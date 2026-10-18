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Ενα πραγματικό ναυπηγικό μπαράζ βρίσκεται σε εξέλιξη από την ελληνική πλοιοκτησία, με τις κινήσεις των τελευταίων 30 ημερών να απλώνονται από τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου και τα LNG carriers μέχρι τα πλοία μεταφοράς αμμωνίας, τα containerships και τα bulk carriers. Η καταγραφή των συμφωνιών που ανακοινώθηκαν ή αποκαλύφθηκαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου δείχνει περίπου 40 επιβεβαιωμένες για νεότευκτα πλοία ελληνικών συμφερόντων, χωρίς να συνυπολογίζονται περίπου 20 επιπλέον προαιρέσεις-options.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται παραλαβές πλοίων που είχαν παραγγελθεί παλαιότερα, ούτε παλιές συμφωνίες που απλώς επανήλθαν στην επικαιρότητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το κεφαλαιακό μέγεθος. Από τις συμφωνίες για τις οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί τιμές ή υπάρχουν ισχυρές εκτιμήσεις της ναυπηγικής αγοράς, προκύπτουν επενδύσεις που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τα 3,9 δισ. δολάρια. Και ο πραγματικός λογαριασμός είναι υψηλότερος, αφού για αρκετές παραγγελίες δεν έχει ανακοινωθεί τίμημα. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον σημερινό κύκλο είναι η μεγάλη διασπορά. Οι Ελληνες δεν ποντάρουν αποκλειστικά στα tankers. Επενδύουν ταυτόχρονα σε VLCC, Suezmax, LNG carriers, VLAC, VLGC, containerships, feeders, Newcastlemax και Kamsarmax. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τοποθέτηση κεφαλαίων σε διαφορετικές αγορές με κοινό χρονικό ορίζοντα τον στόλο που θα δραστηριοποιείται στο τέλος της δεκαετίας.

Γιώργος Προκοπίου: Δύο μεγάλα μέτωπα

Τη μεγαλύτερη ίσως συγκέντρωση νέων επενδύσεων παρουσιάζει ο όμιλος του Γιώργου Προκοπίου. Η Dynacom συνδέθηκε τον Σεπτέμβριο με νέο πακέτο οκτώ πλοίων στη Hengli Heavy Industries, έξι VLAC και δύο VLCC, συνολικής εκτιμώμενης αξίας που προσεγγίζει το 1 δισ. δολάρια. Η κίνηση έχει διπλή σημασία: ενισχύει περαιτέρω την ήδη μεγάλη παρουσία του ομίλου στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την έκθεσή του στην αναδυόμενη αγορά μεταφοράς αμμωνίας. Με το νέο πακέτο, η συνεργασία των συμφερόντων Προκοπίου με τη Hengli έχει αποκτήσει πλέον βιομηχανικές διαστάσεις. Η κινεζική γιάρδα συνδέεται με πρόγραμμα περίπου 50 πλοίων για τον ελληνικό όμιλο, ενώ δεξαμενόπλοια και gas carriers αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού αριθμού. Σχεδόν ταυτόχρονα άνοιξε και δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά στη Νότια Κορέα. Η Dynagas συνδέθηκε με την παραγγελία τεσσάρων LNG carriers χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων στη Samsung Heavy Industries. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και η αξία της τοποθετείται μεταξύ 1 και 1,1 δισ. δολαρίων, με τις παραδόσεις να ολοκληρώνονται έως τον Σεπτέμβριο του 2029. Το μέγεθος των πλοίων έχει ιδιαίτερη σημασία. Τα 200.000 cbm βρίσκονται αισθητά πάνω από το σημερινό standard των περίπου 174.000 cbm, υποδηλώνοντας επιλογή μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας στη μεταφορά LNG. Μόνο οι δύο αυτές κινήσεις συνδέουν τα συμφέροντα Προκοπίου με 12 νέα πλοία και επενδύσεις της τάξης των 2 δισ. δολαρίων μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Αγγελική Φράγκου: Σχεδόν μισό δισ. στα containerships

Στα μεγαλύτερα containerships κινήθηκε η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου, η οποία συνδέθηκε με τέσσερα πλοία περίπου 10.100 teu στη νοτιοκορεατική HJ Shipbuilding & Construction. Η αξία της τετράδας υπολογίζεται κοντά στα 491 εκατ. δολάρια, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται έως τον Απρίλιο του 2029. Η νέα επένδυση ανεβάζει το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της Navios προς την περιοχή των 3 δισ. δολαρίων, καθώς η εταιρεία έχει ταυτόχρονα μεγάλη έκθεση σε tankers. Η επιλογή είναι αξιοσημείωτη επειδή πραγματοποιείται, ενώ το παγκόσμιο orderbook των containerships βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η Navios, ωστόσο, επιλέγει την κατηγορία των περίπου 10.000 teu και όχι τα ULCVs άνω των 20.000 teu, διατηρώντας μεγαλύτερη ευελιξία στην απασχόληση των πλοίων.

Μαριέλενα Προκοπίου, Κωνσταντίνος Λάμψιας: Η Akrotiri ανοίγει δύο μέτωπα

Ιδιαίτερα δραστήρια εμφανίζεται και η Akrotiri Tankers, συμφερόντων Μαριέλενας Προκοπίου και Κωνσταντίνου Λάμψια. Στις 17 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστή η είσοδος της εταιρείας στα μεγάλα πλοία μεταφοράς αμμωνίας με δύο VLAC χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων στη New Times Shipbuilding. Η συμφωνία ανοίγει για πρώτη φορά για την Akrotiri την αγορά των gas carriers. Λίγες ημέρες αργότερα, ακολούθησε νέα κίνηση στα tankers. Στις 3 Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε η παραγγελία δεύτερου Suezmax 157.000 dwt στο ίδιο κινεζικό ναυπηγείο, έναντι περίπου 84,4 εκατ. δολαρίων, με παράδοση τον Ιούνιο του 2029. Το ναυπηγικό πρόγραμμα της Akrotiri περιλαμβάνει πλέον δύο Suezmax, δύο LR1 και δύο VLAC. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη σύνθεση. Μέσα σε σύντομο διάστημα η εταιρεία δημιουργεί έκθεση σε crude tankers, product tankers και πλοία που συνδέονται με τη μελλοντική αλυσίδα μεταφοράς αμμωνίας.

Νίκος Πατέρας: Το μεγάλο στοίχημα των feeders

Μία από τις πιο επιθετικές συμφωνίες των τελευταίων ημερών προέρχεται από την Contships Logistics Corp. του Νικόλα Δ. Πατέρα. Η εταιρεία συμφώνησε στην Κίνα για δέκα firm feeder containerships χωρητικότητας 1.324 teu, αλλά η συμφωνία συνοδεύεται από options για άλλα 20. Εφόσον ενεργοποιηθούν όλες οι προαιρέσεις, το πρόγραμμα μπορεί επομένως να φτάσει τα 30 πλοία, με τη συνολική δυνητική επένδυση να ξεπερνά τα 800 εκατ. δολάρια. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία επειδή η Contships δεν επιχειρεί να μπει σε μια νέα αγορά. Αντίθετα, επενδύει μαζικά στο segment στο οποίο έχει ήδη εξειδικευτεί, τα μικρά containerships που λειτουργούν ως feeders για τα μεγάλα hubs. Η παραγγελία αποτελεί ταυτόχρονα πρόγραμμα ανανέωσης ενός στόλου με σχετικά υψηλή μέση ηλικία. Τα νέα πλοία αναμένονται από το 2029 και, εφόσον ενεργοποιηθούν οι options, η Contships θα έχει πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρωμένες παραγγελίες feeders από ανεξάρτητο πλοιοκτήτη πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Κώστας Δελαπόρτας: Εισέρχεται στα Kamsarmax

Στο dry bulk, μία από τις σημαντικότερες νέες κινήσεις, προέρχεται από την DryDel Shipping του Κώστα Δελαπόρτα. Η εταιρεία υπέγραψε με την ιαπωνική Tsuneishi Shipbuilding για δύο Kamsarmax των 82.000 dwt, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά είσοδο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η συμφωνία συμπληρώνει μια εντυπωσιακή επενδυτική διαδρομή. Aπό το 2021 η DryDel έχει τοποθετήσει περισσότερες από 25 παραγγελίες, ενώ περιμένει 13 παραδόσεις μέχρι το 2029. Με τα Kamsarmax, το ναυπηγικό της αποτύπωμα απλώνεται πλέον ουσιαστικά σε όλη την κλίμακα του dry bulk, από τα μικρότερα μεγέθη έως τα Capesize.

Κρίτων Λεντούδης: Πέντε Newcastlemax

Στη «βαριά» κατηγορία του ξηρού φορτίου ανεβαίνει και η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη. Η εταιρεία συνδέθηκε με την παραγγελία πέντε Newcastlemax των 211.000 dwt στην Dajin Heavy Industry, προς περίπου 77,5 εκατ. δολάρια το καθένα. Το συνολικό τίμημα διαμορφώνεται έτσι κοντά στα 387,5 εκατ. δολάρια, με τρία πλοία να αναμένονται το 2029 και δύο το 2030. Η σημασία της συμφωνίας βρίσκεται και στην αλλαγή μεγέθους. Η Evalend διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στο dry bulk, αλλά μέχρι σήμερα τα πλοία της έφταναν περίπου έως τις 93.500 dwt. Με τα Newcastlemax υπερδιπλασιάζει ουσιαστικά το μέγεθος των μεγαλύτερων bulk carriers στα οποία επενδύει.

Τζον και Αλεξ Χατζηπατέρας: Τρία νέα VLGC

Στα gas carriers επενδύει και η Dorian LPG των Τζον και Αλεξ Χατζηπατέρα, με τρία νέα VLGC στη Hanwha Ocean της Νότιας Κορέας. Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 347 εκατ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν 115,7 εκατ. ανά πλοίο, ενώ οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2030. Η κίνηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα fleet rotation. Η Dorian έχει πουλήσει τέσσερα παλαιότερα VLGC αντλώντας περίπου 340 εκατ. δολάρια, ποσό σχεδόν ίσο με το κόστος των τριών νεότευκτων. Με άλλα λόγια, αξιοποιεί τις υψηλές αξίες των second hand πλοίων για να μετατρέψει ώριμο tonnage σε κεφάλαιο για τον στόλο της επόμενης δεκαετίας.

Γιώργος Μελισσανίδης

Στα VLCC ενισχύεται και η Aegean Shipping Management του Γιώργου Μελισσανίδη, η οποία ενεργοποίησε option για δεύτερο VLCC στη Hengli. Με τη νέα κίνηση, το πρόγραμμα της εταιρείας στο συγκεκριμένο ναυπηγείο περιλαμβάνει δύο VLCC και τρία LR2.

Αντώνης Ιγγλέσης

Στο dry bulk, η Carlova Maritime του Αντώνη Ιγγλέση έκανε επίσης ένα βήμα διαφοροποίησης, παραγγέλνοντας το πρώτο της νεότευκτο Kamsarmax περίπου 82.000 dwt στη Hengli, με παράδοση στα τέλη του 2027. Το συνολικό πρόγραμμα της Carlova περιλαμβάνει πλέον τέσσερα νεότευκτα, δύο VLCC, ένα Aframax και το νέο Kamsarmax.

Χρήστος Χατζηγεωργίου

Σε νέα επένδυση στον κλάδο ξηρού φορτίου προχώρησε η Almi Marine, συμφερόντων Χρήστου Χατζηγεωργίου, με την παραγγελία τριών φορτηγών πλοίων τύπου Ultramax, χωρητικότητας 64.000 dwt το καθένα. Τα πλοία θα ναυπηγηθούν στις εγκαταστάσεις της COSCO Zhoushan στην Κίνα, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2030.

Εσπασε το φράγμα των 1.000 πλοίων

Ελληνικών συμφερόντων εταιρείες έχουν, συνολικά, περισσότερα από 1.000 πλοία υπό ναυπήγηση, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στον νέο διεθνή κύκλο επενδύσεων. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραγγελιών καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια, όπου η ελληνική παρουσία είναι μακράν ισχυρότερη.

Σύμφωνα με την έκθεση Orderbook & Fleet Statistics Report – September 2026 της Xclusiv Shipbrokers, οι ελληνικών συμφερόντων παραγγελίες στις πέντε βασικές κατηγορίες φτάνουν συνολικά τα 1.006 πλοία: 463 δεξαμενόπλοια, 233 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 210 φορτηγά ξηρού φορτίου, 50 πλοία μεταφοράς LNG και 50 πλοία μεταφοράς LPG.

Τα δεξαμενόπλοια αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 46% του συνολικού ελληνικού προγράμματος ναυπηγήσεων στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Εδώ καταγράφεται και η μεγαλύτερη ελληνική υπεροχή διεθνώς. Τα 463 δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων αντιστοιχούν περίπου στο 28% των 1.673 δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται συνολικά υπό παραγγελία παγκοσμίως.

Η σύνθεση των ελληνικών παραγγελιών δείχνει παράλληλα σαφή προσανατολισμό προς τα μεγάλα πλοία. Από τα 463 δεξαμενόπλοια, 130 είναι Suezmax, 105 VLCC/ULCC και 86 Aframax/LR2. Οι τρεις αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά 321 πλοία, δηλαδή περίπου το 69% των ελληνικών παραγγελιών δεξαμενόπλοιων. Στο ξηρό φορτίο, οι Ελληνες έχουν 210 πλοία υπό παραγγελία, έναντι 1.767 παγκοσμίως, δηλαδή περίπου το 12% του συνόλου σε αριθμό πλοίων.

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί, σε όρους χωρητικότητας, στο 15% του υπάρχοντος στόλου. Αντίστοιχα, στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων οι ελληνικές παραγγελίες ανέρχονται σε 233 πλοία, περίπου το 12% του παγκόσμιου συνόλου σε αριθμό πλοίων. Διεθνώς, ωστόσο, η νέα χωρητικότητα που βρίσκεται υπό παραγγελία αντιστοιχεί στο εντυπωσιακό 43,5% της μεταφορικής ικανότητας του ενεργού στόλου. Στα πλοία μεταφοράς LNG, οι Ελληνες έχουν 50 μονάδες υπό παραγγελία, ενώ άλλα 50 πλοία αφορούν τη μεταφορά LPG. Στους δύο αυτούς κλάδους η ελληνική παρουσία αντιστοιχεί περίπου στο 15% των παγκόσμιων παραγγελιών σε αριθμό πλοίων.