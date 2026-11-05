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Μέσα σε μόλις 16 μήνες, ο Βύρων Βασιλειάδης έχει δημιουργήσει ένα ναυπηγικό χαρτοφυλάκιο 34 πλοίων, συνολικής αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, πραγματοποιώντας μία από τις ταχύτερες επενδυτικές επεκτάσεις νέου Έλληνα πλοιοκτήτη στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Ο επιχειρηματίας, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον χώρο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πλοίων στα λιμάνια, επενδύει πλέον σε διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών πλοίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου.

Το τελευταίο βήμα έγινε στην Κίνα, όπου η Venergy οριστικοποίησε την κατασκευή δύο επιπλέον υπερδεξαμενόπλοιων VLCC, χωρητικότητας 306.000 τόνων το καθένα, στα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding.

Με την ενεργοποίηση των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, η αρχική παραγγελία των δύο VLCC διπλασιάζεται και φθάνει τα τέσσερα πλοία, τα οποία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029.

Η κίνηση αυτή διευρύνει την παρουσία της Venergy στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων αργού πετρελαίου, κυρίως σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τελευταία συμφωνία. Από τα 34 πλοία που βρίσκονται υπό κατασκευή, τα 26 ανήκουν στο ναυπηγικό πρόγραμμα της Venergy και τα οκτώ στην OceanV Maritime, μέσω της οποίας ο όμιλος αναπτύσσει δραστηριότητα στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Η επενδυτική δραστηριότητα εκτείνεται σε πέντε μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία, γεγονός που επιτρέπει στον όμιλο να κατανείμει τις παραδόσεις των πλοίων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να αρχίσουν οι παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων, ενώ έως το τέλος Μαρτίου προβλέπεται να έχουν παραληφθεί τέσσερα δεξαμενόπλοια MR2, χωρητικότητας 50.000 τόνων, από τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία K Shipbuilding.

Η Venergy έχει ήδη αποκτήσει επιχειρησιακή παρουσία στην αγορά, καθώς διαχειρίζεται τρία σύγχρονα δεξαμενόπλοια LR2 που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό κατέχει η συνεργασία με τη Hengli. Πριν από την παραγγελία των VLCC, η Venergy είχε συμφωνήσει με τον κινεζικό όμιλο για την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενόπλοιων Suezmax, με παραδόσεις το 2028 και το 2029.