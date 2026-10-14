Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρή δυναμική καταγράφει η αγορά δεξαμενόπλοιων, με την άνοδο των ναύλων να τροφοδοτεί και τις αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της WeberSeas (Hellas) S.A. για την εβδομάδα 41 του 2026, το VLCC «DHT Opal», χωρητικότητας 320.000 dwt και κατασκευής 2012, φέρεται να ναυλώθηκε για μεταφορά από την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Νότια Κορέα με ημερήσια απόδοση περίπου 1,525 εκατ. δολαρίων. Η συνολική αξία της ναύλωσης αναφέρεται στα 73,9 εκατ. δολάρια.

Το επίπεδο αυτό συγκρίνεται με περίπου 784.000 δολάρια ημερησίως προηγούμενης ναύλωσης από την Ερυθρά Θάλασσα την 1η Οκτωβρίου, αποτυπώνοντας την ταχύτητα της ανόδου μέσα σε μία εβδομάδα. «Το κλίμα στην αγορά παραμένει έντονα ανοδικό», σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου, μεταφέροντας εκτιμήσεις ναυλομεσιτών ότι επίπεδα Worldscale 1.000 ενδέχεται σύντομα να καταστούν εφικτά.

Η ισχύς επεκτείνεται στα Suezmax και Aframax. Στις αγοραπωλησίες, Suezmax κορεατικής κατασκευής του 2010 φέρεται να πωλήθηκε κοντά στα 100 εκατ. δολάρια, ενώ κινεζικής κατασκευής πλοίο του 2011 αναφέρεται ότι άλλαξε χέρια έναντι 94,5 εκατ. δολαρίων. Για το δεύτερο, η έκθεση επισημαίνει ότι είχε αποκτηθεί το 2024 έναντι 50 εκατ. δολαρίων, αναδεικνύοντας τη μεγάλη υπεραξία πριν από συνυπολογισμό εξόδων και επενδύσεων.

Έντονη είναι και η ελληνική παρουσία: σύμφωνα με τη WeberSeas, Έλληνες πλοιοκτήτες αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% των πωλήσεων Suezmax που έχουν αναφερθεί από τον Σεπτέμβριο.

Ξηρό φορτίο

Ανοδική εικόνα εμφανίζει και η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού φορτίου, με τα Capesize να ξεχωρίζουν. Η έκθεση μεταφέρει πληροφορίες ότι κορεατικής κατασκευής Capesize του 2009, για το οποίο ζητήθηκαν προσφορές, προσέλκυσε ενδιαφέρον σε επίπεδα άνω των 36 εκατ. δολαρίων.

«Εκτιμούμε ότι οι τιμές των Capesize κατασκευής 2009 έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 45% σε ετήσια βάση», αναφέρουν οι αναλυτές της WeberSeas. Ως σημείο σύγκρισης παραθέτουν πώληση αντίστοιχου κορεατικού πλοίου έναν χρόνο νωρίτερα στα 26 εκατ. δολάρια.

Στα Handysize, ο οίκος υπολογίζει άνοδο περίπου 8% στις αξίες ιαπωνικών πλοίων κατασκευής περί το 2013. Handysize 38.000 dwt αυτής της ηλικίας φέρεται να πωλήθηκε κοντά στα 20 εκατ. δολάρια, έναντι 18,5 εκατ. δολαρίων προηγούμενης συναλλαγής έναν μήνα νωρίτερα. Οι αναφορές δείχνουν ενίσχυση των αποτιμήσεων, αν και οι επιμέρους συναλλαγές δεν αρκούν από μόνες τους για να προσδιορίσουν την αξία κάθε πλοίου.

Containerships

Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ενεργό, αλλά η περιορισμένη προσφορά κατάλληλου τονάζ δυσκολεύει τις συναλλαγές. «Η έλλειψη κατάλληλων πλοίων εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο», υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Όπως εξηγούν, τα διαθέσιμα πλοία είναι κυρίως είτε σχετικά σύγχρονες μεταπωλήσεις από κινεζικά ναυπηγεία, ορισμένα λιγότερο καθιερωμένα, είτε παλαιότερες μονάδες προχωρημένης ηλικίας. Οι επιλογές αυτές δεν ανταποκρίνονται εύκολα στις απαιτήσεις πολλών δυτικών πλοιοκτητών που επιδιώκουν να επανεπενδύσουν κεφάλαια από τον ισχυρό κύκλο των τελευταίων έξι ετών.

Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στις νέες ναυπηγήσεις. Οι εταιρείες τακτικών γραμμών παραμένουν η κύρια πηγή ζήτησης, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα στα ναυπηγεία μεταθέτει τις παραδόσεις ολοένα αργότερα. Σύμφωνα με την έκθεση, ορισμένα ναυπηγεία συζητούν ήδη θέσεις παράδοσης αρκετά μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας την πίεση για έγκαιρη εξασφάλιση ναυπηγικής χωρητικότητας.

Παράλληλα με την άνοδο των αγορών, η έκθεση αναδεικνύει έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοδότηση των πλοιοκτητών: τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την παροχή βασικών τραπεζικών υπηρεσιών από ιδρύματα εκτός ΕΕ, στο πλαίσιο της οδηγίας CRD VI.

Παραπέμποντας σε δημοσίευμα του TradeWinds και σε ανάλυση της Watson Farley & Williams, η WeberSeas αναφέρει ότι η απαίτηση λειτουργίας αδειοδοτημένου υποκαταστήματος εντός ΕΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις, μπορεί να αυξήσει το κόστος συμμόρφωσης των δανειστών και να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου οι υψηλότερες αξίες πλοίων αυξάνουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για εξαγορές και ανανέωση στόλου. Η εικόνα που καταγράφει η έκθεση συνδυάζει ισχυρές αποδόσεις και ευκαιρίες ρευστοποίησης υπεραξιών με ακριβότερη είσοδο στην αγορά και μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για νεότευκτα.

Διαβάστε ακόμη

Επίδομα θέρμανσης: 30% αύξηση στα ποσά – Από 130 έως 1.560 ευρώ για κάθε δικαιούχο

Παραίτηση Γκιλφόιλ – Το παρασκήνιο της Αθήνας, τα μηνύματα και η επόμενη μέρα

Καλαμάτα: Από αποθήκη σταφίδας, boutique hotel (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ