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Σε 48ωρη αναστολή λειτουργίας γνωστού νυχτερινού κέντρου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία κύρωσης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026, ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση τριών αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ, παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η προβλεπόμενη 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας αρχικά την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του μέτρου. Ωστόσο, με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2026, κρίθηκε νόμιμη η επιβολή της κύρωσης.

Κατόπιν της δικαστικής αυτής εξέλιξης, με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής σεζόν, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εκτέλεση της 48ωρης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται και μετά την παρέλευση του αρχικού χρόνου επιβολής τους, εφόσον έχουν αρθεί τα νομικά εμπόδια για την εκτέλεσή τους.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τους φορολογικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας, την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.