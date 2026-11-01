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Με την παραλαβή τριών αδελφών πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, η Star Bulk του Πέτρου Παππά εισηγμένη στο Nasdaq και στη Euronext Athens ολοκλήρωσε το ναυπηγικό της πρόγραμμα για πέντε πλοία τύπου Kamsarmax.

Τα νεότευκτα «MV Star Argyro», «MV Star Aline» και «MV Star Irene» παραδόθηκαν πρόσφατα από το ναυπηγείο CM Qingdao Shipyard στην Κίνα. Οι συγκεκριμένες παραδόσεις αποτελούν το τελευταίο σκέλος του προγράμματος, προσθέτοντας στον στόλο της εταιρείας τρεις ακόμη μονάδες κοινής ναυπηγικής σχεδίασης.

Τα πλοία διαθέτουν συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, γνωστά ως scrubbers, καθώς και γεννήτριες άξονα, τα λεγόμενα shaft generators. Ο συνδυασμός αυτός αφορά δύο διαφορετικές πλευρές της λειτουργίας τους: τη διαχείριση των εκπομπών καυσαερίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εν πλω.

Τα scrubbers χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των οξειδίων του θείου στα καυσαέρια. Οι γεννήτριες άξονα αξιοποιούν την περιστροφική κίνηση του συστήματος πρόωσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας μέρος των αναγκών του πλοίου και περιορίζοντας, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, τη χρήση των βοηθητικών ηλεκτρομηχανών.

Η κοινή σχεδίαση των αδελφών πλοίων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα εφαρμογής αντίστοιχων διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την τεχνική παρακολούθηση, τη διαχείριση ανταλλακτικών και την εξοικείωση των πληρωμάτων με τον εξοπλισμό τους.