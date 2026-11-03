Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης για το Δημόσιο, από τις 2 Νοεμβρίου, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ξεκινά η διαδικασία για τους δικαιούχους. Η έντυπη αίτηση αντικαθίσταται από την υποβολή μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, χωρίς ωστόσο να καταργούνται η προετοιμασία του υπηρεσιακού φακέλου και ο έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για όσους ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, το βασικό σημείο προσοχής είναι ότι η ψηφιακή διαδικασία δεν συγκεντρώνει όλες τις παροχές σε μία αίτηση. Η κύρια και η επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ ακολουθούν ξεχωριστές υποβολές, ενώ η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο υπάλληλος διατηρεί ουσιαστικό ρόλο μέχρι τη διαβίβαση των εγγράφων στους αρμόδιους φορείς.

Πρώτα η αποχώρηση από την υπηρεσία

Πριν από τη χορήγηση σύνταξης πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, η παραμονή στην ενεργό υπηρεσία δεν μπορεί να συνδυαστεί με ταυτόχρονη λήψη σύνταξης.

Η αποχώρηση μπορεί να προκύψει με παραίτηση, έπειτα από κρίση αναπηρίας από την αρμόδια δευτεροβάθμια επιτροπή ή αυτοδίκαια, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, με ενδεικτική αναφορά στο 67ο έτος.

Επομένως, η αλλαγή αφορά τον τρόπο κατάθεσης της αίτησης και δεν μεταβάλλει τη βασική αυτή προϋπόθεση. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στην υπηρεσία δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη αποχώρηση από το Δημόσιο για να χορηγηθεί η σύνταξη.

Οι ξεχωριστές αιτήσεις και η σειρά υποβολής

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενεργοποιείται στις 2 Νοεμβρίου και καλύπτει αιτήσεις σύνταξης γήρατος και σύνταξης λόγω θανάτου, τις οποίες υποβάλλουν οι επιζώντες δικαιούχοι. Η είσοδος στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και ακολουθεί η επιλογή της υπηρεσίας για τις συντάξεις του Δημοσίου.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την κατάλληλη κατηγορία αίτησης. Χρειάζεται χωριστή υποβολή για την κύρια σύνταξη, διαφορετική για την επικουρική και ξεχωριστή για το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Για το εφάπαξ, η αίτηση υποβάλλεται όταν εκδοθεί η κύρια σύνταξη. Η χρονική αυτή σειρά χρειάζεται προσοχή, καθώς οι τέσσερις παροχές δεν ενεργοποιούνται με μία κοινή ηλεκτρονική ενέργεια.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, ο δικαιούχος πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό και να το καταθέσει στη Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας του. Εκεί συνεχίζεται η προετοιμασία του φακέλου που θα σταλεί στον αρμόδιο φορέα.

Η υπηρεσία συμπληρώνει το δελτίο υπηρεσιακής κατάστασης, το ΔΑΕΚ, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναλαμβάνει την υπηρεσιακή διαβίβασή τους. Η επιβεβαίωση της υπηρεσιακής κατάστασης παραμένει απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματος, παρά την κατάργηση της χειρόγραφης αίτησης.

Η ηλεκτρονική καταχώριση αποτελεί, συνεπώς, την αρχή της διαδικασίας. Ακολουθούν οι ενέργειες της Διεύθυνσης Προσωπικού και η διαβίβαση του υλικού στα αρμόδια ταμεία, ώστε να προχωρήσει η εξέταση κάθε παροχής με τα στοιχεία που τη συνοδεύουν.

Η διεύθυνση κατοικίας και οι χρόνοι αναμονής

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος των προσωπικών στοιχείων που εμφανίζονται στην πλατφόρμα, πριν από την οριστική υποβολή. Η διεύθυνση κατοικίας είναι από τα στοιχεία που χρειάζονται προσεκτική επιβεβαίωση, επειδή χρησιμοποιείται για την αλληλογραφία σχετικά με τον φάκελο.

Εάν είναι λανθασμένη, υπάρχει κίνδυνος να μη φτάσει στον δικαιούχο ειδοποίηση για πρόσθετα δικαιολογητικά. Έτσι, ένα λάθος στα στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης, ακόμη και αν η αίτηση έχει υποβληθεί κανονικά.

Η διόρθωση μπορεί να προηγηθεί της υποβολής. Εφόσον η αίτηση έχει ήδη αποσταλεί, προβλέπεται δυνατότητα αλλαγής εντός 15 ημερών, χωρίς απώλεια της αρχικής ημερομηνίας υποβολής.

Παρά την απλούστευση του πρώτου σταδίου, η νέα διαδικασία δεν συνεπάγεται αυτόματη έκδοση σύνταξης. Υπάρχουν περιπτώσεις που ολοκληρώνονται σε περίπου τρεις μήνες, αλλά και φάκελοι που εξακολουθούν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την υπηρεσιακή επεξεργασία. Η ηλεκτρονική αίτηση διευκολύνει την εκκίνηση, ενώ η απονομή παραμένει συνδεδεμένη με την πληρότητα και τον έλεγχο του φακέλου.