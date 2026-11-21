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Περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των αιτήσεών τους αποκτούν οι αγρότες, καθώς η ΑΑΔΕ παρατείνει έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 την προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Ωστόσο, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή που έχει προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα θα πρέπει να κινηθούν ταχύτερα.

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, καθώς μόνο οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε θα μπορούν να ληφθούν υπόψη για την πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η παράταση καλύπτει τόσο τις αρχικές αιτήσεις όσο και τις διορθώσεις ήδη υποβληθέντων δηλώσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται μια νέα δυνατότητα υποβολής, με στόχο να διευκολυνθούν παραγωγοί που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη προκαταβολή.

Οι ημερομηνίες που καθορίζουν τις πληρωμές

Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει διαφορετικές προθεσμίες ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης και τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για τις παρεμβάσεις που αφορούν στη Βιολογική Γεωργία και στη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων για την προκαταβολή είχε οριστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα, για τις παρεμβάσεις που συνδέονται με το ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο, η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Το σημαντικότερο χρονικό ορόσημο για την προκαταβολή είναι, πάντως, η 19η Νοεμβρίου. Μέχρι τότε πρέπει να έχουν κατατεθεί οι νέες αιτήσεις, οι απαραίτητες τροποποιήσεις και οι αιτήσεις μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστούν για την πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου.

Όσοι υποβάλουν αιτήσεις από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου θα ενταχθούν στον κύκλο πληρωμών του Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στις πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ληφθούν επίσης υπόψη διορθώσεις σε δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου και αφορούν σε ενισχύσεις για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή.

Η γενική προθεσμία υποβολής και τροποποίησης της ΕΑΕ ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για την κατάθεση του πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνεται περιθώριο έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.

Τι είναι η «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής» και ποιους αφορά

Η σημαντικότερη αλλαγή στη διαδικασία είναι η καθιέρωση της «ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής», μιας εναλλακτικής δυνατότητας που επιτρέπει σε συγκεκριμένους παραγωγούς να ολοκληρώσουν ταχύτερα τα απαραίτητα βήματα για την προκαταβολή.

Η νέα επιλογή απευθύνεται αποκλειστικά σε αγρότες που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2025, αλλά δεν είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχη αίτηση για το 2026 έως τις 14 Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν την απλουστευμένη διαδικασία αντί να καταθέσουν εξαρχής πλήρη αίτηση, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσουν στη συνέχεια όλα τα υποχρεωτικά βήματα.

Έως τις 19 Νοεμβρίου πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν όσα χρειάζεται και να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνεται το αίτημα για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η απλουστευμένη αίτηση υποβάλλεται οριστικά, μία φορά, ώστε να μπορέσει να υπολογιστεί το ποσό της προκαταβολής.

Η νέα διαδικασία, ωστόσο, δεν αντικαθιστά οριστικά την κανονική ΕΑΕ.

Υποχρεωτική τροποποίηση έως 30 Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφεται η προκαταβολή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους επιλέξουν την απλουστευμένη αίτηση, καθώς η αρχική υποβολή δεν αρκεί για να διατηρήσουν το δικαίωμα στις επόμενες πληρωμές.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν σε τροποποίηση της αίτησής τους, ακόμη και εάν δεν έχει αλλάξει κανένα από τα δηλωμένα στοιχεία.

Στο στάδιο αυτό απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι πληροφορίες και να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται για την πλήρη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2026 και μετά.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι η παράλειψη της υποχρεωτικής διαδικασίας εντός της προθεσμίας μπορεί να έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες.

Ειδικότερα, εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως η απαιτούμενη τροποποίηση, δεν θα καταβληθεί πρόσθετη ενίσχυση, ενώ η προκαταβολή που έχει ήδη χορηγηθεί θα υπόκειται σε συμψηφισμό ή ανάκτηση.

Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και όταν το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά αποδειχθεί μεγαλύτερο από την ενίσχυση που τελικά προκύπτει βάσει της πλήρους αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή, το επιπλέον ποσό της προκαταβολής θα συμψηφίζεται ή θα αναζητείται προς επιστροφή.

Επομένως, η απλουστευμένη υποβολή προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στην προκαταβολή, δεν απαλλάσσει όμως τους δικαιούχους από την υποχρέωση ολοκλήρωσης της κανονικής διαδικασίας.

Ποιοι εξαιρούνται από την απλουστευμένη διαδικασία

Η νέα δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς.

Από την ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής εξαιρούνται όσοι συμμετέχουν παράλληλα σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής, με βάση τις απαιτήσεις των παρεμβάσεων στις οποίες έχουν ενταχθεί.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μια λανθασμένη επιλογή διαδικασίας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ορθή καταχώριση των στοιχείων και στην εξέταση της αίτησης.

Πού θα βρουν οδηγίες οι παραγωγοί

Με δεδομένες τις διαφορετικές προθεσμίες, η φορολογική διοίκηση καλεί τόσο τους παραγωγούς όσο και τους φορείς που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων να οργανώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες.

Η 19η Νοεμβρίου είναι η καθοριστική ημερομηνία για την προκαταβολή, ενώ η 30ή Νοεμβρίου αποτελεί την τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων και των τροποποιήσεων.

Όσοι χρειάζονται διευκρινίσεις μπορούν να ανατρέχουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία myAGRO της ΑΑΔΕ, όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Το ζητούμενο για τους δικαιούχους είναι να μην περιοριστούν μόνο στην αρχική υποβολή, αλλά να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και τις απαιτούμενες διορθώσεις, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις πληρωμών ή ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων.