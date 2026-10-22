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Στον στόλο της Safe Bulkers, συμφερόντων Πόλυ Χατζηιωάννου, εντάχθηκε το «Kypros Island», το πρώτο νεότευκτο φορτηγό πλοίο της εταιρείας με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης ως καυσίμου. Το Kamsarmax, μεταφορικής ικανότητας 81.200 dwt, κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Tsuneishi Shipbuilding (Zhoushan) της Κίνας.

Η παραλαβή συνοδεύεται από μία πρωτιά για την κυπριακή σημαία: σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της Safe Bulkers, το «Kypros Island» είναι το πρώτο φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου διπλού καυσίμου που εγγράφεται στο κυπριακό νηολόγιο.

Ανάδοχος του πλοίου ήταν η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η οποία πραγματοποίησε την ονοματοδοσία. Η επιλογή του ονόματος «Kypros Island» συνδέει τη νέα προσθήκη στον στόλο με την Κύπρο και τη σημαία που φέρει.

Το πλοίο είχε καθελκυστεί στις 25 Ιουνίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Tsuneishi στο νησί Xiushan, στην περιοχή Zhoushan. Η παράδοσή του αποτελεί το επόμενο βήμα του προγράμματος ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, που περιλαμβάνει νεότευκτα αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και επενδύσεις σε τεχνολογίες περιορισμού των εκπομπών.

Με βάση τον προγραμματισμό που είχε δημοσιοποιήσει η Safe Bulkers κατά την καθέλκυση του «Kypros Island», ένα δεύτερο Kamsarmax με προδιαγραφές ετοιμότητας για διπλό καύσιμο μεθανόλης αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο τον Ιανουάριο του 2027.

Η εταιρεία συνδέει τις συγκεκριμένες επενδύσεις με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και προσαρμογή στις μελλοντικές απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, διατηρώντας παράλληλα την εμπορική ανταγωνιστικότητα του στόλου της.