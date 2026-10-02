Η σταδιακή αλλαγή του καιρού επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα βασικά έξοδα των νοικοκυριών για τους επόμενους μήνες: το κόστος της θέρμανσης. Με την ενέργεια να παραμένει ακριβή και τις οικογένειες να αναζητούν τρόπους περιορισμού των χειμερινών δαπανών, τα καυσόξυλα αποκτούν ξανά αυξημένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε σπίτια που διαθέτουν ενεργειακό τζάκι, ξυλόσομπα ή λέβητα ξύλου.

Η κινητικότητα στην αγορά έχει ήδη αρχίσει να ενισχύεται, καθώς αρκετοί καταναλωτές συγκρίνουν προμηθευτές, είδη ξυλείας και τρόπους παράδοσης προτού προχωρήσουν στις παραγγελίες τους. Ωστόσο, ούτε η συγκεκριμένη μορφή θέρμανσης έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις ανατιμήσεις και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, με τις τιμές να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή και την ποιότητα του ξύλου.

Καυσόξυλα έως 170 ευρώ το κυβικό στην Αττική

Στην Αττική, η μέση τιμή των καυσόξυλων κινείται κοντά στα 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, χωρίς όμως να υπάρχει ενιαία εικόνα στην αγορά. Ανάλογα με την επιχείρηση, το είδος της ξυλείας και τους όρους παράδοσης, οι καταναλωτές μπορούν να συναντήσουν τιμές που ξεκινούν περίπου από 120 ευρώ και φτάνουν έως τα 170 ευρώ ανά κυβικό.

Για ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί ενεργειακό τζάκι, τέσσερα έως πέντε κυβικά μέτρα μπορούν να καλύψουν σημαντικό τμήμα των αναγκών θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το τελικό κόστος εξαρτάται φυσικά από την κατανάλωση, την απόδοση της εγκατάστασης και την τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αγορά, με έναν ενδεικτικό λογαριασμό να διαμορφώνεται γύρω στα 500 ευρώ.

Η τελική επιβάρυνση μπορεί πάντως να αλλάξει αισθητά. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η περιοχή διανομής, η μεταφορά, το ποσοστό υγρασίας της ξυλείας, αλλά και το εάν τα καυσόξυλα παραδίδονται χύμα ή στοιβαγμένα.

Στις δημοφιλέστερες επιλογές περιλαμβάνονται η οξιά, ο δρυς, το πεύκο, το έλατο και το πουρνάρι. Ο δρυς βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις λόγω της υψηλής θερμικής του απόδοσης και της σχετικά αργής καύσης. Ιδιαίτερα αποδοτικό θεωρείται και το ξύλο ελιάς, το οποίο όμως συνήθως πωλείται ακριβότερα.

Αυξημένη ζήτηση στη Δυτική Μακεδονία

Διαφορετική είναι ήδη η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σε αρκετές περιοχές η περίοδος θέρμανσης έχει ουσιαστικά αρχίσει. Στη Δυτική Μακεδονία, ξυλόσομπες και λέβητες έχουν τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών και της μεγαλύτερης διάρκειας του χειμώνα.

Στην Καστοριά, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε ακόμη και στους 10 βαθμούς Κελσίου τις πρωινές ώρες, η απότομη μεταβολή του καιρού οδήγησε σε σημαντική αύξηση των παραγγελιών μέσα σε λίγες ημέρες.

Παραδοσιακά, πολλά νοικοκυριά της περιοχής φροντίζουν να εξασφαλίσουν τα καυσόξυλα που θα χρειαστούν ήδη από την άνοιξη, με τις πρώτες αγορές να πραγματοποιούνται ακόμη και τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Φέτος, όμως, οι οικονομικές πιέσεις φαίνεται ότι οδήγησαν αρκετούς καταναλωτές να μεταθέσουν τις παραγγελίες τους για αργότερα, ακόμη και προς τα τέλη Αυγούστου.

Οι τιμές στην Καστοριά διαμορφώνονται περίπου στα 150 έως 160 ευρώ ανά τόνο, αυξημένες κατά περίπου 10 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Η ξαφνική ενίσχυση της ζήτησης έχει αυξήσει τον φόρτο εργασίας στις επιχειρήσεις ξυλείας, με τα συνεργεία να επιταχύνουν την κοπή, την προετοιμασία και τις παραδόσεις.

Προς το παρόν, πάντως, δεν καταγράφεται πρόβλημα επάρκειας, καθώς στην αγορά υπάρχει διαθέσιμη ξυλεία. Το βασικό ζήτημα για τα νοικοκυριά παραμένει το συνολικό κόστος ενός χειμώνα που στη Δυτική Μακεδονία είναι μεγαλύτερος και απαιτεί σημαντικά περισσότερη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η χρονική στιγμή της αγοράς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό κόστος, καθώς η ζήτηση συνήθως ενισχύεται όσο πέφτει η θερμοκρασία. Η έγκαιρη προμήθεια μπορεί επομένως να προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα της διαθέσιμης ξυλείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υγρασία των καυσόξυλων, η οποία ιδανικά πρέπει να βρίσκεται κάτω από το 20%. Το ανεπαρκώς αποξηραμένο ξύλο έχει χαμηλότερη θερμική απόδοση, καίγεται δυσκολότερα και παράγει περισσότερο καπνό και ρύπους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση για την ίδια ποσότητα παραγόμενης θερμότητας.

Οι αγοραστές πρέπει επίσης να ζητούν απόδειξη ή τιμολόγιο, τόσο για την επιβεβαίωση της συναλλαγής όσο και όπου απαιτείται για τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.

Προσοχή χρειάζεται και στις μονάδες μέτρησης. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο δεν μπορεί να συγκριθεί αυτομάτως με την τιμή ανά τόνο, καθώς το βάρος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και κυρίως με την υγρασία του ξύλου. Για τον λόγο αυτό, πριν από την αγορά είναι χρήσιμο να διευκρινίζονται τόσο η ποσότητα όσο και ο τρόπος μέτρησης και παράδοσης.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει και το ενεργειακό κόστος να εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η αγορά καυσόξυλων επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Για πολλά νοικοκυριά, όμως, το κρίσιμο στοίχημα δεν είναι μόνο να βρουν χαμηλή τιμή, αλλά να εξασφαλίσουν ξυλεία κατάλληλης ποιότητας και απόδοσης ώστε η φθηνότερη αγορά να μεταφραστεί πράγματι σε οικονομικότερη θέρμανση.

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