσια οδό για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών εξαγωγών τους.

Η διαταραχή της ναυσιπλοΐας έχει υποχρεώσει τις χώρες παραγωγούς να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Η ανάγκη για νέες διαδρομές και υποδομές αποκτά έτσι μεγαλύτερη σημασία όσο παραμένει αβέβαιη η ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και συνεχίζονται οι αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου.

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