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Μείωση του φόρου εισοδήματος έως και 16.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης, επισκευής ή ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποιώντας το φορολογικό κίνητρο που παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η παράταση προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 5355/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας έναν επιπλέον χρόνο στους φορολογούμενους για να πραγματοποιήσουν επιλέξιμες εργασίες στα ακίνητά τους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι οι σχετικές δαπάνες δεν αφαιρούνται απλώς από το φορολογητέο εισόδημα, αλλά μειώνουν απευθείας τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση.

Η μείωση κατανέμεται ισόποσα σε πέντε χρόνια, με ανώτατο ποσό 3.200 ευρώ ετησίως και συνολικό όριο 16.000 ευρώ. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί ολόκληρη η ελάφρυνση, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες, να έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα παραστατικά και να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει επαρκή φόρο εισοδήματος προς μείωση. Διαφορετικά, ένα μέρος του προβλεπόμενου οφέλους μπορεί να χαθεί.

Πόσα χρήματα μπορείτε να γλιτώσετε από τον φόρο

Το φορολογικό κίνητρο προβλέπει ότι οι επιλέξιμες δαπάνες αναγνωρίζονται μέχρι συνολικού ύψους 16.000 ευρώ και η αντίστοιχη μείωση φόρου κατανέμεται σε πέντε ισόποσα ετήσια ποσά.

Για παράδειγμα, εάν ένας ιδιοκτήτης πραγματοποιήσει αναγνωριζόμενες εργασίες 10.000 ευρώ μέσα στο 2026, μπορεί να μειώσει τον φόρο εισοδήματός του κατά 2.000 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια.

Αντίστοιχα, για επιλέξιμες δαπάνες 16.000 ευρώ, η ετήσια μείωση ανέρχεται σε 3.200 ευρώ.

Τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Επιλέξιμες δαπάνες Ετήσια μείωση φόρου Συνολική μείωση πενταετίας 2.000 € 400 € 2.000 € 4.000 € 800 € 4.000 € 6.000 € 1.200 € 6.000 € 8.000 € 1.600 € 8.000 € 10.000 € 2.000 € 10.000 € 12.000 € 2.400 € 12.000 € 16.000 € 3.200 € 16.000 €

Τα ποσά αποτελούν τη μέγιστη δυνατή φορολογική ελάφρυνση, εφόσον υπάρχει επαρκής αναλογών φόρος κάθε χρόνο και πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Επομένως, ένας ιδιοκτήτης που ανακαινίζει το σπίτι του με επιλέξιμες δαπάνες 16.000 ευρώ δεν θα λάβει 16.000 ευρώ ως επιδότηση στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά θα μπορεί να μειώνει τον φόρο εισοδήματός του έως 3.200 ευρώ κάθε χρόνο, για πέντε χρόνια.

Ποιες εργασίες αναγνωρίζει η εφορία

Το μέτρο καλύπτει τόσο παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης όσο και εργασίες λειτουργικής και αισθητικής βελτίωσης των κτιρίων.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Α.1197/2024, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1153/2025, οι επιλέξιμες υπηρεσίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες.

1. Ενεργειακή αναβάθμιση

Στις αναγνωριζόμενες εργασίες περιλαμβάνονται:

Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου της θέρμανσης και του κλιματισμού.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μπαταριών όταν συνδυάζονται με αυτά.

Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Αναβάθμιση του φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Ειδικά για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, η δυνατότητα αναγνώρισης έχει περιοριστεί για δαπάνες μετά το 2024.

2. Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες

Στο φορολογικό κίνητρο περιλαμβάνονται επίσης:

Αντικατάσταση ή επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Αντικατάσταση ή αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Συντήρηση και επισκευή στέγης.

Επισκευή τοιχοποιίας.

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί.

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση ανελκυστήρα.

Εγκατάσταση οικιακού σημείου φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Αντικατάσταση ή επισκευή δαπέδων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης μπορεί να αξιοποιήσει την έκπτωση για εργασίες όπως η αλλαγή των υδραυλικών στο μπάνιο, η αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το βάψιμο του διαμερίσματος ή η επισκευή της ταράτσας.

Η αγορά επίπλων, διακοσμητικών αντικειμένων ή οικιακών συσκευών δεν περιλαμβάνεται αυτομάτως στις επιλέξιμες δαπάνες μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανακαίνισης.

Η παγίδα με τα οικοδομικά υλικά

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις αφορά τη σχέση ανάμεσα στο κόστος των υλικών και στο κόστος των εργασιών. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η αξία των αγαθών που αναγνωρίζεται για τη μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο της αξίας των επιλέξιμων υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης πραγματοποιεί ανακαίνιση συνολικού κόστους 16.000 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει:

Εργασίες τεχνιτών: 12.000 ευρώ.

Επιλέξιμα υλικά: 4.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, αναγνωρίζεται ολόκληρο το ποσό των 16.000 ευρώ, καθώς τα υλικά αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της αξίας των υπηρεσιών.

Εάν, όμως, η ίδια ανακαίνιση περιλαμβάνει εργασίες 6.000 ευρώ και υλικά 10.000 ευρώ, δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη η δαπάνη. Με βάση τον περιορισμό, από τα υλικά μπορούν να ληφθούν υπόψη έως 2.000 ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο των 6.000 ευρώ που καταβλήθηκαν για υπηρεσίες.

Συνεπώς, η συνολική αναγνωριζόμενη δαπάνη περιορίζεται στα 8.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης πλήρωσε συνολικά 16.000 ευρώ. Η διαφορά είναι ουσιαστική, καθώς στο δεύτερο παράδειγμα η μέγιστη μείωση φόρου περιορίζεται στα 1.600 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια.

Τι γίνεται αν ο φόρος είναι μικρότερος από την έκπτωση

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι η μείωση φόρου δεν λειτουργεί ως επιστρεπτέα επιδότηση. Εάν η ετήσια μείωση που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι μεγαλύτερη από τον φόρο εισοδήματος που του αναλογεί, το πλεονάζον ποσό χάνεται.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης πραγματοποιεί επιλέξιμες δαπάνες 16.000 ευρώ και δικαιούται μείωση φόρου 3.200 ευρώ κάθε χρόνο. Εάν ο αναλογών φόρος εισοδήματός του για το πρώτο έτος είναι 2.000 ευρώ, μπορεί να αξιοποιήσει μείωση μόνο 2.000 ευρώ.

Τα υπόλοιπα 1.200 ευρώ δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται με άλλες φορολογικές οφειλές και δεν μεταφέρονται σε επόμενο έτος. Αντίστοιχα, δεν μπορούν να μεταφερθούν στον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Επομένως, πριν από μια μεγάλη ανακαίνιση, είναι σημαντικό να εξετάζεται και το ύψος του φόρου εισοδήματος που αναμένεται να προκύπτει κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται τη μείωση

Η φορολογική ελάφρυνση αφορά φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν επιλέξιμες δαπάνες σε ακίνητα επί των οποίων διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα.

Συγκεκριμένα, μπορούν να την αξιοποιήσουν όσοι έχουν:

Πλήρη κυριότητα.

Ψιλή κυριότητα.

Επικαρπία.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η μείωση περιορίζεται σύμφωνα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας του προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη.

Αντίστοιχα, για την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες που συνδέονται με την αξία του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Η ρύθμιση δεν αφορά αποκλειστικά τις κύριες κατοικίες.

Μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξοχικά, μισθωμένα ακίνητα ή άλλες κατηγορίες κτιρίων, καθώς η σχετική απόφαση προβλέπει ότι καλύπτονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Απαραίτητο είναι το ακίνητο να βρίσκεται στην Ελλάδα και οι δαπάνες να πραγματοποιούνται προς επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.

Επίσης, οι ίδιες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν εκπέσει ήδη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Το κίνητρο μπορεί να αξιοποιηθεί και για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Για παράδειγμα, η ενεργειακή αναβάθμιση του κοινόχρηστου φωτισμού ή η εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα μπορούν να ενταχθούν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Εφόσον οι δαπάνες εξοφλούνται ηλεκτρονικά από τον διαχειριστή, μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με τα χιλιοστά τους. Απαιτείται σχετική βεβαίωση του διαχειριστή, στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία της δαπάνης και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του αντίστοιχου διαμερίσματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η εφορία

Για να αναγνωριστεί η μείωση φόρου πρέπει να έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά για τις εργασίες και τα υλικά. Τα παραστατικά πρέπει να αναγράφουν διακριτά το είδος και την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και τα στοιχεία του προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη.

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ και ο ΑΤΑΚ του ακινήτου, με την ειδική εξαίρεση που προβλέπεται για τα παραστατικά κοινόχρηστων εργασιών. Η σωστή αναγραφή του ΑΤΑΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση ΔΕΔ 264/2026, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα μείωσης φόρου για δαπάνες ανακαίνισης, μεταξύ άλλων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία του ακινήτου στα παραστατικά.

Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση μιας απλής απόδειξης χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία δεν εξασφαλίζει τη φορολογική αναγνώριση της δαπάνης.

Υποχρεωτική η πληρωμή με κάρτα ή μέσω τράπεζας

Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί με αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Στους αποδεκτούς τρόπους περιλαμβάνονται οι πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μέσω e-banking και με άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αντίθετα, τα ποσά που εξοφλούνται με μετρητά δεν αναγνωρίζονται για το συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος πληρώσει 5.000 ευρώ σε τεχνίτη, από τα οποία 3.000 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού και 2.000 ευρώ με μετρητά, μόνο το ηλεκτρονικά εξοφλημένο μέρος μπορεί να εξεταστεί για τη μείωση φόρου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διατηρούν τόσο τα νόμιμα παραστατικά όσο και τα αποδεικτικά των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παράλληλα, τα παραστατικά πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μπορεί να συνδυαστεί με το «Εξοικονομώ»;

Η φορολογική μείωση του άρθρου 39Β δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακίνητα που έχουν ήδη ενταχθεί ή εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλη δράση επιχορήγησης, σύμφωνα με τους περιορισμούς της εφαρμοστικής απόφασης.

Επομένως, ένας ιδιοκτήτης που έχει λάβει ενίσχυση για ενεργειακές εργασίες μέσω επιδοτούμενου προγράμματος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά αν μπορεί να αξιοποιήσει και τη φορολογική μείωση.

Δεν αρκεί να δηλωθούν ως ξεχωριστές οι δαπάνες χωρίς να ελεγχθούν οι όροι των δύο προγραμμάτων.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την ένταξη σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα, είναι σκόπιμο να ελέγχεται η συμβατότητα των φορολογικών και χρηματοδοτικών κινήτρων.

Πότε θα φανεί η έκπτωση στη φορολογική δήλωση

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός του 2026 αφορούν το φορολογικό έτος 2026. Η πρώτη ετήσια μείωση θα αποτυπωθεί στην εκκαθάριση της δήλωσης που θα υποβληθεί το 2027 και οι επόμενες τέσσερις στις δηλώσεις των αντίστοιχων επόμενων φορολογικών ετών.

Συνεπώς, για εργασίες που πραγματοποιούνται μέσα στο 2026, η πενταετία αφορά τα φορολογικά έτη 2026 έως 2030. Με τη νέα νομοθετική παράταση, το κίνητρο καλύπτει και δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για αυτές, η αντίστοιχη πενταετία αφορά τα φορολογικά έτη 2027 έως 2031.

Για την εφαρμογή της παράτασης στις δαπάνες του 2027 αναμένεται η αντίστοιχη επικαιροποίηση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης, η οποία εξακολουθεί να αναφέρει ως τελευταία ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Στις φορολογικές δηλώσεις οι επιλέξιμες δαπάνες αποτυπώνονται στους ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε1, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για κάθε φορολογικό έτος.

Προσοχή στο συνολικό όριο των 16.000 ευρώ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι ότι το ανώτατο όριο των 16.000 ευρώ δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η σχετική απόφαση ορίζει ότι πρόκειται για συνολικό όριο για όλα τα έτη εφαρμογής του άρθρου 39Β και όχι για ξεχωριστό ποσό ανά έτος, ανακαίνιση ή ακίνητο.

Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και με την απόφαση ΔΕΔ 2293/2026, η οποία διευκρινίζει ότι το συνολικό όριο δεν ανανεώνεται με κάθε νέα υπουργική απόφαση. Επομένως, φορολογούμενος που έχει ήδη αξιοποιήσει μέρος του διαθέσιμου ορίου σε προηγούμενες εργασίες πρέπει να υπολογίσει το υπόλοιπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Η παράταση έως το τέλος του 2027 δεν δημιουργεί αυτομάτως νέο δικαίωμα έκπτωσης 16.000 ευρώ για όσους έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο όριο.

Το φορολογικό κίνητρο μπορεί να περιορίσει σημαντικά το τελικό κόστος μιας ανακαίνισης, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να οργανώσουν σωστά τις εργασίες, να τηρήσουν τους κανόνες για τα υλικά και τις υπηρεσίες και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα παραστατικά και οι ηλεκτρονικές πληρωμές έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης.