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Νέες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων διαμορφώνονται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος περνά σταδιακά στην παραγωγή, στις μεταφορές και τελικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην επιβάρυνση προστίθενται οι ακριβότερες πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας, δημιουργώντας ένα νέο δύσκολο σκηνικό για τη βιομηχανία τροφίμων και, κατ’ επέκταση, για τους καταναλωτές.

Τα ελληνικά νοικοκυριά καλούνται έτσι να αντιμετωπίσουν έναν ακόμη γύρο πιέσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχοντας ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος των αυξήσεων που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Πότε αναμένεται να περάσουν οι αυξήσεις στα ράφια

Η εικόνα στα σούπερ μάρκετ δεν αναμένεται να αλλάξει από τη μία ημέρα στην άλλη. Παράγοντες του οργανωμένου λιανεμπορίου εκτιμούν ότι οι ανατιμητικές πιέσεις θα γίνουν περισσότερο αισθητές προς τις αρχές του νέου έτους, όταν θα αρχίσει να αποτυπώνεται ευρύτερα το αυξημένο κόστος στους τιμοκαταλόγους.

Προς το παρόν, ένα προσωρινό «φρένο» αποτελεί η ρύθμιση που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα τριών μηνών μετά από αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Το μέτρο λειτουργεί αποτρεπτικά για επιχειρήσεις που εξετάζουν ανατιμήσεις λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, καθώς θα έχαναν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προωθητικές ενέργειες για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και στις αλυσίδες τροφίμων, γεγονός που δείχνει ότι οι αναπροσαρμογές έχουν ήδη αρχίσει να δρομολογούνται.

Στο επίκεντρο γάλα και γαλακτοκομικά

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στη γαλακτοκομία, όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτης ύλης δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την πορεία των τιμών.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει περιορίσει σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο, μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα της διαθέσιμης πρώτης ύλης. Υπό αυτές τις συνθήκες, επιχειρήσεις του κλάδου προειδοποιούν ότι το αυξημένο κόστος ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται στα γαλακτοκομικά. Οι διεθνείς τιμές των αγροτικών προϊόντων βρίσκονται επίσης υπό πίεση, με τον σχετικό δείκτη να εμφανίζει μηνιαία αύξηση σχεδόν 4%.

Στην ανοδική τάση συμβάλλουν τόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις του El Niño, όσο και οι γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν την παραγωγή, τις εμπορικές ροές και το κόστος μεταφοράς τροφίμων και πρώτων υλών.

Λιγότερα προϊόντα στο πρόγραμμα μείωσης τιμών

Την ίδια στιγμή, τα περιθώρια για συγκράτηση των τιμών μέσω εθελοντικών μειώσεων φαίνεται να περιορίζονται.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών φτάνει στο τέλος του αρχικού κύκλου της για την πλειονότητα των περισσότερων από 1.700 κωδικών προϊόντων που είχαν ενταχθεί σε αυτήν.

Η εικόνα για το επόμενο δίμηνο είναι αισθητά διαφορετική. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί μόλις 440 κωδικοί για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Η περιορισμένη συμμετοχή αποτυπώνει τη μικρότερη δυνατότητα –ή διάθεση– των προμηθευτών να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής και διακίνησης κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Έτσι, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση στην αγορά επικεντρωνόταν στις προσφορές και στις πρωτοβουλίες συγκράτησης των τιμών, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στον χρόνο και στην έκταση με την οποία το νέο κύμα κόστους θα περάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

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