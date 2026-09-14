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Το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του Κόλπου για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, που πλέον βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που έχει κλείσει για μήνες τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αυτή.

«Αποφασίστηκε να αναβληθεί» η συνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα «προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, το ONA.

Το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι την αναβολή της συνάντησης αποφάσισαν από κοινού η Τεχεράνη και η Μούσκατ.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διευκόλυνση διαλόγου που θα συνεισφέρει στη σταθερότητα και στη διαρκή συνεργασία στην περιφέρειά μας», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, εξηγώντας πως η αναβολή αποφασίστηκε προς «το συμφέρον» της διαμόρφωσης «συναίνεσης».

Η Τεχεράνη είχε αναγγείλει τη σύνοδο αυτή σημειώνοντας πως θα συμμετείχαν κράτη του Κόλπου, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια, και το Ιράκ. Καμιά χώρα της περιοχής δεν επιβεβαίωσε πάντως τη συμμετοχή της και το Μπαχρέιν κατέστησε σαφές πως δεν θα έστελνε κανέναν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως δεν «δίνει δεκάρα» για τη συνάντηση. «Δικό τους θέμα», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Ομάν και το Ιράν είναι οι δυο χώρες -νότια και βόρεια- ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται τα Στενά αυτά, από τα οποία διερχόταν περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος, με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε αντίποινα, το Ιράν άρχισε να πλήττει πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους των ΗΠΑ, και διεκδίκησε τον πλήρη έλεγχο των Στενών.

Καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούνιο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έγινε χίλια κομμάτια κι οι δυο πλευρές εκφράζουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για την υπόθεση του Ορμούζ. Και, καθώς οι ανταλλαγές πληγμάτων ξανάρχισαν τελευταία, έπειτα από μήνες συγκριτικής ηρεμίας, το πετρέλαιο ξεπέρασε ξανά την περασμένη εβδομάδα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι στις διεθνείς αγορές.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το σουλτανάτο του Ομάν, που διατηρούν παρά τον πόλεμο καλές σχέσεις, συζητούν επί μήνες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών – από όπου η διέλευση γινόταν ελεύθερα και δωρεάν προτού ξεσπάσει η ένοπλη σύρραξη.

Το Ιράν απαιτεί πλέον τα πλοία να εξασφαλίζουν την άδεια του για να περάσουν, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, κι έχει σκοπό να δημιουργήσει μηχανισμό μέσω του οποίου θα επιβάλλονται κόστη για παρεχόμενες υπηρεσίες σε κάθε σκάφος.

Όσα πλοία αποπειρώνται να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο του Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ εξαπολύουν περιοδικά βομβαρδισμούς στις ιρανικές ακτές για να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον έλεγχό του στη θαλάσσια οδό κι έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Η Ανσαραλά, υεμενίτικο κίνημα προσκείμενο στην Τεχεράνη, που ανακοίνωσε τον Ιούλιο ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας κι έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιά της, κατέλαβε την περασμένη εβδομάδα τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από το οποίο περνά η κίνηση προς και από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Καθώς το Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, παραμένει de facto κλειστό, το βασίλειο, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού παγκοσμίως, βρίσκεται πλέον σε κλοιό.

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