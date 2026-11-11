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Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τεχνολογικές αλλαγές και ανακατατάξεις στις εμπορικές διαδρομές, η Star Bulk Carriers, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά, θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τον εκσυγχρονισμό του στόλου, την ασφάλεια των μεταφορών και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εισηγμένη στο Nasdaq και στο Euronext Athens ναυτιλιακή εταιρεία δημοσιοποίησε την όγδοη ετήσια έκθεσή της για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε το 2025, καθώς και τους στόχους της για τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, ο οποίος περιγράφει τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον της ναυτιλίας.

«Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν νέους εμπορικούς χάρτες, νέους κανόνες και νέες τεχνολογίες», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι η Star Bulk αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις έχοντας ως εφόδια έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο, ισχυρή χρηματοοικονομική πειθαρχία και έμπειρο προσωπικό στη θάλασσα και στη στεριά.

Όπως τονίζει, οι βασικές προτεραιότητες παραμένουν η ασφαλής μεταφορά φορτίων, η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των πλοίων, η επένδυση στους εργαζομένους, η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η νέα έκθεση αποτυπώνει την πρόοδο της εταιρείας στους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας, με συγκεκριμένα σχέδια δράσης και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης. Την παρακολούθηση και ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στις καθημερινές δραστηριότητες έχει αναλάβει η Επιτροπή ESG της Star Bulk.

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI 2021 και SASB για τις θαλάσσιες μεταφορές, ενώ συνδέεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, επιλεγμένα στοιχεία της έχουν υποβληθεί σε διαδικασία περιορισμένης διασφάλισης από την PricewaterhouseCoopers (PwC).

Για τη Star Bulk, η περιβαλλοντική προσαρμογή δεν αποτελεί ξεχωριστό πεδίο δραστηριότητας, αλλά εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του στόλου της. Η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τις αποδόσεις προς τους μετόχους της.