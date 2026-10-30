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Νέες ευκαιρίες για τη ναυτιλία ξηρού φορτίου, με επίκεντρο τον Ατλαντικό, διαμορφώνει η αναθέρμανση του εμπορίου πρώτων υλών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με την Allied QuantumSea. Στην εβδομαδιαία ανάλυσή του, ο ναυλομεσιτικός οίκος εστιάζει στις προοπτικές των αμερικανικών εξαγωγών άνθρακα και σιτηρών, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε υψηλότερους ναύλους.

«Η έκταση της επίδρασης στη ναυλαγορά θα εξαρτηθεί από το εάν οι νέες αποστολές αυξάνουν τη συνολική ζήτηση φορτίων ή ανακατευθύνουν ποσότητες από υφιστάμενες εμπορικές διαδρομές», υπογραμμίζουν οι αναλυτές του οίκου.

Σύμφωνα με την έκθεση, το νέο πλαίσιο εμπορικής προσέγγισης προβλέπει συστάσεις για ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση μη ευαίσθητων αγαθών αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων προς κάθε κατεύθυνση, με βάση το εμπόριο του 2024. Ωστόσο, οι ημερομηνίες εφαρμογής και οι μειώσεις δασμών ανά προϊόν δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Παράλληλα, η ευρύτερη εμπορική εκεχειρία έχει παραταθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Ο άνθρακας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αγορά του Ατλαντικού. Όπως αναφέρει η Allied QuantumSea, η Κίνα έχει δεσμευτεί να εισάγει τουλάχιστον 10 εκατ. τόνους αμερικανικού άνθρακα ετησίως το 2027 και το 2028, μετά τη μεγάλη υποχώρηση του διμερούς εμπορίου το 2025.

Με βάση στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας που παραθέτει η έκθεση, οι εξαγωγές άνθρακα των ΗΠΑ προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 92% το 2025 έναντι του 2024. Στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με την BIMCO, οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, παραμένοντας όμως 77% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

«Η δέσμευση για το 2027 θέτει έναν στόχο αγορών, όχι ένα επιβεβαιωμένο πρόγραμμα φορτώσεων», διευκρινίζουν οι αναλυτές.

Για τα Panamax και Kamsarmax, η προοπτική περισσότερων φορτώσεων από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και τον Κόλπο του Μεξικού έχει ιδιαίτερη σημασία. Η αντικατάσταση προμηθειών από κοντινότερους προμηθευτές του Ειρηνικού με αμερικανικά φορτία του Ατλαντικού αυξάνει τη διάρκεια των ταξιδιών και τη ζήτηση σε τονομίλια.

Η έκθεση επικαλείται εκτίμηση της BIMCO ότι τα ταξίδια μεταφοράς άνθρακα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι περίπου τετραπλάσια από τη μέση απόσταση των κινεζικών εισαγωγών άνθρακα. Πρόκειται για συγκριτική εκτίμηση, καθώς η πραγματική απόσταση εξαρτάται από τα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης και τη διαδρομή.

Το τελικό όφελος θα κριθεί επίσης από την προέλευση των φορτίων και το είδος του άνθρακα. Η συμφωνία δεν κατανέμει τις ποσότητες μεταξύ θερμικού και μεταλλουργικού άνθρακα ούτε προσδιορίζει τα πλοία που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, εάν οι κινεζικές αγορές καλυφθούν με ανακατεύθυνση εξαγωγών από άλλους πελάτες των ΗΠΑ, η καθαρή ενίσχυση της ζήτησης θα είναι πιο περιορισμένη.

Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφεται και στα σιτηρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BIMCO που περιλαμβάνει η ανάλυση, οι αμερικανικές θαλάσσιες αποστολές ξηρού φορτίου προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 104% στο εννεάμηνο του 2026, με τις μεταφορές σιτηρών να ενισχύονται κατά 176%. Τα Panamax διακίνησαν το 68% των συνολικών αμερικανικών ποσοτήτων ξηρού φορτίου προς την κινεζική αγορά.

Καθοριστική παράμετρος είναι η κατανομή των φορτώσεων μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού και των βορειοδυτικών ακτών των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. Η Allied QuantumSea αναφέρει ότι 24 πλοία με περίπου 1,6 εκατ. τόνους σόγιας για την Κίνα, τα οποία επιθεωρήθηκαν σε τερματικούς σταθμούς του Μισισιπή μεταξύ 4 και 24 Σεπτεμβρίου, ακολουθούσαν διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας λόγω περιορισμών στη Διώρυγα του Παναμά.

Τα μεγαλύτερα ταξίδια δεσμεύουν πλοία για περισσότερες ημέρες, αυξάνοντας όμως και το κόστος μεταφοράς. Παράλληλα, ενδεχόμενη μετατόπιση κινεζικών αγορών από τη Βραζιλία και την Αργεντινή προς τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει την κατανομή των πλοίων χωρίς να αυξήσει απαραίτητα τον συνολικό όγκο φορτίων στον Ατλαντικό.

«Οι υψηλότερες φορτώσεις από τα αμερικανικά λιμάνια του Ατλαντικού θα μπορούσαν να αυξήσουν την απασχόληση των πλοίων, αν και μια διατηρήσιμη βελτίωση των ναύλων θα απαιτούσε επαρκή ζήτηση φορτίων ώστε να απορροφηθεί η εισερχόμενη χωρητικότητα υπό έρμα», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εφαρμογή του δασμολογικού πλαισίου, στην κατανομή των κινεζικών αγορών άνθρακα ανά αμερικανικό εξαγωγικό λιμάνι και στον ρυθμό φορτώσεων σόγιας. Οι εξαγωγές της νοτιοαμερικανικής συγκομιδής του 2027 και η εξέλιξη της εμπορικής εκεχειρίας θα καθορίσουν επίσης εάν η προσέγγιση ΗΠΑ–Κίνας θα δημιουργήσει πρόσθετη μεταφορική ζήτηση ή κυρίως μια νέα γεωγραφία των υφιστάμενων ροών.