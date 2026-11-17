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Στα 193 εκατ. δολάρια αποτιμά η WeberSeas (Hellas) ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC ηλικίας δέκα ετών, έναντι 84 εκατ. δολαρίων κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία. Η διαφορά φτάνει τα 109 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου της 13ης Νοεμβρίου.

Οι υψηλές αποτιμήσεις αφορούν και παλαιότερα πλοία. Ένα VLCC ηλικίας 15 ετών αποτιμάται στα 163 εκατ. δολάρια, έναντι μέσου όρου 60 εκατ. δολαρίων στην πενταετία. Στα μικρότερα δεξαμενόπλοια, η εκτιμώμενη αξία ενός Suezmax δεκαετίας ανέρχεται σε 128 εκατ. δολάρια, από 60 εκατ. κατά μέσο όρο την ίδια περίοδο. Για ένα Aframax αντίστοιχης ηλικίας, η αποτίμηση φτάνει τα 79 εκατ. δολάρια, έναντι 52 εκατ. δολαρίων.

Στις αγοραπωλησίες της εβδομάδας, η έκθεση καταγράφει την πώληση του Rising Sun 1, ενός VLCC που ναυπηγήθηκε το 2005 και έχει μεταφορική ικανότητα 297.000 τόνων, έναντι 126 εκατ. δολαρίων.

Την ίδια εβδομάδα, οι ναύλοι υποχώρησαν σε δύο βασικές διαδρομές μεταφοράς αργού. Για τα VLCC, η πτώση στη διαδρομή από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Κίνα έφτασε το 34,2%. Για τα Suezmax, οι ναύλοι από τη Δυτική Αφρική προς τη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 43,8%.