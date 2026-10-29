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Νέες ισορροπίες στην αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων θα μπορούσε να δημιουργήσει η επανεκκίνηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers. Ο ναυλομεσιτικός οίκος εκτιμά ότι η προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, την οποία περιγράφει στην έκθεσή του, ενδέχεται να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στον Ατλαντικό, κυρίως για τα δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους MR.

Όπως αναφέρει η έκθεση, επικαλούμενη τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, ο σχεδιασμός προέβλεπε την αναχώρηση ενός πρώτου φορτίου περίπου 40.000 τόνων από τις ρωσικές ακτές της Βαλτικής στις 22 Οκτωβρίου. Η Μόσχα στοχεύει σε αποστολές 300.000 τόνων προς τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο και επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο.

Για τη ναυτιλιακή αγορά, ωστόσο, το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν οι ποσότητες αυτές θα δημιουργήσουν πρόσθετη μεταφορική ζήτηση ή θα υποκαταστήσουν υφιστάμενες προμήθειες από άλλες χώρες.

«Το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι αποστολές αυτές συνιστούν πραγματικά πρόσθετη ζήτηση ή απλώς αντικαθιστούν ντίζελ που σήμερα προέρχεται από τη Βορειοδυτική Ευρώπη, τον Καναδά και τη Νότια Κορέα», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.

Το θαλάσσιο εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ έχει περιοριστεί δραστικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο οίκος, να έχει μηδενιστεί. Από περίπου 23 εκατ. τόνους ετησίως το 2020 και το 2021, οι καταγεγραμμένες αποστολές υποχώρησαν σε 1,33 εκατ. τόνους το 2023 και 1,06 εκατ. τόνους το 2024, πριν ανακάμψουν στους 1,28 εκατ. τόνους το 2025.

Με βάση στοιχεία της Signal Ocean που επικαλείται η έκθεση, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ποσότητες διαμορφώθηκαν στους 510.000 τόνους, έναντι 727.000 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 30%. Τον Ιούλιο δεν καταγράφηκαν αποστολές.

«Η ανακοινωθείσα επανεκκίνηση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι απλώς ως αποκατάσταση εμπορίου που είχε διακοπεί, αλλά ως πιθανή επέκταση και αναδιάρθρωση των υφιστάμενων ροών, ιδιαίτερα όσον αφορά το ντίζελ», σημειώνουν οι αναλυτές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα MR. Το αρχικό φορτίο των 40.000 τόνων μπορεί να μεταφερθεί από πλοίο MR2, ενώ το πρόγραμμα των 500.000 τόνων για τον Νοέμβριο θα μπορούσε θεωρητικά να αντιστοιχεί σε περίπου 10–13 φορτία μεγέθους MR, ανάλογα με τις επιμέρους ποσότητες. Ακόμη και εάν πρόκειται για ανακατανομή υφιστάμενων προμηθειών, οι νέες διαδρομές μπορούν να επηρεάσουν τη γεωγραφική διαθεσιμότητα των πλοίων και τις διαφορές ναύλων μεταξύ περιοχών.

Πρόσθετη στήριξη ενδέχεται να προκύψει από τη μετακίνηση δεξαμενόπλοιων LR στη μεταφορά αργού, λόγω των ελκυστικών αποδόσεων της συγκεκριμένης αγοράς. Η εξέλιξη περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα για διυλισμένα προϊόντα, ενώ η επιστροφή των πλοίων απαιτεί χρόνο και δαπάνες καθαρισμού των δεξαμενών.

«Οι νέες μεταφορές ρωσικού ντίζελ θα μπορούσαν να προκύψουν σε ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τους πλοιοκτήτες MR, ειδικά εάν η αυξημένη ζήτηση στον Ατλαντικό συμπέσει με περιορισμένη συμμετοχή των LR στην αγορά καθαρών προϊόντων», εκτιμά ο οίκος.

Η υλοποίηση των εξαγωγικών στόχων παραμένει, πάντως, αβέβαιη. Η Xclusiv επισημαίνει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν περιορίσει την παραγωγική και εξαγωγική δυνατότητα, ενώ οι περιορισμοί της Μόσχας στις εξαγωγές ντίζελ αναδεικνύουν την προτεραιότητα της εγχώριας επάρκειας.

Το καθοριστικό στοιχείο θα είναι η διάρκεια των ροών. «Για τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων προϊόντων, το βασικό ερώτημα είναι εάν αυτή η επανεκκίνηση θα εξελιχθεί σε έναν διαρκή εμπορικό διάδρομο στον Ατλαντικό», καταλήγουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers.