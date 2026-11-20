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Τέσσερις αναλήψεις συνολικού ύψους 2,55 εκατ. ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 41 λεπτά από το ίδιο τραπεζικό κατάστημα στην Αθήνα, 199 συναλλαγές αξίας άνω των 15,3 εκατ. ευρώ που μπήκαν στο μικροσκόπιο του εσωτερικού ελέγχου Τράπεζας και εννέα φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 16 λεπτά, από την ίδια διεύθυνση IP, συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης των παράνομων επιστροφών φόρων που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και έχει στη διάθεσή του το newmoney, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός, από τη δημιουργία εταιρειών με εικονική δραστηριότητα έως την εκταμίευση και την ταχεία ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι λεπτομέρειες των τραπεζικών κινήσεων, οι καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά ίχνη των φορολογικών δηλώσεων περιγράφουν μια υπόθεση με διακριτούς ρόλους, στην οποία, σύμφωνα με την ελεγκτική αρχή, συμμετείχαν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, λογιστές και τραπεζικά στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα σε βάρος των 15 συλληφθέντων, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει απόκρυψη φορολογητέας ύλης άνω των 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Τα 2,55 εκατ. ευρώ που αναλήφθηκαν μέσα σε 41 λεπτά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα αφορά όσα συνέβησαν στις 25, 26 και 27 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, στις 25 Μαΐου πιστώθηκαν σε πέντε εταιρικούς λογαριασμούς επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 3.400.699,39 ευρώ. Η αντίδραση των διαχειριστών των εταιρειών ήταν άμεση.

Την επόμενη ημέρα, 26 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ανάληψη 300.000 ευρώ από τραπεζικό κατάστημα στο Αγρίνιο. Το ποσό παραδόθηκε σε 3.000 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, ενώ ως αιτιολογία χρησιμοποιήθηκαν οι ταμειακές ανάγκες της εταιρείας. Ακολούθησε, στις 27 Μαΐου, μια σειρά τεσσάρων μεγάλων αναλήψεων από τράπεζα στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθήνα.

Η πρώτη έγινε στις 11:36 το πρωί και αφορούσε 600.000 ευρώ. Δεκατρία λεπτά αργότερα, στις 11:49, ακολούθησε ανάληψη 670.000 ευρώ. Στις 11:57 αναλήφθηκαν ακόμη 680.000 ευρώ και στις 12:17 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ανάληψη, ύψους 600.000 ευρώ. Μέσα σε 41 λεπτά είχαν βγει από το τραπεζικό κατάστημα 2.550.000 ευρώ σε μετρητά.

Μαζί με την ανάληψη των 300.000 ευρώ που είχε προηγηθεί στο Αγρίνιο, οι αναλήψεις των δύο ημερών ανήλθαν σε 2,85 εκατ. ευρώ. Το διαβιβαστικό σημειώνει ότι, εξετάζοντας τις κινήσεις των πέντε λογαριασμών, οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικές εκροές μετρητών 3.051.340 ευρώ.

Για ορισμένες από τις εταιρείες είχαν προηγηθεί αιτήματα αύξησης των ημερήσιων ορίων ανάληψης. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, μετά την εκταμίευση των χρημάτων, τα υπόλοιπα των λογαριασμών περιορίστηκαν σε ελάχιστα ποσά.

Η ταχύτητα των αναλήψεων και η χρονική εγγύτητά τους με την πίστωση των επιστροφών φόρου αποτέλεσαν βασικά στοιχεία που εξέτασαν οι ελεγκτές, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστώσουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι 199 τραπεζικές συναλλαγές των 15,3 εκατ. ευρώ

Το εύρος των ερευνών αποτυπώνεται σε έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της συγκεκριμένης τράπεζας. Η έρευνα εξέτασε τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το χρηματικό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού κατά το διάστημα από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Συνολικά ελέγχθηκαν 199 συναλλαγές, αξίας 15.316.119,64 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν 22 εταιρείες και έξι φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την έκθεση, διαπιστώθηκαν επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μεγάλων ποσών σε μετρητά, συχνά σε σχεδόν καθημερινή βάση, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες διαφορετικές εταιρείες εξουσιοδοτούσαν τα ίδια φυσικά πρόσωπα. Εντοπίστηκαν επίσης κοινές διευθύνσεις έδρας ή επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική δραστηριότητα των εταιρειών δεν δικαιολογούσε τις συγκεκριμένες τραπεζικές κινήσεις.

Ο εσωτερικός έλεγχος κατέγραψε αδυναμίες στην ουσιαστική εφαρμογή των διαδικασιών ταυτοποίησης πελατών, γνωστών ως Know Your Customer (KYC), καθώς και των μέτρων δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις εμφάνιζαν συχνά κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτά να έχουν οδηγήσει εγκαίρως σε επαρκή διερεύνηση του πραγματικού σκοπού των συναλλαγών.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται επίσης ελλείψεις στην τεκμηρίωση των μεγάλων αναλήψεων μετρητών και στη διακρίβωση της πραγματικής επιχειρηματικής ανάγκης που επικαλούνταν οι πελάτες.

Η ίδια η τράπεζα, δηλαδή, μέσω των εσωτερικών ελεγκτικών της μηχανισμών, εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες οι προβλεπόμενες διαδικασίες είχαν εφαρμοστεί με τρόπο που δεν εξασφάλιζε ουσιαστικό έλεγχο των συναλλαγών.

Το «έχει καλώς» για τις αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαπιστώσεις για τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονταν οι αναλήψεις. Όπως καταγράφεται στο διαβιβαστικό, ένας από τους δύο τραπεζικούς διευθυντές που ελέγχθηκαν είχε προσωπική εμπλοκή στο άνοιγμα λογαριασμών για 15 από τις 22 εταιρείες του δείγματος.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να είχε εγκρίνει επανειλημμένα μεγάλες αναλήψεις μετρητών για τις 22 εταιρείες, παρέχοντας την απαιτούμενη επιβεβαίωση «έχει καλώς». Σύμφωνα με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, οι εγκρίσεις αυτές δεν συνοδεύονταν πάντοτε από επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με τον επιχειρηματικό σκοπό της συναλλαγής.

Το διαβιβαστικό αναφέρει ότι σε περιπτώσεις μεγάλων αναλήψεων υπήρχε ελλιπής διερεύνηση για το πού προορίζονταν τα χρήματα και κατά πόσο οι συγκεκριμένες κινήσεις συνδέονταν με την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου πελατών είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα.

Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, τραπεζικό στέλεχος φέρεται να ενέκρινε ανάληψη παρά την ύπαρξη σημαντικών ενδείξεων κινδύνου, οι οποίες είχαν ήδη οδηγήσει σε απόφαση διακοπής της τραπεζικής σχέσης με την επιχείρηση.

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι ο ένας από τους δύο ελεγχόμενους τραπεζικούς διευθυντές είχε υποβάλει την παραίτησή του στις 2 Οκτωβρίου 2026, έχοντας προηγουμένως τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ο δεύτερος τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 4 Νοεμβρίου.

Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές και αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης.

Εννέα φορολογικές δηλώσεις μέσα σε 16 λεπτά από το ίδιο ψηφιακό ίχνος

Η έρευνα για τις τραπεζικές συναλλαγές συνδυάστηκε με την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που είχαν αφήσει οι φορολογικές δηλώσεις. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, στις 20 Μαρτίου 2026 υποβλήθηκαν διαδοχικά εννέα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, οι οποίες εμφάνιζαν κοινό καταγεγραμμένο αποστολέα. Η πρώτη υποβολή πραγματοποιήθηκε στις 14:13:22 και η τελευταία στις 14:29:16.

Με άλλα λόγια, εννέα δηλώσεις διαφορετικών εταιρειών υποβλήθηκαν μέσα σε 15 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Οι ελεγκτές εντόπισαν κοινή διεύθυνση IP, η οποία συνδέθηκε με συγκεκριμένη συνδρομή παρόχου τηλεπικοινωνιών.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τις κοινές λογιστικές καταχωρίσεις, τις ημερομηνίες ίδρυσης και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, οδήγησε την ΑΑΔΕ στην εκτίμηση ότι δεν επρόκειτο απλώς για ανεξάρτητες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λογιστή. Αντιθέτως, κατά τους ελεγκτές, προέκυπταν ενδείξεις συντονισμένης δραστηριότητας.

Επιπλέον, από την ανάλυση των δεδομένων του συστήματος ELENXIS και της πλατφόρμας myDATA εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις δηλωθείσες συναλλαγές και στα ποσά των παρακρατούμενων φόρων.

Εταιρείες με τζίρο εκατομμυρίων μέσα σε τρεις ημέρες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η εικόνα των οικονομικών στοιχείων που εμφάνιζαν ορισμένες από τις εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, μια εταιρεία που συστάθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025 εμφάνισε μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, δηλαδή μέσα σε τρεις ημέρες, φορολογητέα έσοδα 3.375.279 ευρώ. Τα δηλωθέντα κέρδη της, όμως, περιορίζονταν σε 5.774 ευρώ.

Μια δεύτερη εταιρεία, που συστάθηκε επίσης στις 29 Δεκεμβρίου, εμφάνισε για το ίδιο χρονικό διάστημα έσοδα 3.469.125 ευρώ και κέρδη μόλις 4.425 ευρώ. Άλλες εταιρείες παρουσίαζαν αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη μέσα σε 15, 26 ή 35 ημέρες λειτουργίας.

Ενδεικτικά, εταιρεία που ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025 εμφάνισε μέχρι το τέλος του έτους έσοδα 3.388.525 ευρώ και κέρδη 5.340 ευρώ.

Ο κοινός παρονομαστής, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η εμφάνιση πολύ υψηλών ακαθάριστων εσόδων, σχεδόν ισόποσων δαπανών και εξαιρετικά περιορισμένων κερδών. Με αυτόν τον τρόπο προέκυπτε μικρή υποχρέωση φόρου εισοδήματος. Ταυτόχρονα, εμφανίζονταν ιδιαίτερα υψηλά ποσά παρακρατηθέντος φόρου, τα οποία δημιουργούσαν τη βάση για αιτήματα επιστροφής από το Δημόσιο.

Τα 41 τιμολόγια των 30,7 εκατ. ευρώ στο myDATA

Στην πλατφόρμα myDATA, οι ελεγκτές εντόπισαν 41 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από εννέα εταιρείες, με 29 διαφορετικούς λήπτες. Η συνολική καθαρή αξία τους ανερχόταν σε 30.793.306 ευρώ, ενώ ο αναγραφόμενος παρακρατούμενος φόρος έφτανε τα 6.158.661,20 ευρώ.

Η παρακράτηση είχε υπολογιστεί σε ποσοστό 20% της καθαρής αξίας των παραστατικών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα συγκεκριμένα τιμολόγια χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού δημιουργίας εικονικών φορολογικών απαιτήσεων. Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας είναι ότι η καταχώριση των παραστατικών στο myDATA δεν αποδείκνυε την πραγματική πληρωμή ή απόδοση του φόρου που εμφανιζόταν ως παρακρατηθείς.

Με βάση τις συγκεκριμένες εγγραφές, οι εταιρείες εμφάνιζαν φορολογικές απαιτήσεις και προχωρούσαν σε αιτήματα επιστροφής χρημάτων.

Οι μαρτυρίες για 5.000 ευρώ ανά δήλωση και αμοιβές έως 100.000 ευρώ

Στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται καταθέσεις προσώπων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να στρατολογούνταν συνεργάτες για την υποβολή των δηλώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση λογίστριας, η οποία περιέγραψε ότι της ζητήθηκε να υποβάλει φορολογική δήλωση εταιρείας, παρότι η δηλωμένη δραστηριότητά της δεν δικαιολογούσε την παρακράτηση φόρου που εμφανιζόταν στα στοιχεία της.

Η ίδια υποστήριξε ότι αρνήθηκε, επειδή αντιλήφθηκε πως η διαδικασία ήταν προβληματική. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, σε μεταγενέστερη επικοινωνία της προτάθηκε να προχωρήσει σε αντίστοιχες υποβολές για περισσότερες εταιρείες.

Όπως ανέφερε, της είχαν υποσχεθεί ότι θα κέρδιζε μεγάλα χρηματικά ποσά από τη διαδικασία, ενώ έγινε λόγος για αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι, όταν εξέφρασε τους φόβους της πως θα μπορούσε να συμμετάσχει σε απάτη κατά του Δημοσίου, έλαβε διαβεβαιώσεις ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονταν, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονταν και τραπεζικοί.

Κατά την ίδια, οι πιέσεις συνεχίστηκαν, ενώ ακολούθησε επεισόδιο έντονης αντιπαράθεσης. Στο διαβιβαστικό περιγράφονται επίσης καταθέσεις προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, αλλά ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Σε μία από αυτές τις καταθέσεις γίνεται λόγος για υποσχέσεις αμοιβών από 30.000 έως 100.000 ευρώ ανά εταιρεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα εταιρικά στοιχεία στη διαδικασία επιστροφής φόρων.

Οι κωδικοί TAXISnet που διακινούνταν μέσω Viber

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται από τις έρευνες αφορά τη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης στις φορολογικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν φωτογραφίες και στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμούς TAXISnet διαφορετικών επιχειρήσεων, μαζί με χρηματικά ποσά που συνδέονταν με τις εταιρείες. Τα στοιχεία αυτά είχαν διακινηθεί μέσω της εφαρμογής Viber.

Στις μαρτυρικές καταθέσεις γίνεται επίσης αναφορά στη χρήση της εφαρμογής για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούσαν εταιρείες και φορολογικές υποβολές. Οι ελεγκτές περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες οι εμφανιζόμενοι ως διαχειριστές επιχειρήσεων αμφισβήτησαν ότι είχαν οι ίδιοι τον πραγματικό έλεγχο της διαδικασίας.

Η διαχείριση των κωδικών αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων επέτρεπε την υποβολή δηλώσεων και τη δημιουργία των αντίστοιχων απαιτήσεων επιστροφής.

Οι καταλογισμοί και οι επιστροφές που αποτράπηκαν

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στις επιστροφές φόρου που είχαν ήδη πιστωθεί. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις επιστροφής είχαν εντοπιστεί εγκαίρως και η καταβολή των χρημάτων αποτράπηκε, έπειτα από παρέμβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η φορολογική αρχή προχώρησε σε ελέγχους και καταλογισμούς για τις χρήσεις 2024 και 2025.

Στον σχετικό πίνακα του διαβιβαστικού καταγράφονται πρόστιμα φόρου εισοδήματος και πρόστιμα ανακρίβειας ΦΠΑ που ανέρχονται συνολικά σε 9.576.711,90 ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για περισσότερες εταιρικές οντότητες και διαφορετικές φορολογικές χρήσεις από εκείνες που περιγράφονται συνοπτικά στην αρχική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ. Η έρευνα συνεχίζεται, τόσο ως προς την πλήρη διαδρομή των χρημάτων όσο και για τον ενδεχόμενο εντοπισμό άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.