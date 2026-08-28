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«Μάτια» σε ολόκληρη τη χώρα αποκτά η ΑΑΔΕ από το στρατηγείο της στα Σεπόλια, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής. AI Agents, drones και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μπαίνουν στη φαρέτρα των ελεγκτών, ενώ από το Command Center θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τους στόχους και τα κλιμάκια που βρίσκονται κάθε στιγμή στο πεδίο.

Τον δρόμο για τη μεγάλη αναβάθμιση ανοίγει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και προβλέπει τη μετατροπή του υφιστάμενου Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού. Το «στρατηγείο» υπάρχει ήδη στα Σεπόλια και τώρα αποκτά νέα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ).

Στην πράξη, το Command Center θα λειτουργεί ως το κεντρικό «νευρικό σύστημα» των επιχειρήσεων. Από τον σχεδιασμό ενός ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωσή του, τα κλιμάκια θα μπορούν να υποστηρίζονται και να συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι πληροφορίες από το πεδίο θα συνδυάζονται με τα δεδομένα που διαθέτουν τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση προβλέπει τη διασύνδεση του Command Center με πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Στην ίδια επιχειρησιακή εικόνα θα μπορούν να συνδυάζονται δεδομένα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ, στοιχεία από τρίτα πληροφοριακά συστήματα και πληροφορίες που μεταδίδουν οι ίδιες οι ομάδες από το πεδίο. Παράλληλα θα αναπτυχθούν ειδικές ψηφιακές ροές εργασίας για κάθε διαφορετικό είδος ελέγχου.

Ένα από τα βασικά νέα «όπλα» θα είναι η προηγμένη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης. Σε ένα ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον θα αποτυπώνονται οι στόχοι των ελέγχων, οι επιχειρησιακές δυνάμεις και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με απλά λόγια, από τα Σεπόλια θα μπορεί να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το πού βρίσκονται τα κλιμάκια, ποιοι είναι οι στόχοι τους και ποιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο νέο «οπλοστάσιο» μπαίνουν και οι Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents), οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού. Θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να εκτελούν σύνθετες εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε η απαραίτητη πληροφορία να φτάνει ταχύτερα στον ελεγκτή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι λεγόμενες Δυναμικές Θέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats). Μέσω αυτών, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη θα μπορούν να συνδέονται ψηφιακά με το Command Center είτε βρίσκονται μέσα στο κέντρο είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας. Έτσι, ένα κλιμάκιο που πραγματοποιεί έναν σύνθετο έλεγχο σε ένα νησί θα μπορεί να έχει άμεση υποστήριξη από εξειδικευμένο στέλεχος που βρίσκεται στην Αθήνα ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο σημείο του ελέγχου.

Στα νέα εργαλεία περιλαμβάνονται προηγμένα μέσα ενδοεπικοινωνίας και δυνατότητες λήψης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones. Το κέντρο επιχειρήσεων θα μπορεί έτσι, όπου απαιτείται, να αποκτά άμεση εικόνα από το πεδίο και να συντονίζει τα κλιμάκια την ώρα που η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην κυβερνοασφάλεια. Η απόφαση προβλέπει την ενίσχυση της προστασίας ολόκληρης της πλατφόρμας, με προηγμένες τεχνολογίες για την ασφάλεια των κινητών συσκευών και τη διαχείριση των απομακρυσμένων τερματικών που θα συνδέονται με το Command Center.

Η αναβάθμιση δεν σταματά στο λογισμικό. Προβλέπεται και μετεγκατάσταση του Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων σε νέα αίθουσα, σχεδιασμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας Κέντρων Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Η νέα υποδομή θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις, αυξημένο αριθμό ελεγκτών στο πεδίο, συνεχή ροή πληροφοριών και λειτουργίες ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το επιχειρησιακό πεδίο του «στρατηγείου» είναι πολύ μεγαλύτερο από τους συνηθισμένους φορολογικούς ελέγχους. Η νέα ΓΔ ΔΕΟΣ καλύπτει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται επίσης υποθέσεις παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, αλλά και αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης.

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