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Ένα νέο χρηματοδοτικό οικοσύστημα διαμορφώνεται γύρω από την ελληνική ναυτιλία, καθώς το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου και οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες των εφοπλιστικών ομίλων αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τη χρηματοδότησή τους. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Ομόλογα, αυξήσεις κεφαλαίου και χρηματιστηριακές εισαγωγές προστίθενται στις επιλογές των πλοιοκτητών, την ώρα που η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στη διοχέτευση κεφαλαίων προς τη ναυτιλία.

Το μέγεθος της αγοράς εξηγεί την κινητικότητα. Σύμφωνα με την Petrofin Research, στο τέλος του 2025 τα τραπεζικά δάνεια προς την ελληνική ναυτιλία είχαν ανέλθει σε 59,69 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με τα 53,51 δισ. δολάρια του 2024.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών. Το χαρτοφυλάκιό τους αυξήθηκε από 18,57 δισ. σε 24,8 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση των Ελλήνων πλοιοκτητών να φθάσει στο 41,5%, από 34,7%.

Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, ανέβασαν τα σχετικά ανοίγματά τους στα 23,35 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 35,1% μέσα σε έναν χρόνο. Το επόμενο κεφάλαιο, ωστόσο, γράφεται στις κεφαλαιαγορές. Η παρουσία της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά και της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου στο Euronext Athens δείχνει ότι η εγχώρια αγορά μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο χρηματοδοτικό προορισμό για ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα. Στο κατώφλι βρίσκονται άλλες δύο ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες. Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς και άλλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Αθήνα, είτε μέσω παράλληλης διαπραγμάτευσης είτε μέσω μιας κύριας εισαγωγής.

Έτσι, το χρηματοδοτικό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας γίνεται σταδιακά πιο πολυδιάστατο. Το τραπεζικό δάνειο παραμένει βασικός πυλώνας, αλλά δίπλα του αναπτύσσονται περισσότερες επιλογές άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές. Καθοριστικός παράγοντας είναι η νέα επενδυτική έκρηξη των Ελλήνων πλοιοκτητών. Με το ναυπηγικό πρόγραμμα να προσεγγίζει τα 1.000 πλοία, οι κεφαλαιακές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες. Την ίδια στιγμή, ο υφιστάμενος ελληνόκτητος στόλος αριθμεί, σύμφωνα με την Petrofin, 6.822 πλοία χωρητικότητας 493,5 εκατ. dwt.

Παρά τη μικρή υποχώρηση του αριθμού των ναυτιλιακών εταιρειών στις 587, η συγκέντρωση του στόλου σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα συνεχίζεται. Συνολικά 89 εταιρείες διαχειρίζονται περισσότερα από 1 εκατ. dwt η καθεμία και ελέγχουν το 80,8% της ελληνόκτητης χωρητικότητας.

Πρόκειται για οικονομική ισχύ που δημιουργεί από μόνη της μια μεγάλη αγορά για τράπεζες, επενδυτικούς οίκους και συμβούλους κεφαλαιαγορών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η φυσική παρουσία στην Αθήνα αποκτά μεγαλύτερη αξία για διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η Fearnley Securities επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην επενδυτική τραπεζική, με επίκεντρο την πρόσβαση ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η ίδια, μέσα σε διάστημα 18 μηνών συμμετείχε σε δέκα χρηματοδοτικές συναλλαγές Ελλήνων πλοιοκτητών, συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά καταγράφεται από διεθνείς και ασιατικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και εκτός τραπεζών. Διεθνείς ναυλομεσίτες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων και εμπορικοί όμιλοι έχουν δημιουργήσει ή ενισχύσει την παρουσία τους στην Ελλάδα, επιδιώκοντας άμεση επαφή με το ελληνικό εφοπλιστικό κέντρο.

Η κατεύθυνση της αγοράς είναι πλέον σαφής: όσο μεγαλώνουν ο στόλος και οι επενδυτικές ανάγκες των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων, τόσο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις. Και αυτό δίνει στην Αθήνα μια ευκαιρία που υπερβαίνει τη ναυτιλία: να μετατρέψει την παγκόσμια δύναμη του ελληνόκτητου στόλου σε χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα για την ίδια την ελληνική αγορά.

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