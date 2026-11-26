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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026, το οποίο αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενόψει των εορτών. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό που δικαιούται κάθε μισθωτός εξαρτάται από τις τακτικές αποδοχές του, τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και το καθεστώς απασχόλησής του.

Το δικαίωμα δεν περιορίζεται στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται επίσης όσοι εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά και όσοι παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν μέσα στο έτος, εφόσον είχαν εργασιακή σχέση κατά την περίοδο υπολογισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τρόπο υπολογισμού, καθώς το ποσό δεν ταυτίζεται πάντα με έναν μηνιαίο μισθό. Στον υπολογισμό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας, ενώ από τις μικτές αποδοχές πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή του εργοδότη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη η περίοδος από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι διατήρησαν αδιάλειπτα την εργασιακή τους σχέση σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το πλήρες δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, ενώ για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί στο επίδομα αδείας, με συντελεστή 0,041666.

Επομένως, για έναν μισθωτό που λαμβάνει σταθερές αποδοχές και εργάστηκε ολόκληρη την περίοδο αναφοράς, το τελικό μικτό ποσό του δώρου διαμορφώνεται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού του.

Το ποσό αυτό είναι μικτό και δεν ταυτίζεται με τα χρήματα που θα πιστωθούν τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό, καθώς υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Παραδείγματα: Πόσο δώρο αντιστοιχεί σε κάθε μισθό

Για εργαζόμενους που δικαιούνται ολόκληρο το δώρο και έχουν σταθερές τακτικές αποδοχές, τα ενδεικτικά μικτά ποσά, μαζί με την αναλογία επιδόματος αδείας, διαμορφώνονται ως εξής:

Τα παραδείγματα αφορούν εργαζόμενους με πλήρη διάρκεια εργασιακής σχέσης από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου και χωρίς πρόσθετες τακτικές αποδοχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υπολογισμό.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ δικαιούται βασικό Δώρο Χριστουγέννων 1.200 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ λόγω της αναλογίας επιδόματος αδείας. Επομένως, το συνολικό μικτό ποσό διαμορφώνεται στα 1.250 ευρώ.

Αντίστοιχα, μισθωτός με αποδοχές 1.500 ευρώ δικαιούται 1.562,50 ευρώ μικτά, ενώ εργαζόμενος με μισθό 900 ευρώ θα λάβει 937,50 ευρώ μικτά.

Τι ισχύει για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου

Δεν χάνουν το δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου. Στην περίπτωσή τους, ωστόσο, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του.

Ακόμη και όταν η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερες από 19 ημέρες, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα του δώρου.

Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.000 ευρώ, που προσλήφθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει στην εργασία του έως το τέλος του έτους, δικαιούται περίπου 403,51 ευρώ μικτά, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης του επιδόματος αδείας.

Εάν ο ίδιος εργαζόμενος έχει προσληφθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2026, το αναλογικό δώρο διαμορφώνεται περίπου στα 535,09 ευρώ μικτά.

Για εργαζόμενο με μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ, που προσλήφθηκε την 1η Ιουλίου και παραμένει έως τις 31 Δεκεμβρίου, το ποσό ανέρχεται περίπου στα 968,42 ευρώ μικτά.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι δεν υπάρχουν απουσίες που επηρεάζουν τον υπολογισμό ή μεταβολές στις τακτικές αποδοχές.

Μερική απασχόληση: Πώς υπολογίζεται το δώρο στο τετράωρο

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση δικαιούνται κανονικά Δώρο Χριστουγέννων, ακόμη και όταν εργάζονται λιγότερες ώρες από έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Εφόσον η εργασία παρέχεται καθημερινά με μειωμένο ωράριο, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες υπολογισμού, αλλά ως βάση λαμβάνονται οι πραγματικές μειωμένες αποδοχές.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με τετράωρο και λαμβάνει 500 ευρώ μικτά τον μήνα, εφόσον έχει εργαστεί ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούται 520,83 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος με μειωμένο ημερήσιο ωράριο και μηνιαίες αποδοχές 600 ευρώ μικτά δικαιούται 625 ευρώ μικτά, εφόσον πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις.

Διαφορετικός είναι ο τρόπος υπολογισμού για όσους εργάζονται με εκ περιτροπής ή διαλείπουσα απασχόληση, δηλαδή λιγότερες ημέρες την εβδομάδα.

Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με την προβλεπόμενη προσαύξηση λόγω επιδόματος αδείας.

Έτσι, εργαζόμενος με εκ περιτροπής απασχόληση που πραγματοποίησε 80 ημερομίσθια και αμείβεται με 40 ευρώ την ημέρα δικαιούται, ενδεικτικά, 416,67 ευρώ μικτά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς μόνο τον μηνιαίο μισθό του. Χρειάζεται να εξετάσει εάν εργάζεται καθημερινά με μειωμένο ωράριο ή μόνο ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, καθώς πρόκειται για διαφορετικά καθεστώτα υπολογισμού.

Παραίτηση ή απόλυση: Ποιοι δικαιούνται δώρο μετά την αποχώρηση

Μια από τις συχνότερες παρανοήσεις αφορά στους εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση πριν από τα Χριστούγεννα.

Η παραίτηση, η απόλυση ή η λήξη μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν στερεί από τον εργαζόμενο το δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων.

Αν η εργασιακή σχέση υπήρξε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται την αναλογία που αντιστοιχεί σε αυτό.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ, ο οποίος εργάστηκε από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια παραιτήθηκε, δικαιούται περίπου 642,11 ευρώ μικτά ως αναλογία Δώρου Χριστουγέννων.

Το ίδιο ισχύει εάν η αποχώρηση έγινε λόγω απόλυσης ή ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης και όχι εκείνες της 10ης Δεκεμβρίου, που εφαρμόζονται κατά κανόνα στους εργαζόμενους των οποίων η σχέση συνεχίζεται.

Επομένως, ένας πρώην εργαζόμενος που αποχώρησε το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο μπορεί να έχει ακόμη οικονομική απαίτηση από τον προηγούμενο εργοδότη του για το αναλογικό Δώρο Χριστουγέννων.

Πώς επηρεάζουν τον υπολογισμό οι άδειες και οι αναρρωτικές

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ποσού παίζουν και οι απουσίες του εργαζομένου.

Η κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές συνυπολογίζεται στον χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για το δώρο. Αντίστοιχα, λαμβάνονται υπόψη και οι νόμιμες περίοδοι απουσίας που προβλέπεται να προσμετρώνται, όπως η άδεια μητρότητας.

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση υπάρχει στην περίπτωση της ασθένειας.

Όπως διευκρινίζει η ΓΣΕΕ, συνυπολογίζονται τα πρώτα τριήμερα ασθενείας για τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται από τον χρόνο υπολογισμού οι ημέρες για τις οποίες έχει καταβληθεί επίδομα ασθενείας.

Για τον λόγο αυτό, δύο εργαζόμενοι με ίδιες αποδοχές και ίδια ημερομηνία πρόσληψης μπορεί να δικαιούνται διαφορετικό ποσό εάν έχουν διαφορετικές περιόδους απουσίας που επηρεάζουν τον υπολογισμό.

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται και τι γίνεται με υπερωρίες και επιδόματα

Το Δώρο Χριστουγέννων δεν υπολογίζεται υποχρεωτικά μόνο πάνω στον βασικό μισθό.

Ως βάση λαμβάνεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη 10η Δεκεμβρίου, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή.

Στις τακτικές αποδοχές μπορούν να συνυπολογίζονται, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, οι αμοιβές από συστηματική υπερωριακή απασχόληση, υπερεργασία, νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές ή τις αργίες.

Στον υπολογισμό μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται τακτικά καταβαλλόμενα πριμ παραγωγικότητας και προμήθειες.

Αντίθετα, μια έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη παροχή δεν εντάσσεται αυτομάτως στις τακτικές αποδοχές.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ωρομίσθιο ή έχουν μεταβαλλόμενες αποδοχές, ο υπολογισμός βασίζεται στον μέσο όρο των σχετικών αποδοχών κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες.

Πότε πρέπει να καταβληθεί το δώρο και τι ισχύει για τις κρατήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων είναι η 21η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα.

Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το ποσό νωρίτερα, δεν μπορεί όμως να μεταθέσει αυθαίρετα την πληρωμή μετά τη νόμιμη προθεσμία.

Υπάρχει μία ειδική πρόβλεψη: η νομοθεσία επιτρέπει στον εργοδότη να παρακρατήσει και να καταβάλει έως τις 31 Δεκεμβρίου μόνο το μέρος του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τις 21 έως και τις 31 Δεκεμβρίου.

Το δώρο πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα και όχι σε είδος, ενώ υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και στη φορολογία μισθωτών υπηρεσιών.

Συνεπώς, τα ποσά των παραδειγμάτων είναι μικτά. Το καθαρό ποσό εξαρτάται από τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις που εφαρμόζονται σε κάθε εργαζόμενο.

Τι γίνεται εάν ο εργοδότης δεν πληρώσει το Δώρο Χριστουγέννων

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι που δεν θα λάβουν το ποσό που δικαιούνται μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητώντας την παρέμβασή της.

Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης και στο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλουν καταγγελία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555, της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή στα κατά τόπους αρμόδια τμήματα.

Η διεκδίκηση του ποσού μπορεί να γίνει και μέσω του οικείου εργατικού σωματείου, όπου υπάρχει.

Η ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι οι συμφωνίες με τις οποίες εργαζόμενος παραιτείται από το Δώρο Χριστουγέννων είναι άκυρες, καθώς πρόκειται για υποχρεωτική παροχή που προστατεύεται από την εργατική νομοθεσία.