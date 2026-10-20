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Κάθε χειμώνα, το ίδιο δίλημμα απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση. Ορισμένοι επιθυμούν να λειτουργήσει ο καυστήρας, άλλοι προτιμούν να θερμαίνονται με κλιματιστικά ή ηλεκτρικές συσκευές, ενώ δεν λείπουν και όσοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος των κοινοχρήστων.

Οι διαφωνίες, ωστόσο, δεν λύνονται απλώς με την απόφαση να ανοίξει ή να παραμείνει κλειστός ο λέβητας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν ο κανονισμός της πολυκατοικίας, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, το σύστημα κατανομής των δαπανών και η δυνατότητα νόμιμης αυτονόμησης κάθε διαμερίσματος.

Το σημαντικότερο είναι να διαχωριστούν δύο διαφορετικές περιπτώσεις: εκείνη του ιδιοκτήτη που απλώς δεν χρησιμοποιεί τα καλοριφέρ του και εκείνη του ιδιοκτήτη που έχει αποσυνδεθεί νόμιμα από το κοινό σύστημα.

Η διαφορά αυτή μπορεί να καθορίζει και το ύψος των κοινοχρήστων που καλείται να πληρώσει.

Κλειστά καλοριφέρ: Πρέπει να πληρώνετε για θέρμανση που δεν χρησιμοποιείτε;

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά όσους επιλέγουν να έχουν μόνιμα κλειστά τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματός τους.

Πολλοί χρησιμοποιούν κλιματιστικά, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή άλλες λύσεις, θεωρώντας ότι, εφόσον δεν καταναλώνουν πετρέλαιο μέσω της κεντρικής εγκατάστασης, δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με τα αντίστοιχα κοινόχρηστα.

Η μη χρήση των καλοριφέρ, όμως, δεν συνεπάγεται αυτομάτως απαλλαγή από τις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε διαμέρισμα καθορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και το σύστημα κατανομής των εξόδων.

Σε κτήρια όπου δεν υπάρχει ατομική μέτρηση κατανάλωσης, οι ιδιοκτήτες μπορεί να υποχρεούνται να συμμετέχουν στις δαπάνες καυσίμου, ακόμη κι αν δεν ανοίγουν τα σώματά τους.

Διαφορετική είναι η κατάσταση σε πολυκατοικίες που διαθέτουν αυτονομία θέρμανσης και μετρητές, καθώς εκεί λαμβάνονται υπόψη οι μετρήσεις και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η μηδενική κατανάλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μηδενίζεται και η χρέωση.

Η κατανομή των εξόδων μπορεί να περιλαμβάνει επιβαρύνσεις που δεν συνδέονται αποκλειστικά με την ατομική χρήση.

Αυτονόμηση θέρμανσης: Πότε μπορεί ένας ιδιοκτήτης να αποσυνδεθεί

Η δυνατότητα αποσύνδεσης από την κεντρική θέρμανση προβλέπεται από το άρθρο 127 του νόμου 4495/2017, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ένας ιδιοκτήτης που επιθυμεί να εγκαταστήσει ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στον διαχειριστή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.

Στη συνέλευση εξετάζεται η πρόταση αποσύνδεσης και εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος.

Ωστόσο, η αρνητική απόφαση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αυτονόμηση αποκλείεται.

Εφόσον η γενική συνέλευση απορρίψει το αίτημα ή δεν λάβει απόφαση μέσα σε 30 ημέρες από την πρώτη σύγκλησή της, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην αποσύνδεση, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η νέα εγκατάσταση πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές:

Να συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του διαμερίσματος.

του διαμερίσματος. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες τεχνικές και πολεοδομικές απαιτήσεις .

. Να μην επηρεάζει αρνητικά τη θέρμανση των υπόλοιπων ιδιοκτησιών.

Να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ενημέρωση των άλλων συνιδιοκτητών πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η αυτονόμηση, επομένως, αποτελεί δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί υπό συγκεκριμένους όρους και όχι μια απλή απόφαση αποσύνδεσης από τα κοινόχρηστα.

Ποια κοινόχρηστα συνεχίζει να πληρώνει όποιος έχει αυτονομηθεί

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της νομοθεσίας αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις των διαμερισμάτων που έχουν αποσυνδεθεί νόμιμα από το κεντρικό σύστημα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 420/1987, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4495/2017, όταν η αυτονόμηση γίνεται βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι παύει κάθε οικονομική του υποχρέωση απέναντι στην κοινή εγκατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να συμμετέχει:

Στις δαπάνες προληπτικής συντήρησης του κεντρικού συστήματος.

του κεντρικού συστήματος. Στις έκτακτες δαπάνες που αφορούν την εγκατάσταση, όπως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο.

Πλήρης απαλλαγή από αυτές τις επιβαρύνσεις μπορεί να υπάρξει εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση με την απαιτούμενη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.

Επομένως, ένα διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση μπορεί να εξακολουθεί να πληρώνει μέρος των εξόδων συντήρησης ή επισκευής της κεντρικής εγκατάστασης, παρότι δεν συμμετέχει πλέον στην κατανάλωση πετρελαίου.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η νόμιμη αποσύνδεση δεν πρέπει να συγχέεται με την απλή επιλογή να παραμένουν κλειστά τα θερμαντικά σώματα.

Τι γίνεται όταν κάποιοι δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο

Στην πράξη, το μεγαλύτερο πρόβλημα πολλών πολυκατοικιών δεν είναι μόνο οι διαφορετικές απόψεις για τη θέρμανση, αλλά η αδυναμία συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται για την αγορά πετρελαίου.

Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ληφθεί απόφαση για τη λειτουργία του καυστήρα, αλλά κάποιοι ιδιοκτήτες να καθυστερούν συστηματικά την πληρωμή των κοινοχρήστων τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη κι αν η πλειονότητα των ενοίκων επιθυμεί να λειτουργήσει η θέρμανση, η διαχείριση μπορεί να μην έχει στη διάθεσή της το αναγκαίο ποσό για την προμήθεια καυσίμου.

Εάν δεν υπάρχει επαρκές αποθεματικό, η έναρξη της κεντρικής θέρμανσης μπορεί να καθυστερήσει ή να αγοραστεί μικρότερη ποσότητα πετρελαίου.

Μία από τις πρακτικές λύσεις είναι η προσωρινή ενίσχυση του αποθεματικού της πολυκατοικίας, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα.

Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι οι ιδιοκτήτες που οφείλουν κοινόχρηστα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τους.

Απλήρωτα κοινόχρηστα: Πότε μπορεί να κινηθεί νομικά η πολυκατοικία

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονται και οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, η διαχείριση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη διεκδίκηση των ποσών.

Η γενική συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον διαχειριστή να αναλάβει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απλήρωτων κοινοχρήστων.

Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι δυνατή και η έκδοση διαταγής πληρωμής.

Ωστόσο, ακόμη κι αν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών, αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα θα συγκεντρωθούν άμεσα.

Έτσι, μια πολυκατοικία μπορεί να βρεθεί προσωρινά χωρίς κεντρική θέρμανση, παρά το γεγονός ότι αρκετοί ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργήσει και είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τη συμμετοχή τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες πριν ξεκινήσει ο χειμώνας

Οι διαφωνίες γύρω από την κεντρική θέρμανση μπορούν να περιοριστούν όταν όλοι γνωρίζουν εκ των προτέρων τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ισχύουν στην πολυκατοικία.

Πριν ξεκινήσει η λειτουργία του καυστήρα, ιδιαίτερη σημασία έχει να έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος κατανομής των δαπανών, η κατάσταση των οφειλών και η επάρκεια του διαθέσιμου αποθεματικού.

Αντίστοιχα, όποιος επιθυμεί να εγκαταστήσει ανεξάρτητη θέρμανση θα πρέπει να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, ώστε να είναι σαφές ποιες χρεώσεις παύουν και ποιες εξακολουθούν να τον βαρύνουν.

Το βασικό που πρέπει να θυμούνται οι ιδιοκτήτες είναι ότι άλλο πράγμα αποτελεί η μη χρήση του καλοριφέρ και άλλο η νόμιμη αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση.

Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να εξακολουθούν να οφείλονται δαπάνες καυσίμου. Στη δεύτερη, προβλέπεται απαλλαγή από την κατανάλωση, όχι όμως αυτομάτως από όλες τις κοινές επιβαρύνσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο κανονισμός της πολυκατοικίας και το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη.