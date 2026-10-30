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Ανθεκτική ανάπτυξη, ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Citi, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο υψηλός πληθωρισμός, το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027 αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Στην έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, με τον ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται στο 1,5% το 2028.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετική δυναμική, κυρίως χάρη στις επενδύσεις, ενώ η ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις αναταράξεις των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, η Citi θεωρεί ότι, παρά την πιθανή επανεμφάνιση του πολιτικού κινδύνου κατά την εκλογική χρονιά, η οικονομική πολιτική αναμένεται να διατηρήσει τη συνέχεια και τον προσανατολισμό της μετά τις εκλογές.

Οι επενδύσεις στηρίζουν την ανάπτυξη

Η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί τον ισχυρότερο κινητήριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Citi.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,3% το 2026, καταγράφοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από την ιδιωτική κατανάλωση και το συνολικό ΑΕΠ.

Για το 2027 προβλέπεται αύξηση 6,5%, ενώ το 2028 ο ρυθμός υποχωρεί στο 2,1%.

Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά 1,3% φέτος και κατά 1,5% τόσο το 2027 όσο και το 2028, υποδηλώνοντας ότι η ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις παρά στη δυναμική των καταναλωτικών δαπανών.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,5% το 2026, 2,2% το 2027 και 2% το 2028, ενώ οι εισαγωγές θα ενισχυθούν κατά 3,7%, 2,5% και 2,4% αντίστοιχα.

Πληθωρισμός 4,1% και πιέσεις από την ενέργεια

Σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία αποτελεί η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η Citi προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,1% το 2026, προτού αποκλιμακωθεί στο 3,5% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Η εξέλιξη συνδέεται με το δυσμενέστερο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στην παγκόσμια ανάλυσή της, η Citi τοποθετεί την τιμή του Brent κοντά στα 115 δολάρια ανά βαρέλι, επισημαίνοντας ότι το ενεργειακό κόστος δημιουργεί νέες πιέσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Για την Ευρωζώνη, ο οίκος αναμένει πληθωρισμό 3,1% το 2026 και 3,4% το 2027, προβλέποντας περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δημόσιο χρέος σε καθοδική πορεία

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, η Citi αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, ο σχετικός δείκτης θα υποχωρήσει από 138% το 2026 σε 135,8% το 2027 και 133,9% το 2028.

Η αναλύτρια τονίζει ότι η ευνοϊκή διάρθρωση του ελληνικού χρέους περιορίζει την έκθεση της χώρας στις διακυμάνσεις των αγορών, προσφέροντας καλύτερη θέση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παράλληλα, η Citi προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ το 2026, 3,1% το 2027 και 3% το 2028.

Σε επίπεδο συνολικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, εκτιμά πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ φέτος και περιορισμένα ελλείμματα 0,1% και 0,4% τα επόμενα δύο χρόνια.

Το μεγάλο αγκάθι του εξωτερικού ισοζυγίου

Η σημαντικότερη διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τη Citi, παραμένει το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Ο οίκος προβλέπει ότι θα διευρυνθεί στο 6,9% του ΑΕΠ το 2026, επηρεαζόμενο κυρίως από την αύξηση των ενεργειακών τιμών.

Για το 2027 εκτιμά περιορισμό του στο 6,2% και για το 2028 στο 5,6%, επίπεδα που εξακολουθούν να υποδηλώνουν σημαντικές εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Σε απόλυτους αριθμούς, το έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 17,7 δισ. ευρώ το 2026, στα 16,9 δισ. ευρώ το 2027 και στα 15,8 δισ. ευρώ το 2028.

Εκλογές και προοπτικές για το 2027

Η Citi επισημαίνει ότι η εκλογική αναμέτρηση του 2027 ενδέχεται να επαναφέρει τον πολιτικό κίνδυνο στο προσκήνιο.

Ωστόσο, το βασικό της σενάριο προβλέπει συνέχεια της οικονομικής πολιτικής μετά τις εκλογές, περιορίζοντας τον κίνδυνο σημαντικής αλλαγής κατεύθυνσης.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, από 8,6% το 2026 σε 8% το 2027 και 7,5% το 2028.

Συνολικά, η αξιολόγηση της Citi αναδεικνύει μια ελληνική οικονομία που διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και βελτιώνει τη δημοσιονομική της εικόνα, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις από το εξωτερικό ισοζύγιο, τον πληθωρισμό και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.