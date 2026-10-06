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Από τα 40.000 δολάρια έως το 1,2 εκατ. δολάρια την ημέρα κινείται πλέον το εντυπωσιακό εύρος των αποδόσεων στη διεθνή αγορά δεξαμενοπλοίων, η οποία λειτουργεί με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου, το είδος του φορτίου και τη διαδρομή. Η μεγάλη εικόνα δείχνει πλέον ένα ντόμινο: η εκτόξευση των εσόδων στα πλοία μεταφοράς αργού αφαιρεί χωρητικότητα από άλλες κατηγορίες και μεταφέρει σταδιακά την ανοδική πίεση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς διυλισμένων προϊόντων.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος των διαφορών, χρειάζεται πρώτα ένας «χάρτης» των βασικών κατηγοριών. Τα VLCC (Very Large Crude Carriers) είναι τα μεγαλύτερα από τα πλοία που εξετάζονται εδώ: έχουν συνήθως χωρητικότητα περίπου 300.000 dwt και μπορούν να μεταφέρουν γύρω στα 2 εκατ. βαρέλια αργού. Ακολουθούν τα Aframax, περίπου 80.000-120.000 dwt, τα οποία επίσης μεταφέρουν κυρίως αργό, αλλά σε μικρότερες ποσότητες και σε διαδρομές ή λιμάνια όπου ένα VLCC δεν είναι πρακτικό.

Στα πετρελαϊκά προϊόντα, όπως βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών, συναντάμε κυρίως τα LR και MR. Τα LR, δηλαδή Long Range, είναι τα μεγαλύτερα product tankers και χωρίζονται σε LR1 και LR2. Τα LR2, περίπου 80.000-120.000 dwt, έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια κλίμακα μεγέθους με τα Aframax και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να αλλάξουν από μεταφορές καθαρών προϊόντων σε αργό και άλλα dirty cargoes. Τα MR (Medium Range) είναι μικρότερα, συνήθως περίπου 40.000-55.000 dwt, και αποτελούν μία από τις βασικές κατηγορίες μεταφοράς διυλισμένων προϊόντων διεθνώς.

Ακριβώς αυτή η δυνατότητα μετακίνησης χωρητικότητας από τη μία αγορά στην άλλη βρίσκεται πίσω από τις σημερινές ανατροπές.

Στην κορυφή της κερδοφορίας βρίσκονται τα VLCC, όπου στις ισχυρότερες διαδρομές έχουν καταγραφεί αποδόσεις έως περίπου 1,2 εκατ. δολάρια ημερησίως. Τα Aframax ακολουθούν με έως 215.000 δολάρια, τα LR έχουν φθάσει περίπου στα 120.000 δολάρια, ενώ στα MR οι αποδόσεις κινούνται από περίπου 40.000 δολάρια σε ορισμένες διαδρομές έως 65.000 δολάρια ημερησίως στον Ειρηνικό.

Πρόκειται επομένως για διαφορετικές «ταχύτητες» στην ίδια αγορά, οι οποίες όμως συνδέονται μεταξύ τους. Όσο περισσότερο πληρώνει η μεταφορά αργού τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο για πλοία που έχουν αυτή τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τα καθαρά προϊόντα και να περάσουν στα dirty trades.

Κρίσιμος κρίκος είναι τα LR2. Τουλάχιστον 100 coated LR2 έχουν ήδη μετακινηθεί σε μεταφορές αργού και άλλων «βρώμικων» φορτίων, ενώ περίπου τα δύο τρίτα του συγκεκριμένου στόλου εκτιμάται ότι απασχολούνται πλέον σε dirty trades. Με απλά λόγια, πλοία που θα μπορούσαν να μεταφέρουν ντίζελ, βενζίνη ή άλλα καθαρά προϊόντα έχουν περάσει σε μια αγορά που αυτή τη στιγμή πληρώνει περισσότερο.

Η μετακίνηση αυτή συμβαίνει ενώ αυξάνονται τα φορτία καθαρών προϊόντων. Σύμφωνα με τη Gibson, οι εξαγωγές από τον Αραβικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν έφθασαν τον Σεπτέμβριο περίπου τα 2,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 1,4 εκατ. τον Αύγουστο. Στην αύξηση συμβάλλει και η πλήρης επαναλειτουργία του διυλιστηρίου Ruwais, δυναμικότητας 922.000 βαρελιών ημερησίως.

Δημιουργείται έτσι η βασική εξίσωση που οδηγεί τους ναύλους υψηλότερα: περισσότερα φορτία και λιγότερα διαθέσιμα πλοία.

Στη διαδρομή Δυτική Ακτή Ινδίας-Βόρεια Ευρώπη, οι αποδόσεις των LR έχουν φθάσει περίπου στα 120.000 δολάρια ημερησίως, έναντι 50.000-60.000 δολαρίων τον Αύγουστο. Στα MR, η διαδρομή από τη δυτική ακτή της Ινδίας προς την Ιαπωνία κινείται κοντά στα 40.000 δολάρια ημερησίως, ενώ στον Ειρηνικό οι αποδόσεις έχουν υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας περίπου στα 65.000 δολάρια.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος μηχανισμός που ενισχύει την αγορά: τα φορτία ταξιδεύουν μακρύτερα. Οι ανατροπές στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής, οι κίνδυνοι γύρω από το Ορμούζ, τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ντίζελ αναγκάζουν αγοραστές να αναζητούν προϊόντα σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Στη ναυτιλία αυτό αποτυπώνεται στα ton-miles. Ο όρος συνδυάζει την ποσότητα του φορτίου με την απόσταση που διανύει. Δεν έχει δηλαδή σημασία μόνο πόσο πετρέλαιο μεταφέρεται, αλλά και πόσο μακριά ταξιδεύει. Ένα πλοίο που αντί για πέντε ημέρες χρειάζεται είκοσι για να παραδώσει ένα φορτίο παραμένει δεσμευμένο τέσσερις φορές περισσότερο, περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η Ασία. Οι κινεζικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων εκτιμάται προκαταρκτικά ότι έφθασαν τον Σεπτέμβριο τα 1,08 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024. Παράλληλα, περισσότερα ασιατικά φορτία κατευθύνονται προς την Ανατολική Αφρική και την Ευρώπη, αυξάνοντας τις αποστάσεις και τη διάρκεια των ταξιδιών.

Η Clarksons Securities εκτιμά ότι αυτός ο συνδυασμός μπορεί να καταστήσει τα MR και LR την επόμενη φάση του ανοδικού κύκλου των δεξαμενοπλοίων.

Στην εξίσωση προστίθεται και το αμερικανικό ντίζελ. Η Poten υπολογίζει ότι οι ΗΠΑ εξάγουν περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σχεδόν το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Ένας προσωρινός περιορισμός αυτών των εξαγωγών θα μπορούσε αρχικά να προκαλέσει κούρσα για διαθέσιμα MR στον Κόλπο του Μεξικού και στη συνέχεια να υποχρεώσει την Ευρώπη να αναζητήσει μεγαλύτερες ποσότητες από πολύ πιο μακριά, όπως από Ινδία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα και ενδεχομένως Κίνα.

Παρά την άνοδο των ναύλων, οι αξίες των MR δεν έχουν ακόμη κινηθεί με την ίδια ένταση. Η Clarksons υπολογίζει ότι η πρόσθετη κερδοφορία στο σημερινό περιβάλλον μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, στοιχείο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αύξηση της αξίας τους κατά περίπου 6,5%.

Η αγορά των tankers έχει έτσι μετατραπεί σε αγορά πολλών ταχυτήτων: VLCC έως $1,2 εκατ., Aframax έως $215.000, LR έως $120.000 και MR έως περίπου $65.000 ημερησίως. Και αυτές οι ταχύτητες επικοινωνούν μεταξύ τους: τα μεγάλα κέρδη στη μεταφορά αργού προσελκύουν πλοία από την αγορά προϊόντων, η διαθέσιμη χωρητικότητα μειώνεται και το ανοδικό κύμα μεταδίδεται σταδιακά από τη μία κατηγορία στην άλλη.

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