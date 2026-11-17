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Χρηματοδότηση που μπορεί να καλύψει έως και το 95% του κόστους ανακαίνισης κατοικιών προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση ακινήτων που παραμένουν εκτός της στεγαστικής αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, διεκδικώντας επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και επικεντρώνεται, σε πρώτη φάση, σε κλειστές κατοικίες, με στόχο την επαναφορά τους σε χρήση.

Τα ακίνητα που θα ανακαινιστούν θα πρέπει να αξιοποιηθούν ως κύριες κατοικίες, είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε μέσω εκμίσθωσης, συμβάλλοντας στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών.

Η προθεσμία υποβολής και τα ποσά της επιδότησης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα anakainisi.tee.gov.gr έχει τεθεί σε λειτουργία και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Το ποσοστό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα.

Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης φτάνει τις 36.000 ευρώ και αφορά εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων.

Επιπλέον, προβλέπεται ξεχωριστή χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανεβάζοντας το συνολικό δυνητικό ύψος της οικονομικής στήριξης στα 38.500 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η παρέμβαση επιδιώκει να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες, περιορίζοντας το κόστος επαναφοράς των κατοικιών σε λειτουργική κατάσταση.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αίτησης

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη διαδικασία είναι η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για το ακίνητο, την οποία πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, καθώς και το εκτιμώμενο κόστος τους.

Παράλληλα, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, ώστε να εξεταστεί η επιλεξιμότητα της κατοικίας και των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, χωρίς να προβλέπεται υποχρεωτική συνεργασία με τεχνικό σύμβουλο.

Ωστόσο, η συνδρομή εξειδικευμένου επαγγελματία συνιστάται, καθώς μπορεί να συμβάλει στη σωστή κατάρτιση του φακέλου, στον υπολογισμό των δαπανών και στην αποφυγή λαθών κατά την υποβολή.

Στόχος του προγράμματος είναι η επανένταξη κλειστών ακινήτων στο διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής τους απόδοσης.