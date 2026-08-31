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Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς και τη μέση μείωση να κινείται περίπου στο 7%. Τα τελικά στοιχεία για τη συμμετοχή και το εύρος των μειώσεων αναμένεται να ανακοινωθούν έως το μεσημέρι από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Για τον καταναλωτή, η αλλαγή θα είναι ορατή από σήμερα στο ίδιο το ράφι μέσω του ειδικού σήματος «Μείωση Τιμών – Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη». Στο καρτελάκι θα αναγράφεται η νέα τιμή και θα υπάρχει το σήμα της πρωτοβουλίας, όχι όμως η προηγούμενη τιμή ή το ποσοστό της μείωσης. Η αναλυτικότερη ενημέρωση θα γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei», όπου θα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί και οι μειώσεις που εφαρμόζονται. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται εύρος μείωσης, καθώς η τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων.

Πού φτάνουν οι μειώσεις

Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα πριν από την έναρξη του μέτρου δείχνει ότι περίπου 900 είναι επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μέση μείωση κινείται κοντά στο 7%. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν έως 30%.

Στη λίστα έχουν ενταχθεί επίσης πάνω από 450 κωδικοί σχολικών ειδών, με μέση μείωση περίπου 10%, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 7%, καθώς και πάνω από 60 κωδικοί κρέατος, όπου η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 7,2%. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

Η συμμετοχή της αγοράς έχει διευρυνθεί αισθητά. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί πάνω από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Η δεύτερη μείωση

Στα επώνυμα προϊόντα, πάντως, το περίπου 7% δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκη ολόκληρη τη μείωση που θα δει ο καταναλωτής. Πάνω στη μείωση που δίνει ο προμηθευτής μπορεί να προστεθεί πρόσθετη έκπτωση από την αλυσίδα, η οποία δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι, ο ίδιος επώνυμος κωδικός μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική τελική μείωση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.

Εως τέσσερις μήνες

Η συμφωνία δεν αφορά μια βραχυχρόνια προωθητική ενέργεια. Οι μειώσεις θα έχουν διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με την επιχείρηση και τον κωδικό. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δύο μήνες έχει συμφωνηθεί ότι στο επόμενο δίμηνο θα ενταχθούν νέοι κωδικοί, ενώ υπάρχουν προϊόντα για τα οποία η μειωμένη τιμή θα διατηρηθεί για τέσσερις μήνες.

Πίσω από τη σημερινή εφαρμογή της πρωτοβουλίας βρίσκεται ένας κύκλος διαβουλεύσεων που ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν κυβέρνηση, βιομηχανία και λιανεμπόριο συμφώνησαν αρχικά στο πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και στη συνέχεια στη συγκρότηση μιας ευρύτερης λίστας προϊόντων με μειωμένες τιμές. Η περίμετρος της πρωτοβουλίας διευρύνθηκε σημαντικά στην πορεία: από τους 1.150 κωδικούς που είχαν παρουσιαστεί πριν από λίγες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, η τελευταία διαθέσιμη καταμέτρηση ξεπερνά πλέον τους 1.660.

Η έναρξη του μέτρου συμπίπτει παράλληλα με τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πιέσεων στα τρόφιμα. Η κ. Τσαγγάρη έχει χαρακτηρίσει ιδιαίτερα θετικά τα πρώτα μηνύματα του Αυγούστου, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία των τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος. Από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν αυξήσεις στα επώνυμα προϊόντα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία εταιρεία, η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία και με την οποία έχει ήδη επικοινωνήσει η Αρχή.

Το επόμενο ζητούμενο είναι πλέον να μεταφραστούν οι ποσοστιαίες μειώσεις σε πραγματικό όφελος για το νοικοκυριό. Στις σημερινές ανακοινώσεις αναμένεται, μαζί με την τελική εικόνα των συμμετοχών, και εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

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