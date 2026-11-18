Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ για τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν κατά τη Γ΄ φάση προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας και υπάγονται στη συγκεκριμένη διαδικασία τοποθέτησης.

Η προθεσμία αφορά μέρος των 2.820 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που προσλήφθηκαν στις 17 Νοεμβρίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αναπληρωτών μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση σήμερα

Οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε περιοχή πρόσληψης και πρόκειται να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη σειρά προτίμησής τους για τα διαθέσιμα σχολεία.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsyd.sch.gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εισέλθουν με τα στοιχεία πρόσβασής τους και να επιλέξουν τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για την κατηγορία πρόσληψής τους.

Η σειρά προτίμησης είναι σημαντική, καθώς λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, οι αναπληρωτές που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθετούνται αυτομάτως από το σύστημα στις σχολικές μονάδες που απομένουν διαθέσιμες.

Επομένως, η παράλειψη της δήλωσης δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της πρόσληψης, μπορεί όμως να περιορίσει τη δυνατότητα επιλογής σχολικής μονάδας.

Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται

Δεν υποβάλλουν όλοι οι προσλαμβανόμενοι τη συγκεκριμένη δήλωση προτίμησης. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εξαιρούνται από τη διαδικασία οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί απευθείας σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή δομές, όπως τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, η Σιβιτανίδειος Σχολή, τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τα ΚΕΔΑΣΥ και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η σχολική μονάδα ή η δομή ανάληψης υπηρεσίας είναι ήδη γνωστή από την ανακοίνωση της πρόσληψης.

Αντίθετα, για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συγκεκριμένων κλάδων που προσλαμβάνονται σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται δήλωση προτίμησης των διαθέσιμων ΣΔΕΥ μέσω ΟΠΣΥΔ.

Πότε θα σταλούν τα SMS

Η ενημέρωση για την τοποθέτηση των αναπληρωτών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Οι προσλαμβανόμενοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο με πληροφορίες για τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν.

Ακολούθως θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας μέσα στις προθεσμίες που έχει ορίσει το υπουργείο.

Πότε γίνεται η ανάληψη υπηρεσίας

Οι νέοι αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 23 ή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις σχολικές μονάδες ή στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ώρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, η ανάληψη υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρώνεται έως τις 14:30, ώστε να πραγματοποιούνται εγκαίρως οι απαραίτητες καταχωρίσεις στο πληροφοριακό σύστημα. Για όσους συνάπτουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τις 00:01 έως τις 14:59 της ημέρας παρουσίασης.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καταχώριση της ανάληψης υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Κατά την παρουσίασή τους, οι αναπληρωτές πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έγγραφα ταυτοποίησης, τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων, γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, γνωμάτευση ψυχιάτρου και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επίσημο υπόδειγμα.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει επίσης να διαθέτουν τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην εφαρμογή ψηφιακής σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη δυνατότητα παραλαβής του ψηφιακού αντιγράφου.

Πού βρίσκονται οι επίσημοι πίνακες

Οι πίνακες της Γ΄ φάσης προσλήψεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, minedu.gov.gr, στην ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα ονόματά τους στις αντίστοιχες καταστάσεις για τη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και τις κατηγορίες ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Το σημαντικότερο για σήμερα είναι η έγκαιρη δήλωση προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ, όπου απαιτείται, και η παρακολούθηση των επίσημων οδηγιών για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας.