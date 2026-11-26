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Τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος των αναγκών θέρμανσης του χειμώνα χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος αγοράς καυσόξυλων έχουν νοικοκυριά σε αρκετές περιοχές της Αττικής, μέσα από ειδικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε συνεργασία με δήμους και δασικές υπηρεσίες.

Τα σχετικά προγράμματα προβλέπουν δωρεάν διάθεση ή συλλογή ξυλείας, με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς τις ποσότητες, τους δικαιούχους και τον τρόπο παραλαβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δυνατότητα απευθύνεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής, ενώ αλλού προτεραιότητα έχουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού οι διαδικασίες διαφέρουν μεταξύ των δήμων.

Δήμος Διονύσου: Δωρεάν καυσόξυλα έως τρία κυβικά μέτρα

Σε ισχύ βρίσκεται στον Δήμο Διονύσου η δυνατότητα συλλογής και υλοτομίας καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασικής Αστυνομικής Ρυθμιστικής Διάταξης του Δασαρχείου Πεντέλης.

Το μέτρο απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους του δήμου, με προτεραιότητα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κάθε οικογένεια μπορεί να συγκεντρώσει έως τρία χωρικά κυβικά μέτρα ξυλείας, ενώ για δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα προβλέπεται ανώτατο όριο δέκα χωρικών κυβικών μέτρων.

Η διάθεση αφορά σε ξερά ή πεσμένα δέντρα, καθώς και σε υπολείμματα ξυλείας από εργασίες καθαρισμού δασικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι πλάτανοι, ενώ απαγορεύεται η εμπορική αξιοποίηση των καυσόξυλων ή η μεταφορά τους σε επαγγελματικούς χώρους.

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε υλοτομία και συλλογή υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης, συνοδευόμενη από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Η προθεσμία για τη συγκεκριμένη διαδικασία εκπνέει στις 15 Μαρτίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα συγκέντρωσης πεσμένων ξερών κλαδιών χωρίς προηγούμενη έγκριση και χωρίς τη χρήση αλυσοπρίονου. Αντίστοιχη δυνατότητα υπάρχει για ξυλεία από καθαρισμούς παρόδιων ζωνών, αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης αρμόδιου δασικού οργάνου.

Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η συγκέντρωση έως ενός χωρικού κυβικού μέτρου ανά έξοδο.

Οι εργασίες υλοτομίας πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 14:00, με υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Οι πολίτες οφείλουν επίσης να απομακρύνουν τα υπολείμματα και να μην αφήνουν ξυλεία στο δάσος ή στο οδικό δίκτυο.

Η σχετική διάταξη ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, Γέρακας, στο τηλέφωνο 210 6135010 ή στο email dasarxeio_pentelis@eedpatt.ypen.gr.

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Έως δύο κυβικά μέτρα δωρεάν ξυλείας

Δυνατότητα δωρεάν παραλαβής καυσόξυλων παρέχεται και μέσω του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», όπου η διαθέσιμη ξυλεία προέρχεται από εργασίες συντήρησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση έως δύο κυβικών μέτρων ανά αίτηση.

Η παραλαβή πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 13:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οδό Σπύρου Μουστακλή 23, στο Ίλιον.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη φόρτωση και μεταφορά των καυσόξυλων, με δικά τους μέσα, την ημέρα που έχει οριστεί για την παραλαβή.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση αλυσοπρίονου κατά τη διαδικασία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@parkotritsis.gr, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο 210 2323163.

Κηφισιά: Δικαιούχοι μόνο όσοι υποστηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες

Στον Δήμο Κηφισιάς, η δωρεάν διανομή καυσόξυλων έχει περισσότερο στοχευμένο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες που είναι ήδη ωφελούμενοι των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Η ξυλεία προέρχεται από τις εργασίες της δημοτικής Υπηρεσίας Πρασίνου και συγκεντρώνεται στο φυτώριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ξενίας και Ελευθερώτριας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στην οδό Πλατάνων 21 και Παράδρομος Εθνικής Οδού, στις Αδάμες.

Για διευκρινίσεις λειτουργούν το τηλέφωνο 210 8003421 και το email tsoli@kifissia.gr.

Λαυρεωτική και Σαρωνικός: Αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες χρειάζεται για τους κατοίκους των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς η διαδικασία που έχει ανακοινώσει το Δασαρχείο Λαυρίου ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 4 Νοεμβρίου και αφορούν στη δωρεάν διάθεση έως δύο χωρικών κυβικών μέτρων καυσόξυλων ανά οικογένεια ή κατοικία, με έναν μόνο δικαιούχο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους που ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, ανέργους, ευάλωτους οφειλέτες, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν και πυρόπληκτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους στο dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Δασαρχείο Λαυρίου, Φωκίωνος Νέγρη 5, στο Λαύριο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται, σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος, ζητούνται επιπλέον έγγραφα.

Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να προσκομίσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, ενώ για τα μονογονεϊκά νοικοκυριά απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο μπορεί να εκδοθεί από τον δήμο ή μέσω του gov.gr.

Οι άνεργοι χρειάζεται να υποβάλουν βεβαίωση ανεργίας, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες τη σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Για τα άτομα με αναπηρία απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας επιτροπής, σε ισχύ, που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Οι οικογένειες με παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση φοίτησης, ενώ οι πυρόπληκτοι χρειάζεται να διαθέτουν σχετικό έγγραφο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αχαρνές: Καυσόξυλα από την Πάρνηθα με ευθύνη μεταφοράς των δικαιούχων

Πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν ξυλείας υλοποιείται και για τους κατοίκους των Αχαρνών, με τη συνδρομή του Δασαρχείου Πάρνηθας.

Η υποβολή αιτήσεων άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2026, με τα καυσόξυλα να διατίθενται αποκλειστικά για ιδιωτικές ανάγκες θέρμανσης.

Μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες είναι ότι η ξυλεία παραδίδεται χωρίς προηγούμενο τεμαχισμό.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να αναλάβουν, με δικά τους μέσα και ευθύνη, τον τεμαχισμό, τη συλλογή και τη μεταφορά της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Δασαρχείο Πάρνηθας, στη Λεωφόρο Θρακομακεδόνων 142, στα τηλέφωνα 210 2434061 και 210 2434063 ή μέσω email στο dasarxeio_parnithas@eedpatt.ypen.gr.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία πριν από την παραλαβή ή τη συλλογή, ώστε να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα της ξυλείας, τις προϋποθέσεις και τις ισχύουσες διαδικασίες.