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Νέα προθεσμία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 ορίστηκε η Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Η παράταση συνοδεύεται από αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης των αγροτικών ακινήτων, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση των παραγωγών.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί εγκαίρως η υποβολή των αιτήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η 10η Νοεμβρίου αποτελεί το τελευταίο χρονικό περιθώριο που επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πληρωμή της προκαταβολής.

Ποια αγροτεμάχια δηλώνονται μόνο με ΑΤΑΚ

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα αγροτικά ακίνητα συνολικής έκτασης έως 10 στρεμμάτων. Για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες αρκεί πλέον η καταχώριση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η διευκόλυνση εφαρμόζεται ακόμη και σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία, ενώ καλύπτει τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα μισθωμένα αγροτικά ακίνητα.

Για τον υπολογισμό του ορίου των 10 στρεμμάτων λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια του ακινήτου, όπως αποτυπώνεται στην Περιουσιακή Κατάσταση του 2027 (Ε9). Το ποσοστό συνιδιοκτησίας δεν επηρεάζει τον συγκεκριμένο υπολογισμό.

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται όταν ένα αγροτεμάχιο περιλαμβάνει περισσότερα ακίνητα, από τα οποία κάποια δηλώνονται με ΚΑΕΚ και άλλα με ΑΤΑΚ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ξεχωριστή ψηφιοποίηση των επιμέρους εκτάσεων, προκειμένου να ελέγχεται η νόμιμη κατοχή και να εντοπίζονται πιθανές επικαλύψεις.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Διορθώσεις εκτάσεων χωρίς τροποποιητική δήλωση

Σημαντική απλούστευση εισάγεται και για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων του Ε9 και του Κτηματολογίου.

Ειδικότερα, όταν η έκταση ενός ιδιόκτητου και ιδιοχρησιμοποιούμενου αγροτικού ακινήτου εμφανίζεται μικρότερη στο Ε9 από εκείνη που προκύπτει μέσω του ΚΑΕΚ, η διόρθωση θα πραγματοποιείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός δεν θα χρειάζεται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9 για τη συγκεκριμένη αναντιστοιχία.

Παράλληλα, η διαφορά στα καταχωρισμένα στοιχεία δεν θα αποτελεί εμπόδιο για την οριστικοποίηση της ΕΑΕ 2026.

Η φορολογική διοίκηση θα αναλάβει την προσαρμογή της δηλωμένης επιφάνειας στην Περιουσιακή Κατάσταση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2027, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προχωρήσει νωρίτερα σε τροποποιητική δήλωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία καλύπτει ακίνητα που εξακολουθούν να εμφανίζονται στην περιουσιακή κατάσταση του παραγωγού και δεν έχουν διαγραφεί μετά τις 31 Μαΐου 2026, για παράδειγμα λόγω μεταβίβασης.

Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί πριν από τη λήξη της προθεσμίας

Η ΑΑΔΕ συστήνει στους αγρότες που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την υποβολή της αίτησής τους να κινηθούν άμεσα, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση εκκρεμοτήτων τις τελευταίες ημέρες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση παραγωγών που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει φορέα για την υποβολή της ΕΑΕ 2026.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία → Εξουσιοδοτήσεις

Για όσους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τη διαδικασία, η ΑΑΔΕ προβλέπει την αποστολή υπενθυμιστικών μηνυμάτων.

Ταυτόχρονα, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) καλούνται να εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα τους παραγωγούς που δεν έχουν καταθέσει αίτηση ή δεν έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη εξουσιοδότηση.

Επιδίωξη είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στο τέλος του μήνα.