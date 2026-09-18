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Η Star Bulk Carriers γνωστοποίησε τις σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο μετά την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Euronext Athens καθώς έλαβε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 σχετικές γνωστοποιήσεις από τις C.K. Limited και Danaos Corporation, οι οποίες αφορούν τις συμμετοχές τους στην εισηγμένη.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Star Bulk Carriers στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω του Euronext Athens, ενισχύοντας την παρουσία της ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η ανακοίνωση

Η Star Bulk Carriers Corp. (η «Εταιρεία»), κατόπιν λήψης των σχετικών γνωστοποιήσεων στις 18.09.2026 από τις εταιρείες C.K. Limited και Danaos Corporation, ανακοινώνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3556/2007:

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που υποβλήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία C.K. Limited (για λογαριασμό της ίδιας και για λογαριασμό των AHI Aegis Holdings Limited, GHL Greenwich Limited, Greenwich Holdings Limited και Famatown Finance Limited), στις 15.09.2026 (ημερομηνία εισαγωγής των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens), η Famatown Finance Ltd., εταιρεία συσταθείσα στην Κύπρο, κατείχε άμεσα 13.571.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 11,69% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Greenwich Holdings Limited, εταιρεία συσταθείσα στην Κύπρο, είναι ο μοναδικός μέτοχος της Famatown Finance Limited. Η GHL Greenwich Limited, εταιρεία συσταθείσα στο Τζέρσεϊ, είναι ο μοναδικός μέτοχος της Greenwich Holdings Limited. Η AHI Aegis Holdings Limited, εταιρεία συσταθείσα στο Τζέρσεϊ, κατέχει το 99,9% του μετοχικού κεφαλαίου της GHL Greenwich Limited.

Καθεμία από τις (α) GHL No. 1 Trust και (β) GHL No. 2 Trust, δύο καταπιστεύματα που έχουν συσταθεί στο Τζέρσεϊ (από κοινού τα «Καταπιστεύματα»), κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της AHI Aegis Holdings Limited.

Τα Καταπιστεύματα είναι διακριτικής ευχέρειας και αμετάκλητα και έχουν συσταθεί από τον κ. John Freriksen προς όφελος συγκεκριμένων μελών της οικογένειάς του. Η C.K. Limited, εταιρεία συσταθείσα στο Τζέρσεϊ, είναι ο διαχειριστής (trustee) των Καταπιστευμάτων.

Οι δικαιούχοι των Καταπιστευμάτων δεν διαθέτουν καμία εξουσία ή έλεγχο επί των ενεργειών της C.K. Limited, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή των Καταπιστευμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της C.K. Limited ασκεί ανεξάρτητα και αποκλειστικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν έμμεσα τα Καταπιστεύματα στην Εταιρεία.

Η C.K. Limited δεν υπόκειται τελικά στον ανεξάρτητο έλεγχο οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που υποβλήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία Danaos Corporation, στις 15.09.2026 (ημερομηνία εισαγωγής των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens), η Danaos Corporation κατείχε άμεσα 6.256.181 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 5,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Danaos Corporation δεν ελέγχεται από κανένα πρόσωπο και οι κοινές μετοχές της είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange – NYSE).

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