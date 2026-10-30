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Με διπλό λογαριασμό για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 κινδυνεύουν να βρεθούν ιδιοκτήτες Ι.Χ. που εμφανίζονται με ανεξόφλητες οφειλές στα αρχεία της ΑΑΔΕ, καθώς σήμερα, κλείνει το περιθώριο υποβολής διορθώσεων και δικαιολογητικών στο myCAR. Όσοι έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν χρωστούν πρέπει να τα καταθέσουν, ώστε να ελεγχθούν πριν προχωρήσει η βεβαίωση. Διαφορετικά, για ένα επιβατικό Ι.Χ. με απλήρωτα τέλη 240 ευρώ, η χρέωση μαζί με το ισόποσο πρόστιμο φτάνει τα 480 ευρώ.

Η διαδικασία αφορά τις εκκρεμότητες του 2021 και ιδιοκτήτες που εμφανίζονται ως οφειλέτες, παρότι το όχημά τους μπορεί να είχε κλαπεί, διαγραφεί, τεθεί νόμιμα σε ακινησία ή να απαλλασσόταν από τα τέλη. Η προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου αφορά την υποβολή των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη μη οφειλή. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση των διορθώσεων έως τις 26 Νοεμβρίου και της βεβαίωσης των τελών έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Για τους ενδιαφερόμενους, η πρώτη κίνηση είναι η είσοδος στο myCAR με τους κωδικούς Taxisnet και ο έλεγχος του οχήματος που εμφανίζει εκκρεμότητα. Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσουν την πραγματική κατάστασή του για το έτος της οφειλής και να επισυνάψουν το αντίστοιχο αποδεικτικό. Η καταχώριση μιας εξήγησης από μόνη της δεν εξασφαλίζει τη διόρθωση: η φορολογική υπηρεσία θα εξετάσει αν το έγγραφο αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή τόσο στον λόγο που δηλώνεται όσο και στο χρονικό διάστημα που καλύπτει το δικαιολογητικό. Για παράδειγμα, η σημερινή κατάσταση ενός οχήματος δεν αρκεί από μόνη της για να ξεκαθαρίσει τι ίσχυε το 2021. Το ζητούμενο είναι να τεκμηριώνεται η κατάσταση κατά το έτος για το οποίο εμφανίζεται η χρέωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι περιπτώσεις παλαιών οχημάτων που οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ότι παρέδωσαν σε συλλέκτη σιδερικών ή ότι έχουν απολεσθεί. Η οδηγία της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι, όταν υπάρχει μόνο υπεύθυνη δήλωση και απουσιάζει το κατάλληλο δικαιολογητικό, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα, αλλά καταχωρίζεται σχετική σημείωση. Επομένως, η δήλωση ότι ένα αυτοκίνητο «δεν υπάρχει πια» δεν οδηγεί αυτομάτως στην απαλλαγή από την οφειλή.

Για όσους διαπιστωθεί ότι πράγματι χρωστούν, τα τέλη συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στα επιβατικά Ι.Χ. και στις μοτοσικλέτες το πρόστιμο είναι ισόποσο των τελών, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να διπλασιάζεται. Έτσι, οφειλή 120 ευρώ ανεβαίνει στα 240 ευρώ, ενώ για τέλη 300 ευρώ η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 600 ευρώ. Στα επιβατικά δημόσιας χρήσης, στα φορτηγά και στα λεωφορεία το πρόστιμο αντιστοιχεί στο μισό των τελών. Για τέλη χαμηλότερα των 30 ευρώ προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα βαριά πρόστιμα για παραβίαση της δηλωμένης ακινησίας. Εάν όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία εντοπιστεί να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο φέροντας πινακίδες, επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε υποτροπή, το διοικητικό πρόστιμο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης. Οι συγκεκριμένες κυρώσεις συνδέονται με την παραβίαση της ακινησίας και δεν επιβάλλονται επειδή ένας ιδιοκτήτης έχασε την προθεσμία για τις διορθώσεις των τελών του 2021.

Όσοι δεν προλάβουν τη σημερινή προθεσμία διατηρούν τη δυνατότητα να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Από τις 31 Οκτωβρίου, όμως, το αίτημα υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», με αναφορά στον λόγο για τον οποίο αμφισβητείται η οφειλή και επισύναψη των σχετικών εγγράφων. Η υποβολή αυτή δεν σταματά τη βεβαίωση. Πρακτικά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει πρώτα τη χρέωση και να ακολουθήσει η εξέταση των δικαιολογητικών του.

Εφόσον τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν οφείλονταν τα τέλη και το πρόστιμο ή μόνο το πρόστιμο, η αρμόδια φορολογική υπηρεσία προχωρεί στην αντίστοιχη διαγραφή. Η δυνατότητα διόρθωσης, επομένως, παραμένει και μετά τη βεβαίωση, αλλά απαιτείται η τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία βεβαίωσης εξαιρούνται τα οχήματα αποβιωσάντων, καθώς και τα οχήματα ατόμων με αναπηρία που εμπίπτουν στις σχετικές προβλέψεις της ΑΑΔΕ. Η εξαίρεση αφορά στη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν συνιστά γενική διαγραφή κάθε εκκρεμότητας τελών κυκλοφορίας.