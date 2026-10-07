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Η αναζήτηση οικονομικότερων λύσεων για τη θέρμανση του χειμώνα οδηγεί όλο και περισσότερα νοικοκυριά στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με το κόστος μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης, περιορίζει πλέον το όφελος από τη στροφή σε εναλλακτικά καύσιμα.

Στην Αττική, η μέση τιμή των καυσόξυλων κινείται κοντά στα 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ ανάλογα με το είδος του ξύλου, την περιοχή και την επιχείρηση, οι τιμές μπορούν να κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Η αγορά έχει καταγράψει έντονη κινητικότητα ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι παραγγελίες ξεκίνησαν νωρίτερα και σε αυξημένα επίπεδα, την ώρα που τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για τη χειμερινή περίοδο.

Οι τιμές στα καυσόξυλα

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις τιμές ανάλογα με το είδος του ξύλου και τα χαρακτηριστικά του. Στην αγορά υπάρχουν επιλογές από περίπου 120 ευρώ έως και 170 ευρώ το κυβικό μέτρο.

Το πεύκο παραμένει μία από τις οικονομικότερες επιλογές, με την τιμή του να διαμορφώνεται περίπου στα 100 έως 140 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Αντίθετα, η οξιά και κυρίως η ελιά πωλούνται ακριβότερα, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια καύσης και υψηλότερη θερμική απόδοση.

Για ένα μέσο νοικοκυριό που διαθέτει ενεργειακό τζάκι, η κατανάλωση εκτιμάται σε περίπου 4 έως 5 κυβικά μέτρα για την κάλυψη των αναγκών μιας χειμερινής περιόδου. Με μέση τιμή περίπου 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, η συγκεκριμένη κατανάλωση αντιστοιχεί σε κόστος περίπου 600 έως 750 ευρώ.

Το τελικό ποσό, βέβαια, διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του ξύλου, την τιμή αγοράς, την ποιότητα και την ποσότητα που θα χρειαστεί κάθε νοικοκυριό.

Πέλετ πάνω από 500 ευρώ ο τόνος

Ανοδική πορεία καταγράφεται και στην αγορά των πέλετ ξύλου, τα οποία αποτελούν βασική εναλλακτική για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν σόμπες ή λέβητες βιομάζας.

Η μέση λιανική τιμή τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 7,57 ευρώ για σακί 15 κιλών σε πανελλαδικό επίπεδο και στα 7,48 ευρώ στις περιοχές με υψηλή κατανάλωση.

Με βάση τις συγκεκριμένες τιμές, το κόστος αντιστοιχεί περίπου σε 504,67 ευρώ ανά τόνο πανελλαδικά και περίπου 498,67 ευρώ ανά τόνο στις περιοχές υψηλής κατανάλωσης. Για λόγους στρογγυλοποίησης, οι τιμές αποδίδονται ως περίπου 505 και 499 ευρώ ανά τόνο, αντίστοιχα.

Πρόκειται για πιστοποιημένα πέλετ ξύλου κατηγορίας Α1, με τις τιμές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ και να αφορούν παραλαβή από το κατάστημα. Επομένως, η παράδοση στην κατοικία μπορεί να αυξήσει το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.

Ενδεικτικά, η αγορά δύο τόνων πέλετ αντιστοιχεί σε περίπου 1.010 ευρώ με την πανελλαδική μέση τιμή, πριν υπολογιστούν τα μεταφορικά. Με την τιμή των περιοχών υψηλής κατανάλωσης, το αντίστοιχο κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 997,33 ευρώ. Οι ποσότητες αυτές δεν αποτελούν εκτίμηση της κατανάλωσης ενός μέσου νοικοκυριού για ολόκληρο τον χειμώνα.

Σε ετήσια βάση, η μέση πανελλαδική τιμή ανά τόνο είναι αυξημένη κατά 94,87 ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες οι τιμές κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, σε αντίθεση με την εποχική αποκλιμάκωση που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν την τελευταία διαθέσιμη καταγραφή του Αυγούστου και όχι τιμές λιανικής για τον Οκτώβριο, καθώς ο σχετικός δείκτης δημοσιεύεται με χρονική υστέρηση. Η καταγραφή αφορά τα πέλετ και δεν περιλαμβάνει τις τιμές των καυσόξυλων.

Η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες έχουν ήδη οδηγήσει αρκετά νοικοκυριά στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

Στην Καστοριά, όπου οι θερμοκρασίες έχουν υποχωρήσει στους 10 βαθμούς Κελσίου, ξυλόσομπες και λέβητες έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Παραδοσιακά, οι κάτοικοι της περιοχής φροντίζουν να εξασφαλίζουν τα καυσόξυλα αρκετούς μήνες νωρίτερα, συνήθως από την άνοιξη.

Φέτος, όμως, η οικονομική πίεση φαίνεται ότι επηρέασε και τον χρόνο των παραγγελιών, οι οποίες μετακινήθηκαν προς τα τέλη Αυγούστου. Στη συνέχεια, η ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν να προετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Στην περιοχή, οι τιμές των καυσόξυλων διαμορφώνονται στα 150–160 ευρώ το κυβικό μέτρο, αυξημένες κατά περίπου 10 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ η επάρκεια παραμένει εξασφαλισμένη παρά την αυξημένη ζήτηση.

Παρά την άνοδο των τιμών, η επάρκεια της αγοράς παραμένει μέχρι στιγμής εξασφαλισμένη.

Το κόστος της θέρμανσης

Η φετινή εικόνα στην αγορά δείχνει ότι η στροφή σε εναλλακτικά καύσιμα δεν σημαίνει αυτόματα και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Τα νοικοκυριά καλούνται να συνυπολογίσουν όχι μόνο την τιμή αγοράς, αλλά και την κατανάλωση, την απόδοση του καυσίμου και το κόστος μεταφοράς.

Στα καυσόξυλα, η τελική δαπάνη διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το είδος και την ποσότητα. Με ενδεικτική μέση τιμή 150 ευρώ το κυβικό μέτρο, μια κατανάλωση 4 έως 5 κυβικών μέτρων μεταφράζεται σε περίπου 600 έως 750 ευρώ.

Στα πέλετ, η μέση τιμή κινείται περίπου στα 505 ευρώ ο τόνος, ενώ για δύο τόνους το κόστος φτάνει περίπου τα 1.010 ευρώ, πριν από τα μεταφορικά.

Με την ενεργειακή αγορά να παραμένει υπό πίεση, η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές θέρμανσης αναμένεται να παραμείνει αυξημένη. Για τους καταναλωτές, η έγκαιρη αγορά και η σύγκριση των τελικών τιμών αποκτούν έτσι μεγαλύτερη σημασία ενόψει του χειμώνα.

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