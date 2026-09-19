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Νέο κύκλο επενδύσεων στο ξηρό φορτίο ανοίγει η Target Marine, συμφερόντων του Αντώνη Κομνηνού, η οποία, μετά από μια περίοδο πωλήσεων παλαιότερων πλοίων, περνά ξανά στην πλευρά των αγοραστών.

Η εταιρεία απέκτησε το Ultramax CMB Teniers, χωρητικότητας 63.611 dwt και κατασκευής 2021 στη γιαπωνέζικη γιάρδα IMABARI το οποίο έχει ήδη μετονομαστεί σε «Anastasia C». Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η Target Marine βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για την αγορά ενός ακόμη Ultramax, χωρίς ωστόσο οι επαφές, σε αυτή τη φάση, να έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο έγινε η πρώτη εξαγορά. Η Target Marine δεν αγόρασε ένα άγνωστο σε αυτήν πλοίο από τη secondhand αγορά. Είχε ναυλώσει το CMB Teniers για περίπου εννέα μήνες και στη συνέχεια αποφάσισε να το αποκτήσει, έχοντας επομένως πλήρη επιχειρησιακή εικόνα για το πλοίο πριν επενδύσει σε αυτό.

Με την προσθήκη του «Anastasia C», ο στόλος ξηρού φορτίου της Target Marine αριθμεί πλέον τέσσερα πλοία. Το νεοαποκτηθέν Ultramax, ένα Supramax και δύο Kamsarmax, με τα τρία παλαιότερα να έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 2009 και 2012. Εφόσον ολοκληρωθεί και η δεύτερη συναλλαγή που βρίσκεται υπό συζήτηση, ο στόλος θα ενισχυθεί περαιτέρω με νεότερο tonnage.

Από το 2023 η Target Marine έχει πουλήσει έξι bulk carriers, κατασκευής μεταξύ 2004 και 2016. Οι διαδοχικές πωλήσεις είχαν ενισχύσει τις εκτιμήσεις στην αγορά ότι ο Αντώνης Κομνηνός προετοίμαζε την ανανέωση του στόλου του με πιο σύγχρονα μεταχειρισμένα πλοία.

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Κομνηνός έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στην αγορά των δεξαμενόπλοιων μέσω της Horizon Tankers. Το 2024 η εταιρεία παρήγγειλε στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong έξι MR tankers χωρητικότητας 50.000 dwt έκαστο. Εχει παραλάβει τρία από αυτά ενώ στις επόμενες ημέρες παραλαμβάνει και το 4ο.

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