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Τον δρόμο για να συγκεντρώσει δυνάμεις στις δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης άνοιξε για την Bespoke SGA Holdings η πώληση της Νίκας. Με τη ζημιογόνο αλλαντοβιομηχανία εκτός περιμέτρου, ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος επιταχύνει επενδύσεις 167 εκατ. ευρώ σε ΙΟΝ και Λάβδας, διευρύνει την παρουσία στα έτοιμα τρόφιμα μέσω της Αμβροσία και της 3P Salads και οργανώνει την επέκταση του ομίλου σε Μεξικό και ΗΠΑ.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν ήδη τη μεταβολή. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 272,87 εκατ. ευρώ από 197,97 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 27,13 εκατ. ευρώ από 12,71 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο ενισχύθηκε στο 9,9% από 6,4%, με τα καθαρά αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων να επιστρέφουν σε κέρδη 9,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,29 εκατ. ευρώ.

Η σύγκριση επηρεάζεται, πάντως, από τη διεύρυνση της περιμέτρου του ομίλου, καθώς το 2025 περιλαμβάνει ολόκληρη τη χρήση της Λάβδας και δέκα μήνες της Interion. Σε αναμορφωμένη βάση, με τις εταιρείες να υπολογίζονται σαν να είχαν ενοποιηθεί σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,2%, στα 277,20 εκατ. ευρώ, και τα EBITDA κατά 27,9%, στα 28,22 εκατ. ευρώ. Η ταχύτερη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας δείχνει ότι η βελτίωση δεν περιορίζεται στη λογιστική επίδραση των εξαγορών.

Η έξοδος

Η πώληση του 100% της Νίκας στον όμιλο Υφαντή ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025, με τίμημα 12,48 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προκάλεσε ζημία 17,81 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο και 57,39 εκατ. ευρώ στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Bespoke.

Η Νίκας, ωστόσο, εξακολουθούσε να επιβαρύνει τον όμιλο. Στο ενδεκάμηνο του 2025 εμφάνισε πωλήσεις 65,29 εκατ. ευρώ και ζημίες σε επίπεδο EBITDA 6,59 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές ζημίες από τις διακοπείσες δραστηριότητες να φθάσουν τα 25,92 εκατ. ευρώ.

Έτσι, παρά την επιστροφή των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων σε κέρδη, η επιβάρυνση από τη Νίκας οδήγησε τον όμιλο σε συνολικές καθαρές ζημίες 16,78 εκατ. ευρώ. Η επίπτωση ήταν εντονότερη στη μητρική, της οποίας τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στα 51,37 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου των 140 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναφέρει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 119 του νόμου 4548/2018 και το ζήτημα θα τεθεί στη Γενική Συνέλευση. Σε ενοποιημένο επίπεδο, πάντως, τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στα 149,88 εκατ. ευρώ.

Η «ναυαρχίδα»

Μετά την πώληση της Νίκας, η ΙΟΝ εδραιώνεται ακόμη περισσότερο ως η ναυαρχίδα της Bespoke και ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του ομίλου. Στον κλάδο των σοκολατοειδών και των ζαχαρωδών προϊόντων οι πωλήσεις αυξήθηκαν το 2025 σε 208,58 εκατ. ευρώ από 135,46 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον περισσότερο από τα τρία τέταρτα του κύκλου εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Καθοριστική ήταν η συνεισφορά της Interion EAD, την οποία απέκτησε η ΙΟΝ τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι 10 εκατ. ευρώ. Η βουλγαρική εταιρεία, που συνδέεται με την παραγωγή της πραλίνας NuCrema και ελέγχει την Interion Ελλάς, πρόσθεσε μέσα σε δέκα μήνες πωλήσεις 20,57 εκατ. ευρώ, EBITDA 3,75 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,61 εκατ. ευρώ.

Εάν η εξαγορά είχε ολοκληρωθεί από την αρχή του έτους, η συνεισφορά της θα ανερχόταν σε 25,26 εκατ. ευρώ σε επίπεδο πωλήσεων, σε 4,84 εκατ. ευρώ σε EBITDA και σε 3,41 εκατ. ευρώ σε καθαρά κέρδη. Από τη συναλλαγή προέκυψε επίσης λογιστικό κέρδος 6,48 εκατ. ευρώ, καθώς το τίμημα ήταν χαμηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Μέσα στο 2026 η Interion αποπλήρωσε πλήρως τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της.

Η Αμβροσία

Σε δεύτερο αναπτυσσόμενο πυλώνα του ομίλου εξελίσσεται η Αμβροσία, η οποία δραστηριοποιείται στις σαλάτες και στα έτοιμα φαγητά. Το 2025 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 12,8%, στα 24,70 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 17,3%, στα 2,21 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 21,6%, στα 1,14 εκατ. ευρώ.

Περισσότερο από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών προήλθε από το εξωτερικό, με τις εξαγωγές να αυξάνονται στα 8,50 εκατ. ευρώ από 7,87 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκαν σε 16,20 εκατ. ευρώ από 14,03 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ενίσχυσε παράλληλα τα ίδια κεφάλαιά της στα 10,29 εκατ. ευρώ και περιόρισε τις συνολικές υποχρεώσεις στα 6,12 εκατ. ευρώ από 7,03 εκατ. ευρώ.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η Αμβροσία ολοκλήρωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 την απόκτηση του 70% της 3P Salads. Η νέα θυγατρική δραστηριοποιείται σε σαλάτες, αλοιφές, ντιπ, σάλτσες και συναφή προϊόντα, με ισχυρή παρουσία στη μαζική εστίαση στην Ελλάδα και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, κυρίως σε αγορές του εξωτερικού. Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Bespoke χορήγησε στην Αμβροσία 16,8 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το ποσό με τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

Για το 2026 η διοίκηση της Αμβροσία σχεδιάζει νέες εμπορικές συνεργασίες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεύρυνση του ευρωπαϊκού πελατολογίου. Στην ελληνική αγορά προγραμματίζονται διαφημιστική καμπάνια και νέα προϊόντα στις κατηγορίες έτοιμων φαγητών, σαλατών και αλοιφών.

Τα ποτά

Πιο αδύναμη ήταν η εικόνα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί, στην οποία η Bespoke συμμετέχει με 51%. Οι πωλήσεις του κλάδου υποχώρησαν το 2025 σε 36,93 εκατ. ευρώ από 39,11 εκατ. ευρώ.

Κοινή υποδομή

Τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών εταιρειών καλείται να υποστηρίξει η Bespoke Services, η οποία έχει αναλάβει υπηρεσίες παραγγελιοληψίας και εμπορικής υποστήριξης του δικτύου. Η θυγατρική, που το 2025 διένυσε την πρώτη πλήρη δωδεκάμηνη χρήση της, σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της στα 10,14 εκατ. ευρώ από 5,17 εκατ. ευρώ και αύξησε τα EBITDA στα 1,29 εκατ. ευρώ από 669 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα πέρασαν σε κέρδη 297 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 70 χιλ. ευρώ.

Η εταιρεία απασχολούσε στο τέλος του 2025 συνολικά 201 εργαζομένους, ενώ από την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους ξεκίνησε να παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφορικής στις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου. Για το 2026 επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω τις υπηρεσίες μηχανογραφικής και τεχνολογικής υποστήριξης. Παρότι η Νίκας δεν αποτελεί πλέον μέλος του ομίλου, η συνεργασία της με την Bespoke Services θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2026.

Το παραγωγικό σχέδιο

Στον πυρήνα του σχεδιασμού παραμένει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Η ΙΟΝ υλοποιεί επενδύσεις άνω των 140 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής σοκολάτας στη Στυλίδα και για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του εργοστασίου της στην Άρτα. Η πρώτη φάση του έργου στην Άρτα ολοκληρώθηκε το 2025 και περιλαμβάνει νέα αυτοματοποιημένη γραμμή αυξημένης δυναμικότητας σε νέο βιομηχανοστάσιο.

Την ίδια στιγμή, η Λάβδας προχωρά σε επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 24 εκατ. ευρώ, με νέο εργοστάσιο στη Γαστούνη, νέες γραμμές παραγωγής και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Συνολικά, το επενδυτικό σχέδιο σε ΙΟΝ και Λάβδας έχει τοποθετηθεί στα 167,1 εκατ. ευρώ.

Μόνο κατά το 2025, οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων του ομίλου ξεπέρασαν τα 57 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 23 εκατ. ευρώ το 2024. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις δεν είχαν ακόμη συνεισφέρει ουσιωδώς στη λειτουργική κερδοφορία και στις ταμειακές ροές, καθώς η απόδοσή τους αναμένεται να αποτυπωθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Μεξικό και ΗΠΑ

Η διεθνής επέκταση αποκτά πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα στο 2026. Στις 28 Απριλίου η ΙΟΝ υπέγραψε συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας στο Μεξικό, στην οποία θα συμμετέχει με ποσοστό 35%. Αντικείμενό της θα είναι η εμπορία και διανομή προϊόντων γκοφρέτας στο Μεξικό και ευρύτερα στη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική, ενώ προβλέπεται και η παροχή παραγωγικής τεχνογνωσίας. Η εμπορική λειτουργία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων του τοπικού εταίρου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη της Bespoke USA, που αποτελεί το όχημα για τη διεύρυνση της παρουσίας των προϊόντων του ομίλου στην αμερικανική αγορά. Μέσα στο 2026 η Bespoke συμμετείχε αναλογικά σε νέα αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής, καταβάλλοντας 301 χιλ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση

Η ένταση των επενδύσεων αποτυπώνεται και στον ισολογισμό. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 231,66 εκατ. ευρώ από 208,01 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 51,64 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε έτσι σε 180,02 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 30,78 εκατ. ευρώ συνδέονται με επενδύσεις που βρίσκονται ακόμη υπό εκτέλεση. Εξαιρουμένων των σχετικών χρηματοδοτήσεων, ο λοιπός καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 149,24 εκατ. ευρώ από 156,38 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο υποχώρησε στο 4% από 5,6% και οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, φθάνοντας τα 8,93 εκατ. ευρώ από αρνητικές 2,67 εκατ. ευρώ.

Μετά το τέλος της χρήσης, η ΙΟΝ και η Λάβδας προχώρησαν σε πρόσθετες εκδόσεις ομολογιών συνολικού ύψους 18,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία 12,5 εκατ. ευρώ αφορούν την ΙΟΝ και 6,4 εκατ. ευρώ τη Λάβδας. Τα κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.

Η διοίκηση δεν δίνει αριθμητική πρόβλεψη για τις πωλήσεις ή την κερδοφορία του 2026. Εμφανίζεται, όμως, θετική για τις προοπτικές, στηριζόμενη στην ενσωμάτωση της 3P Salads, στην ενίσχυση των εξαγωγών, στις συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών και στη σταδιακή απόδοση των νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνει παράλληλα τις αβεβαιότητες από το γεωπολιτικό περιβάλλον, το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών και τις μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Ο όμιλος που ίδρυσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τον Μάρτιο του 2022 περνά έτσι από τη συγκέντρωση εταιρειών στην παραγωγική αναδιάρθρωση και στη διεθνή ανάπτυξη. Στο βάθος παραμένει και ο στόχος εισαγωγής της Bespoke στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τον οποίο ο ίδιος έχει τοποθετήσει χρονικά στη διετία 2027-2028, αφού προηγηθεί η αναδιοργάνωση των εταιρειών του ομίλου.

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