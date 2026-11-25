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Η Star Bulk Carriers Corp. (Nasdaq και Euronext Athens: SBLK) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25 Νοεμβρίου 2026 η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 161.708 νέων άυλων, ονομαστικών κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,01 δολαρίων η καθεμία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας, οι νέες μετοχές εκδόθηκαν και διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους και συμβούλους της εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων μέσω Μετοχών για το 2026 (2026 Equity Incentive Plan).

Κατόπιν της έκδοσης, ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων κοινών μετοχών της Star Bulk αυξήθηκε από 116.071.386 σε 116.233.094.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Euronext Athens θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ η τιμή εκκίνησής τους θα καθοριστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Απόφαση υπ’ αριθ. 26 της Euronext Athens.

Για την εισαγωγή των νέων μετοχών δεν απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς η συγκεκριμένη εταιρική πράξη εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο α΄, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.