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Με καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 141 εκατ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερους ναύλους και αυξημένες ταμειακές ροές ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο του 2026 η Star Bulk Carriers, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις της τελευταίας περιόδου. Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία, με παρουσία στο Nasdaq και πλέον στην Euronext Athens, αξιοποίησε τη βελτίωση της αγοράς ξηρού φορτίου, ενισχύοντας την κερδοφορία της παρά τη μείωση του μέσου αριθμού πλοίων που διέθετε.

Τα καθαρά κέρδη της Star Bulk ανήλθαν σε 141,9 εκατ. δολάρια, έναντι 18,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 667%. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,27 δολάρια, από 0,16 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ισχυρή κερδοφορία επέτρεψε στη διοίκηση να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμα στο 1 δολάριο ανά μετοχή, το υψηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2022, επιβεβαιώνοντας την πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.

Άνοδος 48% στους ημερήσιους ναύλους

Καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήταν η άνοδος των ναύλων στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Τα έσοδα από ναύλους αυξήθηκαν κατά περίπου 39%, φθάνοντας τα 366,9 εκατ. δολάρια, έναντι 263,9 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (Time Charter Equivalent – TCE), βασικός δείκτης αποδοτικότητας των πλοίων, διαμορφώθηκε σε 24.616 δολάρια, από 16.634 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 48%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο μέσος αριθμός ιδιόκτητων πλοίων μειώθηκε σε 134,8, έναντι 141,4 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επομένως, η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τη μεγαλύτερη απόδοση του στόλου και όχι από την αύξηση της μεταφορικής δυναμικότητας.

Το EBITDA ανήλθε σε 192,6 εκατ. δολάρια, έναντι 73,6 εκατ. δολαρίων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 194,5 εκατ. δολάρια, από 86,8 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 161 εκατ. δολάρια, έναντι 91,8 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τη ρευστότητα της εταιρείας.

Στη βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η συγκράτηση του κόστους.

Οι λειτουργικές δαπάνες των πλοίων μειώθηκαν σε 65,3 εκατ. δολάρια, από 67,8 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω του μικρότερου μέσου αριθμού πλοίων.

Οι δαπάνες δεξαμενισμού περιορίστηκαν σε 17,1 εκατ. δολάρια, έναντι 28,1 εκατ. δολαρίων. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 ολοκλήρωσαν τις προγραμματισμένες εργασίες δεξαμενισμού εννέα πλοία, έναντι 14 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μείωση συνδέεται τόσο με τον μικρότερο αριθμό εργασιών όσο και με τον χρονισμό των σχετικών δαπανών.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν σε 18 εκατ. δολάρια, από 19,7 εκατ. δολάρια.

Αντίστοιχα, οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 12,5 εκατ. δολάρια, έναντι 17,7 εκατ. δολαρίων, αντανακλώντας τον χαμηλότερο μέσο δανεισμό και το μειωμένο μέσο περιθώριο χρηματοδότησης.

Στα αποτελέσματα του τριμήνου περιλαμβάνεται επίσης κέρδος 4,1 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις πλοίων, έναντι ζημίας 5,3 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά σε επίπεδο εννεαμήνου, καθώς η Star Bulk κατέγραψε καθαρά κέρδη 345,4 εκατ. δολαρίων, έναντι μόλις 19 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 1,0055 δισ. δολάρια, από 741,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 35,5%.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 497,2 εκατ. δολάρια, έναντι 187,4 εκατ. δολαρίων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε τα 493 εκατ. δολάρια, από 204,7 εκατ. δολάρια.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 423,3 εκατ. δολάρια, έναντι 194,8 εκατ. δολαρίων.

Η οικονομική θέση της εταιρείας ενισχύθηκε επίσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό ενεργητικό ανερχόταν σε 3,90 δισ. δολάρια, έναντι 3,81 δισ. δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 2,68 δισ. δολάρια, από 2,45 δισ. δολάρια, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ταμειακά ισοδύναμα και τα δεσμευμένα διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό διαμορφώθηκαν σε 615,2 εκατ. δολάρια, έναντι 500,3 εκατ. δολαρίων στο τέλος του 2025.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1 δολαρίου ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένου από τα 0,90 δολάρια του προηγούμενου τριμήνου.

Πρόκειται για την 23η συνεχόμενη τριμηνιαία διανομή μερίσματος και την υψηλότερη από το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 1η Δεκεμβρίου.

Η ημερομηνία αποκοπής αναμένεται να είναι η 30ή Νοεμβρίου για τις μετοχές που τηρούνται μέσω της Euronext Securities Athens και η 1η Δεκεμβρίου για τις μετοχές που διαπραγματεύονται στο Nasdaq.

Ξεχωριστή θέση στις επιχειρηματικές εξελίξεις της Star Bulk κατέχει η ολοκλήρωση της παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, διατηρώντας ταυτόχρονα την παρουσία της στο Nasdaq με τον χρηματιστηριακό κωδικό SBLK.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με τη διάθεση 4,4 εκατ. κοινών μετοχών, στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τα ακαθάριστα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 124,4 εκατ. δολάρια.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στην Αθήνα ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η κίνηση αυτή διευρύνει τη δυνατότητα της Star Bulk να αντλεί κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ παράλληλα προσφέρει πρόσβαση σε νέους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ.

Η παράλληλη παρουσία στις δύο χρηματιστηριακές αγορές ενισχύει τη σύνδεση της εταιρείας με την ελληνική επενδυτική κοινότητα και δημιουργεί πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η Star Bulk ολοκλήρωσε το επενδυτικό πρόγραμμα ναυπήγησης οκτώ πλοίων κατηγορίας Kamsarmax, προχωρώντας στην ανανέωση του στόλου της.

Τον Αύγουστο παρέλαβε τα νεότευκτα Star Bella και Star Kyra, ενώ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ακολούθησαν τα Star Argyro, Star Irini και Star Aline.

Με τις τελευταίες παραδόσεις ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενισχύοντας τον στόλο με νεότερες μονάδες σε μια περίοδο αυξημένων ναύλων στην αγορά ξηρού φορτίου.

Η επένδυση σε σύγχρονα Kamsarmax εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Στις 9 Οκτωβρίου 2026, η Star Bulk προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Hermes World Maritime S.A., στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 35% στα νεότευκτα Star Ellie και Star Bella.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου 24,6 εκατ. δολάρια.

Η Star Bulk διατηρεί την εμπορική και τεχνική διαχείριση των δύο πλοίων, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της επιχειρησιακής τους αξιοποίησης από την ίδια.

Η συμφωνία επιτρέπει στην εταιρεία να αποδεσμεύσει μέρος των κεφαλαίων που έχει επενδύσει στα συγκεκριμένα πλοία, χωρίς να αποχωρήσει από τη διαχείρισή τους.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις των πλοίων Pendulum και Star Eva, οι οποίες απέφεραν συνολικά περίπου 31,9 εκατ. δολάρια μετά την αφαίρεση των προμηθειών.

Οι κινήσεις αυτές συνδυάζουν την ανανέωση του στόλου με την ανακύκλωση επενδυμένων κεφαλαίων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυνατότητα της Star Bulk να μετατρέπει την άνοδο των ναύλων σε αυξημένη κερδοφορία και ισχυρές ταμειακές ροές.

Με έσοδα εννεαμήνου που ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια, καθαρά κέρδη 345,4 εκατ. δολαρίων και διαθέσιμα 615,2 εκατ. δολαρίων, η εταιρεία διαθέτει ενισχυμένη οικονομική βάση για να υποστηρίξει τις επόμενες επιχειρηματικές της κινήσεις.

Η ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος, οι επιλεκτικές πωλήσεις πλοίων, η συνεργασία με τη Hermes World Maritime και η παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα διαμορφώνουν ένα ευρύτερο σχέδιο διαχείρισης στόλου και κεφαλαίων.

Το επόμενο ζητούμενο για τη Star Bulk είναι η διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας σε μια αγορά που παραμένει κυκλική και επηρεάζεται από τη διεθνή ζήτηση πρώτων υλών, τις εμπορικές ροές και την προσφορά διαθέσιμων πλοίων. Η ισχυρή ρευστότητα και ο ανανεωμένος στόλος αποτελούν σημαντικά εφόδια, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις των ναύλων.