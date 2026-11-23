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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026, καθώς οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να εξοφλήσουν τους δικαιούχους το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που ορίζει η νομοθεσία, με τις επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα χρήματα νωρίτερα, χωρίς όμως να επιτρέπεται οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προθεσμίας.

Το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί υποχρεωτική παροχή για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το δικαίωμα δεν επηρεάζεται από το είδος της σύμβασης ή το ωράριο απασχόλησης, καθώς καλύπτει εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης, όσους εργάζονται εκ περιτροπής, αλλά και όσους έχουν συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Βασική προϋπόθεση είναι η καταβολή του Δώρου αποκλειστικά σε χρήμα. Η εξόφληση μέσω προϊόντων, δωροεπιταγών ή οποιασδήποτε άλλης παροχής σε είδος δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμος τρόπος εκπλήρωσης της εργοδοτικής υποχρέωσης.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων εξετάζεται η διάρκεια της εργασιακής σχέσης κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι μισθωτοί που απασχολήθηκαν χωρίς διακοπή στον ίδιο εργοδότη σε όλη τη συγκεκριμένη περίοδο δικαιούνται το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων.

Ωστόσο, η συμπλήρωση ολόκληρου του οκταμήνου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παροχής. Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από το τέλος του έτους εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα στο Δώρο, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά με το διάστημα της απασχόλησής τους.

Αντίστοιχη αντιμετώπιση προβλέπεται για τους εργαζόμενους με μειωμένο ωράριο ή εκ περιτροπής εργασία. Η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης δεν στερεί το δικαίωμα στην παροχή, αλλά επηρεάζει το ύψος της, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές και οι όροι της εργασιακής σχέσης.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το ύψος του Δώρου εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής και τη χρονική διάρκεια της εργασίας. Για τους μισθωτούς που απασχολήθηκαν σε ολόκληρη την περίοδο αναφοράς, το πλήρες Δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό. Στην περίπτωση όσων αμείβονται με ημερομίσθιο, αντιστοιχεί σε 25 ημερομίσθια.

Όταν η εργασιακή σχέση έχει διαρκέσει λιγότερο από το προβλεπόμενο οκτάμηνο, το ποσό περιορίζεται αναλογικά. Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται τα 2/25 του μηνιαίου μισθού του ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το σύστημα αμοιβής του. Εφόσον το χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου, χωρίς να χάνεται το σχετικό δικαίωμα.

Στον τελικό υπολογισμό προστίθεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, η οποία αυξάνει το μικτό ποσό που προκύπτει. Από αυτό αφαιρούνται στη συνέχεια οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι φορολογικές κρατήσεις, ώστε να προσδιοριστεί το καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στον εργαζόμενο.

Ποιες αποδοχές καθορίζουν το τελικό ποσό

Ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων χρησιμοποιούνται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2026. Για όσους έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ίσχυαν κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνεται απαραίτητα μόνο ο βασικός μισθός. Είναι δυνατόν να συνυπολογιστούν και επιπλέον αμοιβές ή παροχές, εφόσον χορηγούνται με σταθερότητα και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που θέτει η εργατική νομοθεσία.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης οι ημέρες που αναγνωρίζονται ως χρόνος εργασίας για τον υπολογισμό της παροχής. Σε αυτές περιλαμβάνονται περίοδοι νόμιμης απουσίας, όπως η ετήσια κανονική άδεια και η άδεια μητρότητας.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για τις απουσίες λόγω ασθένειας. Συγκεκριμένα, στον υπολογισμό του Δώρου προσμετρώνται οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος δεν λαμβάνει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Αντιθέτως, αφαιρούνται τα χρονικά διαστήματα για τα οποία έχει καταβληθεί η σχετική ασφαλιστική παροχή.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν πληρωθούν

Η προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου 2026 είναι δεσμευτική για τους εργοδότες, καθώς η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι μισθωτοί που δεν λάβουν εγκαίρως τα χρήματα που δικαιούνται έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, υποβάλλοντας καταγγελία για τη μη καταβολή της υποχρεωτικής παροχής.

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να υπολογίσουν εκ των προτέρων το Δώρο που τους αναλογεί μπορούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Μέσω της εφαρμογής, εισάγοντας στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης, μπορούν να προσδιορίσουν το ποσό που δικαιούνται.