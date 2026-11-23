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Μικρότερες ποσότητες παραγγέλνουν τα νοικοκυριά που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ, προσπαθώντας να προσαρμόσουν τις αγορές τους στις αυξημένες τιμές. Η αναζήτηση εναλλακτικής θέρμανσης συνεχίζεται, αλλά συνοδεύεται πλέον από μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς η ζήτηση και το μεταφορικό κόστος ανεβάζουν τον λογαριασμό.

Η αύξηση των παραγγελιών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη άνοδο των ποσοτήτων. Οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημένοι, καλύπτοντας μέρος των αναγκών τους και περιορίζοντας την άμεση δαπάνη.

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη δυσκολία προγραμματισμού για τον χειμώνα. Μια χαμηλότερη συνολική αξία παραγγελίας μπορεί απλώς να σημαίνει λιγότερο διαθέσιμο καύσιμο, χωρίς πραγματική μείωση του κόστους θέρμανσης.

Στην αγορά, η επιβάρυνση διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του ξύλου, την ποιότητα και τους όρους παράδοσης. Αντίστοιχα, στο πέλετ η διαφορά ακόμη και μερικών δεκάδων λεπτών ανά συσκευασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν η χρήση είναι καθημερινή.

Ο λογαριασμός ανά είδος ξύλου

Η οξιά και η δρυς διατίθενται ενδεικτικά κοντά στα 110 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, με τις αναφερόμενες τιμές να κινούνται στην περιοχή των 105–110 ευρώ. Για το πουρνάρι και την ελιά, το εύρος ανεβαίνει στα 140–160 ευρώ το κυβικό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Με αυτά τα επίπεδα, αγορά τριών κυβικών μέτρων οξιάς ή δρυός, προς 110 ευρώ το κυβικό, αντιστοιχεί σε 330 ευρώ. Για την ίδια ποσότητα πουρναριού ή ελιάς, η δαπάνη διαμορφώνεται από 420 έως 480 ευρώ, βάσει των ενδεικτικών τιμών.

Τα ποσά δεν αποτελούν εκτίμηση του συνολικού χειμερινού κόστους. Η απαιτούμενη ποσότητα διαφοροποιείται ανά κατοικία και τρόπο χρήσης. Δείχνουν, ωστόσο, πόσο αλλάζει η αρχική δαπάνη προμήθειας μεταξύ διαφορετικών επιλογών.

Η σύγκριση με την περσινή ενδεικτική τιμή των 75 ευρώ ανά κυβικό για οξιά και δρυ αποτυπώνει αισθητή ανατίμηση. Η μετάβαση στα 105–110 ευρώ αντιστοιχεί αριθμητικά σε αύξηση περίπου 40%–47%, εφόσον συγκρίνονται ίδιο προϊόν, μονάδα μέτρησης και όροι αγοράς.

Γι’ αυτό οι γενικές αναφορές σε ποσοστά ανατίμησης δεν περιγράφουν πάντοτε κάθε συναλλαγή. Η σύγκριση της τελικής προσφοράς έχει μεγαλύτερη πρακτική αξία για τον καταναλωτή.

Το πέλετ πλησιάζει τα 9 ευρώ το σακί

Ακριβότερη γίνεται και η τροφοδοσία συσκευών πέλετ. Η συσκευασία των 15 κιλών πωλείται πλέον περίπου 8,50–9 ευρώ, έναντι 7–7,50 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η αύξηση κινείται γύρω στο 20%, με τη διαφορά να συσσωρεύεται όσο αυξάνεται η κατανάλωση. Για παράδειγμα, δέκα σακιά απαιτούν σήμερα 85–90 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες περσινές τιμές οδηγούσαν σε λογαριασμό 70–75 ευρώ.

Για ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί συστηματικά σόμπα ή λέβητα πέλετ, η σύγκριση δεν περιορίζεται επομένως στην τιμή μιας συσκευασίας. Χρειάζεται να υπολογιστεί το κόστος επαναλαμβανόμενων αγορών και η ποσότητα που μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάθε φορά.

Η περιορισμένη παραγγελία διευκολύνει την κάλυψη της άμεσης ανάγκης, αλλά αφήνει μεγαλύτερο μέρος της χειμερινής προμήθειας για αργότερα.

Προγραμματισμός πριν από την έντονη κακοκαιρία

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση. Σε αυτό το περιβάλλον, η έγκαιρη οργάνωση της προμήθειας αποκτά σημασία για τη διαθεσιμότητα και τον προγραμματισμό της παράδοσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μια αγορά νωρίτερα εγγυάται χαμηλότερη τιμή. Επιτρέπει, όμως, περισσότερο χρόνο για σύγκριση προσφορών και αποσαφήνιση του τελικού ποσού, ιδιαίτερα όταν το κόστος μεταφοράς επηρεάζει την επιβάρυνση.

Το ζητούμενο είναι να γίνεται σύγκριση ίδιων ποσοτήτων και αντίστοιχων χαρακτηριστικών, με σαφή εικόνα για το τι περιλαμβάνει κάθε προσφορά. Διαφορετικά, η χαμηλότερη αναγραφόμενη τιμή μπορεί να μην αντιστοιχεί στη χαμηλότερη συνολική δαπάνη.

Προς το παρόν, η αγορά καταγράφει το χαρακτηριστικό δίπολο της φετινής περιόδου: περισσότερες παραγγελίες, αλλά μικρότερες ποσότητες ανά αγορά, καθώς τα νοικοκυριά προσαρμόζουν την προμήθεια καυσίμων στις διαθέσιμες οικονομικές τους δυνατότητες.