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Μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα που επιτρέπεται από τη νομοθεσία να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, με τους εργοδότες να έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την υποχρέωσή τους νωρίτερα, αλλά όχι μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μισθωτοί πλήρους και μερικής απασχόλησης, εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Η πληρωμή του Δώρου είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται σε χρήμα, καθώς η εργατική νομοθεσία δεν επιτρέπει την υποκατάστασή του από αγαθά, κουπόνια, δωροεπιταγές ή οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος λαμβάνεται υπόψη η περίοδος απασχόλησης από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι εργαζόμενοι που διατήρησαν αδιάλειπτη εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη σε όλο το συγκεκριμένο διάστημα δικαιούνται το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων.

Ωστόσο, όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Μαΐου ή διέκοψαν την εργασιακή τους σχέση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου δεν στερούνται την παροχή. Στην περίπτωσή τους προβλέπεται αναλογική καταβολή του Δώρου, με βάση το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο ή εκ περιτροπής απασχόληση εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα στην ενίσχυση. Το ύψος της, ωστόσο, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής τους σχέσης.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων

Για τους μισθωτούς που έχουν εργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το Δώρο Χριστουγέννων ισούται με έναν μηνιαίο μισθό. Στην περίπτωση των εργαζομένων που αμείβονται με ημερομίσθιο, το αντίστοιχο ποσό υπολογίζεται σε 25 ημερομίσθια.

Όταν η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι μικρότερη, το ποσό προκύπτει με αναλογικό υπολογισμό. Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης ο εργαζόμενος δικαιούται τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του. Εφόσον το διάστημα εργασίας είναι μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο μέρος.

Στον υπολογισμό προστίθεται επίσης η αναλογία του επιδόματος αδείας, η οποία αυξάνει το τελικό μικτό ποσό του Δώρου βάσει του προβλεπόμενου συντελεστή. Το ποσό που καταλήγει στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου είναι το καθαρό, μετά την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών κρατήσεων.

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται για το Δώρο

Για τον προσδιορισμό του ποσού χρησιμοποιούνται ως βάση οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2026. Εάν ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει ή έχει λήξει η σύμβασή του πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ίσχυαν κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Στις τακτικές αποδοχές είναι δυνατόν να εντάσσονται και επιπλέον αμοιβές ή παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται σε σταθερή βάση και ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία. Επομένως, το τελικό ύψος του Δώρου καθορίζεται από τον μισθό, τη διάρκεια της εργασίας και τον χρόνο που αναγνωρίζεται για τον υπολογισμό του.

Στο διάστημα αυτό προσμετρώνται και ορισμένες περιπτώσεις νόμιμης απουσίας από την εργασία, όπως η ετήσια κανονική άδεια και η άδεια μητρότητας. Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για τις ημέρες ασθένειας: υπολογίζονται όσες δεν καλύπτονται από επίδομα του ασφαλιστικού φορέα, ενώ εξαιρούνται εκείνες για τις οποίες ο εργαζόμενος έχει λάβει επίδομα ασθενείας.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι εφόσον δεν το λάβουν

Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εργαζόμενοι που δεν έχουν λάβει εμπρόθεσμα το ποσό που δικαιούνται μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προχωρώντας στην υποβολή σχετικής καταγγελίας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης δεν έχει ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις του, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να διαπιστώσουν το ποσό που δικαιούνται μπορούν να αξιοποιήσουν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Μέσω της εφαρμογής, καταχωρίζοντας στοιχεία για τις αποδοχές και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων που τους αναλογεί.