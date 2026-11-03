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Με θετική σύσταση ξεκινά την κάλυψη της Star Bulk η Alpha Finance-AXIA, θέτοντας τιμή στόχο τα 31,40 ευρώ. Η αποτίμηση συνεπάγεται δυνητική άνοδο 23% έναντι της τιμής των 25,54 ευρώ στις 30 Οκτωβρίου, με τους αναλυτές να εστιάζουν στην απόσταση της χρηματιστηριακής αξίας από την αξία του ενεργητικού της ναυτιλιακής.

Η επενδυτική προσέγγιση του οίκου στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει σημαντικές ταμειακές ροές ακόμη και σε ασθενέστερη ναυλαγορά. Ενδεικτικά, οι προβλέψεις ενσωματώνουν μέση ετήσια υποχώρηση των ισοδύναμων ημερήσιων εσόδων χρονοναύλωσης κατά 8,9% μεταξύ 2026 και 2029.

Παρά την παραδοχή αυτή, η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 13% για το 2027, στο 8,7% για το 2028 και στο 7,4% για το 2029. Η πολιτική διανομών προβλέπει την απόδοση στους μετόχους ουσιαστικά του συνόλου των λειτουργικών ταμειακών ροών που απομένουν μετά τις επενδύσεις και την εξυπηρέτηση του χρέους.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών κοντά στα 5.000 δολάρια ημερησίως ανά πλοίο. Η Star Bulk διαχειρίζεται εσωτερικά τις τεχνικές και εμπορικές δραστηριότητές της, ενώ ο εξοπλισμός του στόλου με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων προσθέτει όφελος από τη διαφορά τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.

Η εταιρεία διαθέτει 138 ιδιόκτητα και επτά επιπλέον ναυλωμένα πλοία, σύμφωνα με την έκθεση. Ο καθαρός δανεισμός, μετά τον συνυπολογισμό των κεφαλαίων της εισαγωγής στο ελληνικό χρηματιστήριο, εκτιμάται στα 353 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για ποσό αντίστοιχο περίπου του 8% της αξίας του στόλου, η οποία υπολογίζεται σε 4,39 δισ. δολάρια.

Αυτή η κεφαλαιακή διάρθρωση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις και περιορίζει την πίεση για πωλήσεις πλοίων σε ενδεχόμενη κάμψη της αγοράς.

Στο σκέλος της αποτίμησης, η Alpha Finance-AXIA υπολογίζει έκπτωση περίπου 28% έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού. Θεωρεί ότι η ελληνική εισαγωγή μπορεί να διευκολύνει τη σύγκλιση προς τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές των εισηγμένων του κλάδου εκτός ΗΠΑ.

Η τιμή στόχος προκύπτει με ίση στάθμιση της καθαρής αξίας ενεργητικού και της συγκριτικής αποτίμησης βάσει χρηματιστηριακών πολλαπλασιαστών. Για τον οίκο, ο συνδυασμός χαμηλότερης μόχλευσης και ανταγωνιστικού κόστους δικαιολογεί αποτίμηση πλησιέστερα στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Για τη ναυλαγορά, ο οίκος αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, αλλά μέρος της στήριξης προέρχεται από αναδρομολογήσεις πλοίων. Οι παραγγελίες νέων ναυπηγήσεων, περίπου στο 15% του υφιστάμενου στόλου, και η δυνατότητα απόσυρσης παλαιότερων μονάδων συγκρατούν τον κίνδυνο υπερπροσφοράς.

Αντίβαρο αποτελούν η μεταβλητότητα των ναύλων, η έκθεση στην κινεζική βιομηχανική δραστηριότητα και οι αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Πρόσθετος κίνδυνος είναι η συρρίκνωση της διαφοράς τιμών των καυσίμων, που θα περιόριζε το όφελος των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων.