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Μειωμένο έως και 50% ή ακόμη και μηδενικό ΕΝΦΙΑ αναμένεται να δουν στα εκκαθαριστικά τους για το 2027 περισσότεροι από δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι, χάρη στις εκπτώσεις και τις απαλλαγές που προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων.

Στους μεγάλους κερδισμένους περιλαμβάνονται όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς, τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, οι οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία, οι κάτοικοι μικρών ακριτικών νησιών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους.

Στον αντίποδα, αυξημένο φόρο ενδέχεται να πληρώσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2026, είτε με αγορά είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς. Μεγαλύτερη επιβάρυνση μπορεί επίσης να προκύψει για ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων, αυξάνοντας τη φορολογητέα επιφάνεια της περιουσίας τους.

Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά και πώς θα πληρωθεί ο φόρος

Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου 2027, με την εκκαθάριση να αφορά περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027, ενώ η τελευταία θα εξοφληθεί τον Φεβρουάριο του 2028.

Οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις καλύπτουν έξι βασικές κατηγορίες φορολογουμένων, με διαφορετικά κριτήρια ανά περίπτωση.

1. Μηδενικός ΕΝΦΙΑ για περισσότερους από 650.000 ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τους ιδιοκτήτες που διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της χώρας.

Περισσότεροι από 650.000 φορολογούμενοι αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, εφόσον αυτή βρίσκεται σε έναν από τους 12.855 οικισμούς με πληθυσμό έως 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα εμπράγματα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας τους.

Βασική προϋπόθεση είναι η φορολογητέα αξία που αντιστοιχεί στο 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια, καθώς περιορίζει το φορολογικό βάρος για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν σε μικρούς οικισμούς.

2. Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με άτομα με αναπηρία

Μηδενικό ΕΝΦΙΑ προβλέπεται επίσης για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Για να χορηγηθεί η απαλλαγή, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2026, είτε προκύπτει από τη φορολογική δήλωση είτε υπολογίζεται με βάση τα τεκμήρια, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει η οικογένεια την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 55.000 φορολογουμένους.

3. Χωρίς ΕΝΦΙΑ οι κύριες κατοικίες σε μικρά ακριτικά νησιά

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται και για φυσικά πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων.

Η ρύθμιση καλύπτει νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και τις προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων.

Το ακίνητο πρέπει να δηλώνεται ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση εισοδήματος του 2026, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή.

Ο αριθμός των ωφελουμένων υπολογίζεται σε περίπου 3.500 ιδιοκτήτες, για τους οποίους ο φόρος της κύριας κατοικίας θα μηδενιστεί.

4. Απαλλαγή για ακίνητα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ειδική φορολογική μεταχείριση προβλέπεται για ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες.

Στις απαλλαγές περιλαμβάνονται ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 στην Κορινθία, καθώς και ακίνητα στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, οι οποίοι δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης και Φθιώτιδας.

Στο καθεστώς απαλλαγών εντάσσονται ακόμη πληγέντα ακίνητα στην Κρήτη από τους σεισμούς του 2021, όπως επίσης στη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Η απαλλαγή αφορά τα ακίνητα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές.

5. Έκπτωση 50% για περισσότερους από 800.000 ιδιοκτήτες

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία, καθώς ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ειδικότερα, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 2026, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για τον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει ο φορολογούμενος την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, τίθενται συγκεκριμένα όρια στην αξία της ακίνητης περιουσίας, τα οποία διαμορφώνονται σε 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο με ένα εξαρτώμενο παιδί και 200.000 ευρώ για έγγαμο με δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Για να εξασφαλιστεί η έκπτωση, τα προβλεπόμενα κριτήρια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 800.000 φορολογούμενοι αναμένεται να επωφεληθούν από τη μείωση του φόρου κατά το ήμισυ.

6. Έκπτωση έως 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Η προβλεπόμενη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ φτάνει το 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%.

Για να χορηγηθεί ολόκληρη η μείωση, η κατοικία πρέπει να έχει παραμείνει ασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με κάλυψη έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Στην περίπτωση που η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο χρονικό διάστημα, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική κάλυψη είχε διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών.

Οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης ελάφρυνσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 350.000 ιδιοκτήτες κατοικιών.