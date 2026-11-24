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Νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στους τομείς της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και των λιμενικών υπηρεσιών βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Αιγυπτιοελληνικού Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2026.

Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Βύρων Βασιλειάδης, πρόεδρος του Vasileiadis Group of Companies (V Group), συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ (Suez Canal Economic Zone – SCZONE), στο πλαίσιο των διμερών επαφών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησε η Antipollution Egypt, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες που διαμορφώνονται σε τρεις βασικούς τομείς: τη βιομηχανική ανάπτυξη, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη ναυτιλία.

Η συγκεκριμένη επαφή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου στην αιγυπτιακή αγορά μέσω της Antipollution Egypt, η οποία δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό οικοσύστημα της Διώρυγας του Σουέζ, παρέχοντας εξειδικευμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον ναυτιλιακό τομέα.

Η εταιρεία υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των θεσμικών σχέσεων και της διεθνούς συνεργασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία των πλοίων και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών Ελλάδας και Αιγύπτου, με τη ναυτιλία να αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ συγκεντρώνει σημαντικές δραστηριότητες στους τομείς των μεταφορών, των logistics και της βιομηχανίας, δημιουργώντας πεδίο για περαιτέρω επιχειρηματικές συνέργειες.

Από τη συγκεκριμένη συνάντηση δεν ανακοινώθηκε κάποια νέα συμφωνία ή επενδυτική δέσμευση. Ωστόσο, οι επαφές αναδεικνύουν το ενδιαφέρον για διεύρυνση των συνεργασιών σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους διεθνώς.