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Η αναδιάταξη των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους καταλύτες για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, με τους ναύλους των VLCC, Suezmax και Aframax να κινούνται πλέον σε ακραία υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, όμως, η αυξημένη παραγωγή αργού των ΗΠΑ δεν φαίνεται ικανή από μόνη της να υποκαταστήσει μια σοβαρή διαταραχή των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας εβδομαδιαίας ανάλυσης της Allied QuantumSea Research, του ομίλου Allied Shipbroking, η οποία εξετάζει τη δυνατότητα των αμερικανικών εξαγωγών να καλύψουν μέρος του κενού, αλλά και τις συνέπειες για τη ζήτηση χωρητικότητας στον Ατλαντικό. Η έκθεση, με στοιχεία έως τις 2 Οκτωβρίου, δείχνει ότι η παραγωγή των ΗΠΑ παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα διαθέσιμη άμεσα για τις διεθνείς αγορές. 7-10 ALLIED – Weekly Market Rep…

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Allied, η αμερικανική παραγωγή αργού βρέθηκε τον Ιούλιο στα 13,95 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 13,76 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αυξημένη κατά 2% ή περίπου 267.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα υψηλά επίπεδα παραγωγής δεν πρέπει να συγχέονται με άμεσα διαθέσιμη εφεδρική παραγωγική ικανότητα. «Η ισχυρή παραγωγή διατηρεί τον ρόλο των ΗΠΑ ως εναλλακτικού προμηθευτή, όμως η παραγωγή κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ δεν συνεπάγεται ότι υπάρχει διαθέσιμη πλεονάζουσα δυναμικότητα για άμεση αύξηση της προσφοράς», επισημαίνουν οι αναλυτές της Allied.

Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Στις 25 Σεπτεμβρίου τα εμπορικά αποθέματα αργού των ΗΠΑ ανέρχονταν σε 427,3 εκατ. βαρέλια, αυξημένα κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ το Strategic Petroleum Reserve είχε υποχωρήσει στα 283,8 εκατ. βαρέλια, κατά 30,2% χαμηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόκλιση μεταξύ παραγωγής και εξαγωγών.

Οι αμερικανικές εξαγωγές αργού διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 4,56 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο επτάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 18,7% σε ετήσια βάση. Τον Μάιο είχαν φθάσει στο ιστορικό υψηλό των 5,73 εκατ. βαρελιών ημερησίως, αλλά έως τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 3,56 εκατ. βαρέλια, δηλαδή κατά 37,9% από την κορυφή. 7-10 ALLIED – Weekly Market Rep…

Οι αναλυτές της Allied σημειώνουν: «Η άνοδος της άνοιξης δείχνει ότι οι υφιστάμενες υποδομές έχουν ήδη διαχειριστεί σημαντικά υψηλότερους όγκους εξαγωγών. Η διατήρηση όμως αυτού του ρυθμού εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αργού μετά την κάλυψη των αναγκών των εγχώριων διυλιστηρίων, τη ζήτηση από το εξωτερικό και το μεταφορικό κόστος».

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της EIA ενισχύουν αυτή την εικόνα. Στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Σεπτεμβρίου οι εξαγωγές υπολογίζονταν στα 3,78 εκατ. βαρέλια ημερησίως, 7,1% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η χρησιμοποίηση των διυλιστηρίων στην αμερικανική ακτή του Κόλπου παρέμενε εξαιρετικά υψηλή, στο 96,9%.

Εδώ η ανάλυση της Allied αποκτά ιδιαίτερο ναυτιλιακό ενδιαφέρον. Η αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών δεν δημιουργεί ζήτηση αποκλειστικά για VLCC. Στο Ingleside του Τέξας, οι αποθηκευτικές δυνατότητες έχουν αυξηθεί στα 20 εκατ. βαρέλια, ενώ η επέκταση του Gray Oak Pipeline προσφέρει δυναμικότητα 1,02 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Ωστόσο, ένα VLCC δεν μπορεί ακόμη να φορτώσει πλήρες φορτίο απευθείας. Στο Ingleside μπορούν να φορτωθούν έως 1,5 εκατ. βαρέλια σε VLCC, με την υπόλοιπη ποσότητα να πρέπει να μεταφερθεί offshore από μικρότερα δεξαμενόπλοια. Αυτό αυξάνει τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος και, κυρίως, δημιουργεί πρόσθετη απασχόληση για feeder tankers, μεταξύ των οποίων τα Aframax.

«Η διαθεσιμότητα μικρότερων tankers και ο χρόνος που απαιτείται για τις offshore μεταφορτώσεις παραμένουν σημαντικοί παράγοντες για το κόστος των αμερικανικών εξαγωγών αργού», αναφέρουν οι αναλυτές. Η Allied εκτιμά επομένως ότι μια ουσιαστική μετατόπιση περισσότερων βαρελιών από τις ΗΠΑ προς την Ασία μπορεί να λειτουργήσει διπλά για την αγορά των tankers: αυξάνοντας τα ton-miles των VLCC και παράλληλα απορροφώντας Aframax για τη συγκέντρωση και μεταφόρτωση των φορτίων.

Η δεύτερη παράμετρος είναι το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η Allied για τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι ροές αργού και condensates είχαν επανέλθει περίπου στο 80% των προπολεμικών επιπέδων. Εάν συνυπολογιστούν τα προϊόντα πετρελαίου και το LPG, η ανάκαμψη περιοριζόταν στο 65%-70%. Το κρίσιμο σημείο της ανάλυσης είναι ότι περισσότερα βαρέλια στην αγορά δεν συνεπάγονται αυτομάτως μικρότερη πίεση στους ναύλους. «Η ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποκλιμάκωση των πιέσεων στους ναύλους», τονίζει η Allied QuantumSea Research. Οι shuttle μεταφορές αργού μέσω Ορμούζ και οι μεταφορτώσεις σε άλλα πλοία στον Κόλπο του Ομάν προσθέτουν ταξίδια και στάδια διαχείρισης. Με άλλα λόγια, ένα βαρέλι μπορεί να φθάνει τελικά στον αγοραστή, αλλά να απαιτεί περισσότερη χρήση πλοίων και περισσότερο χρόνο απασχόλησης χωρητικότητας.

Οι αναλυτές συνοψίζουν την κατάσταση ως εξής:

«Πρόσθετα αμερικανικά φορτία μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση VLCC σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, ενώ παράλληλα απαιτούν μικρότερα tankers για τη συγκέντρωση φορτίων offshore. Στη Μέση Ανατολή, οι shuttle operations μπορούν να κρατούν τα πλοία απασχολημένα ακόμη και όταν περισσότερο αργό φθάνει στους αγοραστές».

Η επίδραση αυτής της αναστάτωσης αποτυπώνεται εντυπωσιακά στη ναυλαγορά. Ο Baltic Dirty Tanker Index (BDTI) εκτινάχθηκε κατά 22,7% μέσα σε μία εβδομάδα στις 6.586 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 12μήνου. Βρίσκεται πλέον 511% πάνω από το χαμηλό της περιόδου και 186% υψηλότερα από τον μέσο όρο.

Στα VLCC, το TCE αυξήθηκε κατά 10,1% στα $786.245 ημερησίως, επίσης στο υψηλό 12μήνου. Πρόκειται για επίπεδο 280% υψηλότερο από τον μέσο όρο και σχεδόν 20 φορές υψηλότερο από το χαμηλό των $37.869 ημερησίως.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η κίνηση στα Suezmax: το TCE εκτινάχθηκε κατά 107% μέσα σε μία εβδομάδα στα $619.858 ημερησίως. Στα Aframax, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18,2% στα $276.913 ημερησίως.

Η ανοδική τάση έχει πλέον περάσει και στις μεγαλύτερες διάρκειες. Το one-year rate για VLCC αυξήθηκε κατά 24,3% στα $268.500 ημερησίως, ενώ στα Suezmax έφθασε τα $147.250.

Στα προϊόντα, το Atlantic MR basket σημείωσε άνοδο 63,5% στα $64.218 ημερησίως, ενώ το Pacific basket ενισχύθηκε κατά 24,1% στα $87.628 ημερησίως.

Η έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας αποτυπώνεται κυρίως στη Δυτική Αφρική. Στα VLCC, η διαδρομή TD15 West Africa-China ενισχύθηκε κατά 27%, ενώ η US Gulf-China κατά 6% και η Middle East Gulf-China κατά 4%. Στα Suezmax, η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία. Η TD20 West Africa-UK Continent αυξήθηκε κατά 117%, ενώ η Black Sea-Mediterranean κατά 101%.

Η Allied αποδίδει την έκρηξη σε περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα προς το τέλος του μήνα και σε πρόσθετα φορτία από τη Δυτική Αφρική. Η WAF-UK Continent έφθασε έως WS825, ενώ η TD6 διαμορφώθηκε την Παρασκευή στο WS900.

Η εικόνα στα bulkers ήταν διαφορετική. Ο Baltic Dry Index υποχώρησε κατά 8,1% στις 3.148 μονάδες, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται 27% πάνω από τον μέσο όρο του τελευταίου 12μήνου. Το μεγαλύτερο βάρος προήλθε από τα Capesize. Ο BCI έχασε 12,8%, ενώ το TCE υποχώρησε κατά 13,7% στα $42.228 ημερησίως. Παρά την εβδομαδιαία διόρθωση, τα έσοδα παραμένουν 30% υψηλότερα από τον 12μηνο μέσο όρο. Στα Panamax, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% στα $21.349 ημερησίως, στα Supramax αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% στα $20.585, ενώ στα Handysize υποχώρησαν 0,4% στα $18.117 ημερησίως.

Οι Έλληνες παραμένουν από τους μεγαλύτερους αγοραστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική ναυτιλία έχει και η εικόνα των επενδύσεων. Στο rolling 12μηνο που καταγράφει η Allied, οι Έλληνες εμφανίζονται με 299 παραγγελίες πλοίων, έναντι 312 των Κινέζων. Στα tankers η Ελλάδα βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά με 145 πλοία, ενώ καταγράφονται 61 bulkers, 67 containerships και 25 gas carriers. Στις νέες παραγγελίες της εβδομάδας ξεχωρίζουν ελληνικές κινήσεις. Η Evalend Shipping εμφανίζεται με δύο επιπλέον Newcastlemax των 211.000 dwt στην Tangshan Dajin έναντι $77,5 εκατ. το καθένα, ανεβάζοντας τη σειρά στα πέντε πλοία. Η DryDel Shipping καταγράφεται με δύο bulkers 82.000 dwt στην Tsuneishi Zosen για παράδοση το 2029. Παράλληλα, η Akrotiri Tankers εμφανίζεται με repeat order για Suezmax 157.000 dwt στη New Times, έναντι $84,4 εκατ., με παράδοση το 2029.

Η άνοδος της ναυλαγοράς έχει περάσει πλέον με μεγάλη ένταση και στις αξίες των πλοίων. Η Allied καταγράφει 15 πωλήσεις tankers μέσα στην εβδομάδα, με τουλάχιστον $869,4 εκατ. επενδεδυμένα σε 14 πλοία για τα οποία έγινε γνωστό το τίμημα. Μόνο δύο VLCC απορρόφησαν $322 εκατ., δηλαδή το 37% του συνολικού δημοσιοποιημένου κεφαλαίου. Οι ενδεικτικές αποτιμήσεις είναι αποκαλυπτικές. Ένα 15ετές VLCC αποτιμάται πλέον στα $160 εκατ., αυξημένο κατά 176% σε σχέση με τον πενταετή μέσο όρο, ενώ ένα 10ετές στα $190 εκατ. και ένα πενταετές στα $215 εκατ.

Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση της Allied είναι τελικά μια αγορά στην οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα βαρέλια υπάρχουν, αλλά πόσα πλοία και πόσος χρόνος απαιτούνται για να φθάσουν αυτά τα βαρέλια στον τελικό προορισμό τους.

Και αυτή ακριβώς η μεταβολή της «ναυτιλιακής αποτελεσματικότητας» αποτελεί σήμερα το κλειδί για τη ναυλαγορά. Όσο οι αμερικανικές εξαγωγές χρειάζονται offshore μεταφορτώσεις και οι ροές της Μέσης Ανατολής απαιτούν shuttle voyages, παρακάμψεις και περισσότερα στάδια μεταφοράς, η πραγματική προσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας περιορίζεται — ακόμη και εάν οι φυσικές ροές πετρελαίου ανακάμπτουν. Όπως καταλήγουν οι αναλυτές της Allied, οι δείκτες που πρέπει πλέον να παρακολουθεί η αγορά είναι η πορεία των αμερικανικών εξαγωγών και των διυλιστηρίων, οι καθυστερήσεις στις offshore μεταφορτώσεις, οι επιβεβαιωμένες έμφορτες διελεύσεις από το Ορμούζ και ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων για φόρτωση στον Ατλαντικό.

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